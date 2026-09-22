Mức điểm nào để sinh viên được nhận học bổng 3,7-5,5 triệu đồng/tháng của Chính phủ?
Bộ GD&ĐT vừa công bố mức điểm nhận học bổng Chính phủ 3,7-5,5 triệu đồng/tháng với 15 nhóm ngành theo Nghị định 179.
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Theo đó, mức điểm xét hưởng học bổng cho khóa các sinh viên tuyển sinh năm 2025 dao động trong khoảng 22,5-24,35. Trong đó, mức điểm xét tuyển cao nhất là 24,35 thuộc về nhóm ngành Vật lý kỹ thuật. Cùng ở mức 24,3 điểm có các ngành: Khoa học vật chất và Máy tính.
Đối với sinh viên trúng tuyển năm 2026, mức điểm xét học bổng của 15 nhóm ngành cũng dao động 22,5-24,35. Trong đó, cao nhất là nhóm ngành Khoa học vật chất; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Vật lý kỹ thuật cùng lấy mức 24,35. Mức điểm thấp nhất thuộc về các nhóm ngành: Sinh học; Sinh học ứng dụng,…
Mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179 cụ thể như sau:
|TT
|Nhóm ngành
|Mã nhóm ngành
|Mức điểm
|Năm tuyển sinh 2025
|Năm tuyển sinh 2026
|1
|Sinh học
|74201
|22,5
|22,5
|2
|Sinh học ứng dụng
|74202
|22,5
|22,5
|3
|Khoa học vật chất
|74401
|24,3
|24,35
|4
|Khoa học trái đất
|74402
|22,5
|22,5
|5
|Toán học
|74601
|24,1
|23,6
|6
|Thống kê
|74602
|22,5
|22,5
|7
|Máy tính
|74801
|24,3
|23,85
|8
|Công nghệ thông tin
|74802
|22,5
|22,5
|9
|Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật
|75201
|23,3
|23,6
|10
|Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
|75202
|24,1
|24,35
|11
|Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường
|75203
|24
|23,95
|12
|Vật lý kỹ thuật
|75204
|24,35
|24,35
|13
|Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa
|75205
|22,5
|22,5
|14
|Kỹ thuật mỏ
|75206
|22,5
|22,5
|15
|Xây dựng
|75802
|22,5
|22,5
Bộ GD&ĐT cũng công bố danh mục 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng chính sách học bổng.
Các ngành gồm: Sinh học; Sinh học ứng dụng; Khoa học vật chất; Khoa học Trái đất; Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Toán học; Thống kê; Máy tính; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Vật lý kỹ thuật; Xây dựng.
Theo quy định tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, người học thuộc các ngành trên sẽ được hỗ trợ từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng/tháng, tùy từng nhóm ngành. Thời gian hưởng học bổng tối đa là 4 năm đối với chương trình cử nhân và 5 năm đối với chương trình kỹ sư.
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