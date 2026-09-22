Mức điểm nào để sinh viên được nhận học bổng 3,7-5,5 triệu đồng/tháng của Chính phủ?

Theo đó, mức điểm xét hưởng học bổng cho khóa các sinh viên tuyển sinh năm 2025 dao động trong khoảng 22,5-24,35. Trong đó, mức điểm xét tuyển cao nhất là 24,35 thuộc về nhóm ngành Vật lý kỹ thuật. Cùng ở mức 24,3 điểm có các ngành: Khoa học vật chất và Máy tính.

Đối với sinh viên trúng tuyển năm 2026, mức điểm xét học bổng của 15 nhóm ngành cũng dao động 22,5-24,35. Trong đó, cao nhất là nhóm ngành Khoa học vật chất; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Vật lý kỹ thuật cùng lấy mức 24,35. Mức điểm thấp nhất thuộc về các nhóm ngành: Sinh học; Sinh học ứng dụng,…

Mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179 cụ thể như sau:

TT Nhóm ngành Mã nhóm ngành Mức điểm Năm tuyển sinh 2025 Năm tuyển sinh 2026 1 Sinh học 74201 22,5 22,5 2 Sinh học ứng dụng 74202 22,5 22,5 3 Khoa học vật chất 74401 24,3 24,35 4 Khoa học trái đất 74402 22,5 22,5 5 Toán học 74601 24,1 23,6 6 Thống kê 74602 22,5 22,5 7 Máy tính 74801 24,3 23,85 8 Công nghệ thông tin 74802 22,5 22,5 9 Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật 75201 23,3 23,6 10 Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông 75202 24,1 24,35 11 Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường 75203 24 23,95 12 Vật lý kỹ thuật 75204 24,35 24,35 13 Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa 75205 22,5 22,5 14 Kỹ thuật mỏ 75206 22,5 22,5 15 Xây dựng 75802 22,5 22,5

Bộ GD&ĐT cũng công bố danh mục 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng chính sách học bổng.

Các ngành gồm: Sinh học; Sinh học ứng dụng; Khoa học vật chất; Khoa học Trái đất; Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Toán học; Thống kê; Máy tính; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Vật lý kỹ thuật; Xây dựng.

Theo quy định tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, người học thuộc các ngành trên sẽ được hỗ trợ từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng/tháng, tùy từng nhóm ngành. Thời gian hưởng học bổng tối đa là 4 năm đối với chương trình cử nhân và 5 năm đối với chương trình kỹ sư.