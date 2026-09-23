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Đi hàng chục km, xếp hàng 3 tiếng chờ mua bánh trung thu truyền thống ở Hà Nội

| | Sống

Chiều 22/9, trước cửa hàng bánh trung thu truyền thống trên phố Thụy Khuê, rất đông khách xếp hàng nhiều giờ để chờ mua.

Video: Khách xếp hàng nhiều giờ chờ mua bánh trung thu truyền thống.

Còn 3 ngày nữa đến Tết Trung thu, cửa hàng bánh truyền thống trên phố Thụy Khuê tấp nập khách đổ về mua.

Giữa trưa 22/9, rất nhiều người đội nắng, kiên nhẫn chờ đến lượt. Lực lượng bảo vệ liên tục nhắc nhở khách xếp hàng ngay ngắn, không chen lấn.

Với hơn 70 năm, bánh trung thu ở đây đã trở nên rất quen thuộc với người Hà Nội, đặc biệt được thế hệ lớn tuổi ưa chuộng.

Các loại bánh nướng, bánh dẻo mang hương vị truyền thống với nhân hạt sen, thập cẩm, đậu xanh...Năm nay, giá bánh tăng khoảng 5.000 đồng/chiếc so với năm trước, dao động 50.000 - 80.000 đồng. So với các loại bánh hiện đại, mức giá này có vẻ “mềm” hơn.

Anh Nguyễn Trọng Hoàng (Hưng Yên) cho biết, năm nào anh cũng từ quê lên Hà Nội mua bánh trung thu Bảo Phương vì gia đình đã quen với hương vị này. “Năm nào tôi cũng từ Hưng Yên lên đây mua bánh, dù quãng đường không gần. Hôm nay tôi mất hơn 3 tiếng xếp hàng mới mua được bánh”, anh Hoàng nói.

Chị Hoàng Vũ Ngọc Hà cũng cách cửa hàng gần 20km nhưng năm nào chị cũng cố gắng đến xếp hàng mua bánh vì người lớn trong gia đình đặc biệt yêu thích hương vị truyền thống. “Hôm nay tôi bắt đầu xếp hàng từ 11h, mất hơn 2 tiếng mới mua được 5 hộp”, chị Hà chia sẻ.

Tương tự, chị Hoàng Huế từ xã Đan Phượng đi hơn 30km và mất hơn 3 tiếng đồng hồ để mua 25 chiếc bánh Trung thu.

Chị Lê Nga (Đà Nẵng) vừa đáp chuyến bay xuống Hà Nội đã đến phố Thụy Khuê để xếp hàng mua bánh làm quà biếu người thân. “Vừa bay đến Hà Nội là tôi đến đây ngay để mua bánh. Đông như thế này, tôi cũng không biết đến lượt mình còn bánh hay không”, chị Nga nói.

Dù phải chờ đợi nhiều giờ nhưng dòng người xếp hàng trước cửa hàng vẫn không ngớt.

Nhiều thời điểm, cửa hàng hết bánh, việc mua bán bị gián đoạn, thời gian chờ đợi lại kéo dài.

Nhưng khách vẫn ngồi chờ để tránh việc phải xếp hàng lại từ đầu.

Không chỉ Bảo Phương, nhiều cơ sở kinh doanh bánh trung thu truyền thống khác cũng đông khách khi ngày rằm tháng Tám đang đến gần.

Theo Công Minh/VTC News

VTC News

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