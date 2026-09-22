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Tin vui của 2 sân bay lớn nhất Việt Nam

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Tin vui của 2 sân bay lớn nhất Việt Nam

Hai sân bay lớn nhất Việt Nam lọt top 10 sân bay nhộn nhịp nhất Đông Nam Á

Theo dữ liệu OAG, Tân Sơn Nhất đứng thứ 6 và Nội Bài đứng thứ 7 trong danh sách 10 sân bay Đông Nam Á có nhiều chỗ ngồi theo lịch trình nhất tháng 9/2026.

Theo dữ liệu về công suất bay theo lịch trình của OAG, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đứng thứ 6 tại Đông Nam Á trong tháng 9/2026, với 2,19 triệu chỗ ngồi. Ngay sau đó, Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) xếp thứ 7, với 1,83 triệu chỗ.

Đáng chú ý, Nội Bài ghi nhận mức tăng công suất 9,3% so với cùng kỳ năm 2025, thuộc nhóm sân bay có tốc độ tăng trưởng đáng chú ý trong bảng xếp hạng.

Cụ thể, Tân Sơn Nhất (SGN) có 2,19 triệu chỗ ngồi theo lịch trình trong tháng 9/2026, tăng 4,0% so với tháng 9/2025.

Trong khi đó, Nội Bài (HAN) đạt 1,83 triệu chỗ ngồi, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

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Như vậy, hai sân bay lớn của Việt Nam cùng góp mặt trong top 10 sân bay có công suất ghế theo lịch trình lớn nhất Đông Nam Á trong tháng 9. Nội Bài xếp ngay sau Tân Sơn Nhất một bậc.

 Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của Nội Bài là cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng của Thủ đô Hà Nội và khu vực phía Bắc; đồng thời phản ánh nhu cầu đi lại, giao thương và du lịch ngày càng tăng của Việt Nam.

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Theo OAG, xét trên toàn khu vực, Singapore Changi dẫn đầu với 3,45 triệu chỗ ngồi, tăng 1,7% so với tháng 9/2025. Đứng thứ hai là sân bay Jakarta với 3,24 triệu chỗ, tăng 6,1%.

Kuala Lumpur đứng thứ 3 với 3,18 triệu chỗ, trong khi Bangkok Suvarnabhumi xếp thứ 4 với 3,01 triệu chỗ.

Vị trí thứ 5 thuộc về Manila với 2,37 triệu chỗ. Sau Tân Sơn Nhất và Nội Bài lần lượt là Bangkok Don Mueang với 1,40 triệu chỗ, Denpasar-Bali với 1,27 triệu chỗ và Makassar với 0,94 triệu chỗ.

Ở quy mô toàn khu vực, OAG ghi nhận 48,0 triệu chỗ ngồi theo lịch trình tại Đông Nam Á trong tháng 9/2026, tăng 2,0% so với 47,1 triệu chỗ của tháng 9/2025.

Trong đó, công suất nội địa tăng 3,5%, đạt 21,5 triệu chỗ, còn công suất quốc tế tăng 0,7%, lên 26,5 triệu chỗ.

OAG cũng cho biết Việt Nam là thị trường hàng không lớn thứ ba Đông Nam Á trong tháng 9/2026, với 6,36 triệu chỗ ngồi, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Indonesia đứng đầu với 10,83 triệu chỗ, trong khi Thái Lan đứng thứ hai với 6,62 triệu chỗ.

Ở nhóm sân bay, Nội Bài là sân bay có mức tăng công suất nhanh nhất trong nhóm 10 sân bay hàng đầu theo ghi nhận của OAG, tăng 9,3% so với tháng 9/2025.

Bên cạnh đó, OAG ghi nhận Vietnam Airlines đạt 2,25 triệu chỗ trong tháng 9/2026, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ hai trong danh sách các hãng hàng không có nhiều chỗ ngồi nhất Đông Nam Á, chỉ sau AirAsia.

Theo Seasiastats, OAG

Tin vui của 2 sân bay lớn nhất Việt Nam - Ảnh 3.Hôm nay - 21/9, một chuyến bay đặc biệt vừa hạ cánh ở sân bay nội bài

Chưa đầy 1 năm cất cánh, hãng hàng không này đã đón tàu bay thứ 20 gia nhập đội bay.

 

Minh Ánh

Việt Nam hàng ngày

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