Lời khuyên dành cho tất cả các gia đình đang dùng máy hút mùi

Trong xu hướng thiết kế nhà ở hiện đại, chiếc máy hút mùi đã trở thành trợ thủ không thể thiếu của nhiều gia đình. Không chỉ giải quyết nỗi ám ảnh về mùi thức ăn bám dai dẳng, thiết bị này còn đóng vai trò loại bỏ hơi ẩm, mỡ thừa và các khí độc hại sinh ra trong quá trình đỏ lửa. Một gian bếp vận hành máy hút mùi chuẩn xác không chỉ luôn giữ được sự thoáng đãng, dễ chịu mà còn giúp bảo vệ toàn bộ đồ nội thất đắt tiền khỏi mảng bám ố vàng.

Dù quen thuộc là thế, không phải ai cũng biết cách vận hành thiết bị này sao cho tối ưu. Nhiều thói quen tiện tay hằng ngày lại vô tình làm giảm công suất của máy, thậm chí tiềm ẩn rủi ro cháy nổ nguy hại. Vì vậy, một trong những lời khuyên quan trọng nhất đến các gia đình đang dùng máy hút mùi là tránh xa 7 sai lầm dưới đây càng sớm càng tốt:

1. Chỉ bật máy khi nấu các món chiên xào nhiều khói

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Đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo khói dầu ở nhiệt độ cao là chất có khả năng gây ung thư phổi và đột quỵ. Tuy nhiên, trong bếp còn nhiều yếu tố nguy cơ khác. Ngay cả khi luộc, hầm hay nấu mì trên bất kỳ loại bếp nào (ga, từ, điện...), khói dầu vẫn có thể thoát ra, các hạt bụi mịn và khí độc như nitơ dioxide vẫn phát tán. Hãy tạo thói quen bật máy cho mọi hình thức nấu nướng để bảo vệ hệ tim mạch và thần kinh.

2. Mở toang cửa sổ ngay sát cạnh máy hút mùi khi đang nấu

Nhiều người nghĩ mở cửa sổ sẽ giúp thông gió và tăng hiệu quả hút mùi. Tuy nhiên, nghiên cứu về động lực học không khí từ Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc) chỉ ra rằng gió ngang từ cửa sổ kế bên làm nhiễu loạn dòng khí, khiến công suất thu gom của máy giảm mạnh. Luồng gió này còn khiến khói độc chứa benzopyrene bị thổi ngược lại trực tiếp vào mặt người nội trợ. Cách đúng là đóng cửa sổ gần máy, chỉ mở một cửa ở khu vực xa hơn để tạo luồng lưu thông tự nhiên.

3. Để bếp cháy ở công suất cao khi không có nồi chảo bên trên

Hành động này khiến máy hút trực tiếp luồng khí nóng cực đại vào linh kiện nhựa và động cơ. Nhiệt độ cao này dễ gây nóng chảy các bộ phận điện và bắt cháy lượng dầu mỡ khô bên trong thiết bị, dẫn đến cháy nổ ngay phía trên đầu rất nguy hiểm.

4. Lười vệ sinh lưới lọc và không đổ khay chứa dầu định kỳ

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Lớp dầu mỡ tích tụ dày đặc chính là "kho xăng" cực kỳ dễ bắt lửa. Khi lửa từ chảo phát tia lửa, lực ly tâm của máy sẽ hút chúng vào trong, gặp lớp mỡ khô và gây hỏa hoạn xuyên qua đường ống khói. Hãy vệ sinh lưới lọc mỗi tháng một lần và đổ khay dầu khi đầy khoảng 60%.

5. Thường xuyên chỉ sử dụng các vùng nấu phía trước của bếp

Theo nghiên cứu về chất lượng không khí gian bếp từ Đại học Purdue (Mỹ), máy hút mùi thu gom khí độc hại và mỡ thừa ở các mâm bếp phía sau hiệu quả hơn hẳn so với mâm bếp phía trước do nằm gần tâm phễu hút hơn. Việc lạm dụng bếp phía trước khiến khói và dầu mỡ dễ dàng "vượt rào" máy hút để lan tỏa ra phòng khách, bám vào rèm cửa và đồ nội thất.

6. Tắt máy hút mùi ngay sau khi vừa nấu xong

Các chuyên gia sức khỏe, đặc biệt là chuyên gia về hô hấp nhấn mạnh khói dầu và hạt bụi siêu mịn vẫn lơ lửng trong không khí rất lâu sau khi tắt bếp. Việc tắt máy quá sớm khiến hệ hô hấp tiếp xúc trực tiếp với các chất gây ô nhiễm. Bạn nên để máy chạy thêm 5 đến 15 phút sau khi nấu để đảm bảo môi trường được làm sạch hoàn toàn.

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7. Bật máy hút mùi và quạt thông gió cùng lúc ở khoảng cách gần

Đây lại là một sai lầm tai hại nhưng nhiều người tưởng tốt. Việc vận hành cả hai thiết bị đồng thời tạo ra các luồng khí đối lập, khiến máy hút mùi không thể thu gom khói hiệu quả. Khói dầu không thoát ra ngoài hoàn toàn mà luẩn quẩn trong bếp, làm tăng nguy cơ hít phải chất độc. Hãy tắt quạt thông gió gần đó khi máy hút mùi đang hoạt động.