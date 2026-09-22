Đặt 1 cốc nước vào ngăn đá trước khi đi xa, mẹo nhỏ giúp bạn biết một việc rất quan trọng khi trở về

Trước mỗi chuyến đi xa vài ngày, ngoài khóa cửa, kiểm tra điện nước hay dọn bớt thực phẩm dễ hỏng, nhiều gia đình còn phải cân nhắc một chuyện khác: những món đang để trong tủ lạnh sẽ thế nào trong thời gian không có ai ở nhà? Nếu tủ lạnh hoạt động bình thường thì chẳng có gì đáng nói. Điều khó nhận biết là trong thời gian gia đình đi vắng, khu vực có thể từng mất điện hoặc chiếc tủ lạnh gặp sự cố rồi sau đó hoạt động trở lại. Đến lúc bạn về nhà, đèn tủ vẫn sáng, ngăn đá vẫn lạnh và thực phẩm thậm chí đã đông cứng trở lại nên nhìn bằng mắt thường chưa chắc nhận ra chuyện gì từng xảy ra. Nếu thường xuyên để thịt, cá và nhiều thực phẩm đông lạnh trong nhà mỗi khi đi công tác hoặc du lịch, tôi nghĩ bạn có thể tham khảo một mẹo rất đơn giản: chuẩn bị một cốc nước đông đá trước khi rời nhà.

Cách làm chỉ mất thêm một chiếc cốc

Trước tiên, bạn hãy lấy một chiếc cốc hoặc hộp nhỏ phù hợp với ngăn đông, đổ nước vào nhưng không cần đầy sát miệng. Sau đó đặt cốc vào ngăn đá và chờ cho nước đông cứng hoàn toàn. Đến đây vẫn chưa xong. Sau khi nước đã trở thành một khối đá, hãy đặt một đồng xu sạch lên trên bề mặt khối đá, rồi để nguyên chiếc cốc trong ngăn đông trong suốt thời gian bạn vắng nhà.

Khi trở về, thay vì chỉ mở tủ lạnh xem thực phẩm còn đông hay không, bạn có thể nhìn ngay vào vị trí của đồng xu. Nếu đồng xu vẫn nằm trên bề mặt khối đá, chiếc cốc ít nhất không cho thấy dấu hiệu khối đá đã tan đáng kể rồi đông lại. Ngược lại, nếu đồng xu đã tụt sâu xuống bên trong hoặc nằm gần đáy cốc, điều đó cho thấy khối đá từng tan một phần hoặc đáng kể, khiến đồng xu chìm xuống trước khi nước đông trở lại. Đây chính là dấu hiệu để bạn kiểm tra kỹ thực phẩm trong ngăn đông thay vì mặc định rằng chúng vẫn an toàn chỉ vì đang đông cứng.

Vì sao mẹo này hữu ích khi đi xa?

Điểm đáng nói nằm ở việc mất điện có thể xảy ra rồi kết thúc trước khi bạn trở về. Chẳng hạn, gia đình đi du lịch vài ngày và nhà bị mất điện trong một khoảng thời gian. Nếu thời gian đủ lâu, nhiệt độ trong ngăn đông sẽ tăng dần và thực phẩm có thể bắt đầu rã đông. Sau đó điện được cấp trở lại, tủ lạnh tiếp tục chạy và mọi thứ lại đông cứng. Khi bạn trở về, chiếc túi thịt vẫn cứng, viên đá vẫn đông nên rất khó biết trước đó nhiệt độ đã thay đổi tới mức nào. Trong trường hợp này, chiếc cốc và đồng xu đóng vai trò như một dấu hiệu cảnh báo đơn giản rằng khối đá từng bị tan rồi đông lại.

Tuy nhiên, tôi khuyên mọi người đừng hiểu mẹo này thành một “máy kiểm tra an toàn thực phẩm”. Đồng xu nằm ở đâu không thể cho bạn biết ngăn đông đã mất điện bao lâu, nhiệt độ thực phẩm từng tăng đến bao nhiêu độ hay món ăn còn an toàn hay không. Nó chỉ cung cấp thêm một dấu hiệu để chúng ta biết rằng cần thận trọng hơn.

Nếu phát hiện đá từng tan, đừng chỉ ngửi thực phẩm rồi quyết định

Đây mới là phần quan trọng nhất của mẹo này. Nếu trở về và nhận thấy đồng xu đã tụt xuống đáng kể, người dùng tủ lạnh nên kiểm tra tình trạng thực phẩm thay vì lập tức cho rằng cứ đông lại là có thể tiếp tục ăn. Theo hướng dẫn an toàn thực phẩm của USDA, một ngăn đông đầy nếu không mở cửa có thể giữ thực phẩm ở nhiệt độ an toàn khoảng 48 giờ; ngăn đông đầy một nửa khoảng 24 giờ. Tuy nhiên, đây chỉ là mốc tham khảo trong điều kiện cửa được giữ đóng và thời gian thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Sau sự cố mất điện, thực phẩm đông lạnh vẫn có thể được cấp đông lại hoặc sử dụng nếu còn tinh thể đá hoặc nhiệt độ vẫn ở mức 4°C trở xuống. Ngược lại, với thực phẩm dễ hỏng đã ở trên 4°C quá khoảng 2 giờ, USDA khuyến cáo nên bỏ đi.

Đặc biệt, bạn cũng đừng dựa hoàn toàn vào mùi hay vẻ ngoài để quyết định. Thực phẩm không an toàn không phải lúc nào cũng có mùi khó chịu hay biểu hiện bất thường rõ rệt. Nếu không xác định được tình trạng bảo quản và có lý do để nghi ngờ thực phẩm đã rã đông quá lâu, lựa chọn thận trọng hơn vẫn là không sử dụng.

Vì vậy, chiếc cốc nước và đồng xu hữu ích nhất ở vai trò cảnh báo, chứ không phải đưa ra kết luận thay bạn.

Trước một chuyến đi dài ngày, việc chuẩn bị chiếc cốc này gần như chẳng tốn bao nhiêu công sức. Thế nhưng khi trở về, chỉ cần mở ngăn đá và nhìn vị trí đồng xu, bạn đã có thêm một manh mối để biết liệu mình có cần kiểm tra kỹ số lượng thịt, cá và thực phẩm đông lạnh đã để lại hay không. Với những gia đình thường xuyên đi công tác hoặc du lịch vài ngày nhưng vẫn để đầy thực phẩm trong ngăn đông, tôi nghĩ đây là một mẹo nhỏ khá đáng để nhớ.