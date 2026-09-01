Việt Nam có 1 trường ĐH công lập giảng dạy 100% bằng tiếng Anh từ năm 2004: Học phí từ 50 triệu đồng/năm, liên kết nhiều trường top thế giới

Trường đại học công lập đào tạo bằng tiếng Anh hơn 20 năm

Trường Đại học Quốc tế (IU) là một trong 8 trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, quy mô của IU hiện đạt hơn 10.000 sinh viên cùng 600 học viên, nghiên cứu sinh sau đại học.

Cơ sở chính của Trường Đại học Quốc tế nằm trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, trên diện tích 11,52 ha. Ngoài ra, Trường Đại học Quốc tế còn có cơ sở tại nội thành TP.HCM. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu gồm các giảng đường, phòng học, phòng máy tính, phòng thí nghiệm, thư viện và các không gian phục vụ sinh viên.

Trường sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu từ khóa tuyển sinh đầu tiên năm 2004. Theo nhà trường, mô hình đào tạo bằng tiếng Anh xuyên suốt tạo môi trường để người học tiếp cận tài liệu quốc tế, tham gia các chương trình trao đổi và làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Bên cạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học là một trong những trụ cột được Trường Đại học Quốc tế chú trọng. Trong giai đoạn 2020-2025, giảng viên và nhà khoa học của trường công bố 2.387 bài báo trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống ISI/Scopus.

Các công trình nghiên cứu tập trung vào nhiều lĩnh vực mũi nhọn có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ sinh học, logistics, kỹ thuật y sinh, năng lượng và nhiều công nghệ tiên tiến khác.

(Nguồn: Công khai giáo dục Trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc gia TP.HCM)

Đa dạng ngành học, liên kết các trường top thế giới

Trường Đại học Quốc tế hiện tuyển sinh 24 ngành do trường cấp bằng và 14 chương trình liên kết với các trường đại học nước ngoài. Các ngành đào tạo trải rộng từ Quản trị kinh doanh, Marketing đến Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật y sinh, Logistics… Ở bậc sau đại học, trường đào tạo 14 chương trình Thạc sĩ và 7 chương trình Tiến sĩ.

Song song với các chương trình do IU cấp bằng, trường triển khai nhiều mô hình liên kết với đại học danh tiếng như Đại học Sydney (Úc), Đại học Macquarie (Úc), Đại học West of England (Vương Quốc Anh)… Trong đó, Đại học Sydney xếp thứ 28 thế giới, Đại học Macquarie được xếp hạng thứ 11 tại Úc và thứ 126 trên thế giới theo Bảng xếp hạng QS World University Rankings 2027.

Với các chương trình do trường cấp bằng, mức học phí ở mức 50-60 triệu đồng/năm còn với chương trình liên kết, giai đoạn học tại trường đối tác nước ngoài có thể dao động khoảng 100-800 triệu đồng/năm.

Theo số liệu nhà trường công bố, 95% sinh viên có việc làm trong vòng một năm sau tốt nghiệp, trong đó hơn 49% làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc môi trường có yếu tố quốc tế.

Theo Báo cáo tình hình việc làm thống kê năm 2025 của trường, tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn đạt 95,2%. Một số ngành ghi nhận tỷ lệ có việc làm 100% gồm Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật Không gian và Kỹ thuật Môi trường. Các ngành có tỷ lệ trên 85-90% gồm Hóa học, Toán ứng dụng, Kỹ thuật Y sinh, Thủy sản, Công nghệ thực phẩm...