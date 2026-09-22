Tất cả người dân đang sử dụng Facebook, Zalo chú ý thông báo mới nhất từ công an

Vừa qua, một du khách lên kế hoạch tham quan Lễ hội Thành Tuyên 2026 đã liên hệ đặt phòng qua một Fanpage Facebook có tên và hình ảnh giống hệt một khách sạn lớn tại Tuyên Quang. Với giá phòng ưu đãi, thông tin đầy đủ và được tư vấn nhiệt tình, vị khách này đã suýt nữa trở thành nạn nhân bị lừa đảo tiền cọc nếu không tỉnh táo kiểm tra lại thông tin trước khi chuyển khoản.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sao chép hình ảnh, logo, địa chỉ, số điện thoại, nội dung giới thiệu từ trang thật; sử dụng tương tác ảo, tài khoản giả để bình luận tích cực, đánh giá 5 sao. Một số fanpage còn chạy quảng cáo trả phí để tiếp cận người có nhu cầu du lịch.

Trang Fanpage giả mạo và đoạn tin nhắn trao đổi qua Zalo

Khi khách liên hệ, các đối tượng tư vấn nhanh, đưa ra giá thấp hơn thị trường, kèm khuyến mãi “giới hạn” nhằm thúc ép chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước để “giữ phòng”. Sau đó, chúng có thể gửi xác nhận đặt phòng giả, hoặc tiếp tục yêu cầu khách chuyển thêm tiền với lý do sai nội dung chuyển khoản, cần “kế toán xác nhận” để hoàn tiền. Sau nhiều lần nhận tiền, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Nạn nhân thường chỉ phát hiện bị lừa khi đến nơi lưu trú, cơ sở dịch vụ nhưng không có thông tin đặt phòng nào được ghi nhận.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân và du khách cần nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm túc các quy tắc xác minh thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Khi phát hiện các Fanpage có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, lập tức thực hiện thao tác "Báo cáo" (Report) trang đó với nền tảng Facebook, đồng thời lưu lại bằng chứng (hình ảnh tin nhắn, tài khoản ngân hàng, phiếu giao dịch).

Khi nghi ngờ hoặc trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, người dân cần nhanh chóng thu thập toàn bộ chứng cứ và báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an