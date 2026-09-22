Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh: Người trẻ trưởng thành khi có cơ hội được làm thật

Ngày 21/9 tại Hà Nội, Lễ công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng mùa thứ tư – Human Act Prize 2026 diễn ra với chủ đề “Hợp lực cộng đồng”.

Sau ba mùa giải, Human Act Prize tiếp tục mở rộng từ việc ghi nhận và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng sang kết nối con người, sáng kiến và các nguồn lực xã hội nhằm tạo điều kiện để những tác động tích cực được duy trì và nhân rộng.

Trong khuôn khổ chương trình, Human Act Now cũng được giới thiệu với định hướng mở rộng hành trình theo ba trụ cột Kết nối – Định hướng – Tiếp sinh, tạo không gian để con người, tri thức, sáng kiến và nguồn lực gặp gỡ, bổ trợ lẫn nhau và cùng tham gia giải quyết những vấn đề của cộng đồng.

Bên lề sự kiện, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB, đã chia sẻ về vai trò của thế hệ trẻ, trách nhiệm của doanh nghiệp và cách các nguồn lực xã hội có thể cùng tạo thêm cơ hội để người trẻ thử sức, cống hiến và trưởng thành.

-Thưa ông, vì sao trong giai đoạn hiện nay, việc tạo môi trường và điều kiện để thế hệ trẻ phát triển lại trở nên đặc biệt quan trọng?

Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh: Thế hệ trẻ là lực lượng tiếp nối, kế thừa những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ trước đã xây dựng, đồng thời sẽ trực tiếp tạo ra những giá trị mới cho tương lai.

Vì vậy, đầu tư cho thế hệ trẻ cũng chính là đầu tư cho nguồn lực phát triển dài hạn của đất nước. Điều quan trọng là tạo cho các bạn cơ hội được học hỏi, thử sức và phát triển trong những môi trường phù hợp.

Khi người trẻ có điều kiện phát huy năng lực, họ không chỉ phát triển bản thân mà còn có khả năng tạo ra những đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, và Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh, tại họp báo công bố Human Act Prize 2026.

-Theo ông, người trẻ hiện nay đang có những lợi thế gì và đâu là những “điểm tựa” họ còn cần từ xã hội?

Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh: Người trẻ hôm nay có nhiều lợi thế. Các bạn có tư duy cởi mở, khả năng tiếp cận công nghệ nhanh, ngoại ngữ tốt hơn và nhiều cơ hội kết nối với thế giới. Khi được đặt trong môi trường phù hợp, đây là những nền tảng rất quan trọng để họ phát triển.

Tuy nhiên, kiến thức và công nghệ thôi chưa đủ. Người trẻ còn cần bản lĩnh, sự kiên trì, khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm để biến ý tưởng thành kết quả thực tế.

Đó là lúc thế hệ đi trước có thể đóng vai trò định hướng, chia sẻ kinh nghiệm và tạo môi trường để các bạn được thử sức. Thay vì làm thay, điều cần thiết là giúp người trẻ có thêm điều kiện để tự tìm ra con đường phù hợp và trưởng thành qua chính những trải nghiệm của mình.

Human Act Now: Kết nối nguồn lực để ý tưởng có cơ hội đi xa hơn

-Từ những “điểm tựa” đó, ông nhìn nhận vai trò của Human Act Now như thế nào?

Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh: Tôi kỳ vọng Human Act Now có thể trở thành một điểm gặp giữa các nguồn lực xã hội và những người trẻ có ý tưởng, khát vọng hành động.

Giá trị quan trọng không nằm ở việc làm thay người trẻ, mà là rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng đến hành động: giúp một ý tưởng tốt gặp được người hướng dẫn phù hợp, nguồn lực cần thiết, môi trường thử nghiệm và những bài toán thực tế.

Khi đó, cảm hứng mới có cơ hội chuyển hóa thành năng lực; năng lực được kiểm chứng qua hành động; và từ hành động có thể tạo ra những kết quả cụ thể, có khả năng đo lường và nhân rộng.

Đó cũng là tinh thần tôi rất đồng tình: “Human Act – Now, not tomorrow” – hành động ngay hôm nay, không chờ đến ngày mai.

Khoảnh khắc nhà báo Lê Quốc Minh trao tặng huy hiệu hợp lực cho Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh.

-Là một người thuộc thế hệ kế cận trong doanh nghiệp, ông nhìn nhận trách nhiệm của mình đối với thế hệ trẻ như thế nào?

Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh: Bản thân tôi cũng là một người trẻ và đã trải qua nhiều giai đoạn mà các bạn trẻ hôm nay đang hoặc sẽ trải qua. Tôi vẫn coi mình là một người đang tiếp tục học hỏi.

Ở vị trí của một người thuộc thế hệ kế cận, tôi hiểu rằng cơ hội luôn đi cùng với kỳ vọng và áp lực. Điều quan trọng là phải nhận diện được những áp lực đó, đối diện với chúng và biến chúng thành động lực để bản thân tiến lên.

Nếu có một điều tôi muốn chia sẻ với người trẻ, đó là hãy xác định điều mình thực sự muốn theo đuổi, đặt ra mục tiêu rõ ràng và kiên trì với lựa chọn của mình. Nhưng trên hành trình đó, một cá nhân rất khó đi xa nếu thiếu môi trường và những điểm tựa phù hợp.

Vì vậy, tôi cho rằng thế hệ đi trước, các tổ chức và doanh nghiệp có trách nhiệm tạo thêm những cơ hội để người trẻ phát triển năng lực, thử sức và từng bước chứng minh giá trị của mình.

-Theo ông, sự hỗ trợ thiết thực nhất mà thế hệ đi trước có thể dành cho người trẻ là gì?

Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh: Tôi nghĩ có một nguyên tắc rất đơn giản: Muốn người trẻ trưởng thành thì phải cho họ cơ hội được làm thật.

Điều đó có thể bắt đầu từ việc người đi trước dành thời gian làm mentor, chia sẻ không chỉ những thành công mà cả những bài học từng phải trả giá; đưa người trẻ vào những dự án thực tế; tạo điều kiện để họ tiếp cận dữ liệu, công nghệ, mạng lưới chuyên gia và các nguồn lực cần thiết.

Quan trọng hơn, chúng ta cần cho họ quyền được thử, được sai trong những giới hạn phù hợp và được học từ chính những trải nghiệm ấy.

Thế hệ đi trước có thể góp ý, định hướng và đồng hành, nhưng người trẻ phải là người trực tiếp hành động. Chỉ khi được thực sự làm, họ mới có thể tích lũy kinh nghiệm, hình thành bản lĩnh và tạo ra kết quả của riêng mình.

Từ những bài toán thật đến cơ hội phát triển thật

Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh và các thành viên BTC Human Act Prize.

-SHB đang cụ thể hóa cách tiếp cận này với thế hệ trẻ như thế nào, thưa ông?

Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh: Với định hướng trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”, SHB xác định việc đồng hành với thế hệ trẻ không chỉ nằm ở các sản phẩm, dịch vụ tài chính, mà còn ở việc tạo thêm những môi trường để các bạn học hỏi, trải nghiệm và phát triển.

Điều này đã được cụ thể hóa qua nhiều hoạt động thực tế.

Hack Together 2026, do SHB phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai, đưa các bài toán công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng đến cộng đồng trẻ, với sự tham gia của chuyên gia và cơ hội để các đội phát triển ý tưởng thành nguyên mẫu.

SHB cũng đồng hành cùng Vietnam AI Innovation Challenge 2026, tạo thêm không gian để sinh viên, kỹ sư, nhà nghiên cứu và startup thử sức với các bài toán thực tế liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Điều chúng tôi quan tâm không chỉ là ai chiến thắng một cuộc thi, mà là sau cuộc thi, một ý tưởng có thể đi tiếp đến đâu và một người trẻ có thêm cơ hội phát triển như thế nào.

Nếu một chương trình có thể giúp người trẻ hiểu rõ hơn năng lực của mình, tiếp cận được một bài toán thật hoặc tìm thấy một cơ hội nghề nghiệp, thì giá trị của chương trình đã vượt ra ngoài một giải thưởng.

“Tôi cảm thấy được truyền cảm hứng và cũng tự đặt câu hỏi cho chính mình”

Theo Phó Chủ tịch SHB, để tạo điều kiện cho người trẻ phát triển, cần sự tham gia của nhiều chủ thể.

-Sau những chia sẻ tại Human Act Prize 2026, ông kỳ vọng SHB sẽ “hợp lực” với Human Act Now như thế nào để tạo ra những tác động cụ thể?

Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh: Bản thân tôi cảm thấy rất xúc động và được truyền cảm hứng. Đồng thời, tôi cũng tự đặt ra câu hỏi cho chính mình và cho tổ chức của mình: chúng ta có thể làm gì tiếp theo để những đóng góp cho xã hội trở nên thiết thực và có tác động lớn hơn?

Qua những chia sẻ tại chương trình, tôi càng thấy rõ tiềm năng rất lớn của thế hệ trẻ. Các bạn có tư duy mới, phương pháp mới, nhiều hoài bão và sẵn sàng dấn thân. Nhưng bên cạnh đó, nhiều người vẫn băn khoăn liệu mình có đủ năng lực, có được trao cơ hội hay những đóng góp của mình có được ghi nhận hay không.

Vì vậy, để tạo điều kiện cho người trẻ phát triển, cần sự tham gia của nhiều chủ thể.

Cơ quan quản lý có thể xây dựng cơ chế, chính sách và môi trường thuận lợi để người trẻ tham gia những dự án mới, thử thách mới và thử nghiệm những cách làm mới.

Doanh nghiệp có thể cung cấp môi trường thực tiễn, nguồn lực và cơ hội để các bạn làm những điều trước đây chưa từng làm, qua đó học cách “dám sai và dám trưởng thành”.

Các tổ chức xã hội có thể giúp người trẻ nhận diện những giá trị mình có khả năng đóng góp và kết nối họ với những dự án cụ thể.

Báo chí có thể đưa những câu chuyện tích cực đến gần hơn với công chúng, đồng thời ghi nhận kịp thời những hành động có ý nghĩa để tạo thêm động lực cho người trẻ tiếp tục cống hiến.

SHB mong muốn trở thành một phần trong sự hợp lực đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về nguồn lực, công nghệ, mạng lưới đối tác và kinh nghiệm thực tiễn để cùng các bên mở thêm cơ hội cho thế hệ trẻ.

Tinh thần “Now, not tomorrow” với tôi rất rõ ràng: Nếu tin rằng một điều có ý nghĩa, chúng ta cần bắt đầu hành động từ hôm nay.

-Là một doanh nhân trẻ, ông muốn gửi thông điệp gì tới những bạn trẻ vẫn còn do dự trước những lựa chọn của mình?

Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh: Tôi muốn nói với các bạn rằng hãy tự tin vào bản thân và lựa chọn của mình.

Đừng quá sợ sai, bởi sai không có nghĩa là thất bại. Mỗi lần nhận ra điều chưa đúng, điều chỉnh và bước tiếp, chúng ta lại có thêm một bài học và thêm kinh nghiệm.

Quan trọng là phải dám bắt đầu, dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và không ngừng hoàn thiện bản thân trên hành trình đó.

Xin cảm ơn ông về những chia sẻ!

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize là giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có những sáng kiến, dự án đóng góp tích cực cho cộng đồng. Giải thưởng do Báo Nhân Dân chủ trì, phối hợp cùng Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức.