Việt Nam có loại cá "không xương", ít tanh, đại bổ: Được Mỹ đánh giá là "siêu thực phẩm"

Khác biệt hoàn toàn với các loài cá nước ngọt thông thường, cá tầm gây ấn tượng mạnh nhờ cấu trúc cơ thể không có xương cứng mà hoàn toàn là hệ thống sụn. Thịt cá tầm trắng mịn, dày dặn, béo ngậy, ít tanh và đặc biệt không chứa xương dăm. Chính nhờ đặc tính này, cá tầm từ lâu đã được giới ẩm thực ví như món ăn quý tộc, vừa an toàn cho trẻ nhỏ và người già khi thưởng thức, vừa mang giá trị dinh dưỡng thuộc hàng vượt trội. Ngày nay, cá tầm được nuôi nhiều và có giá cả phải chăng nên ngày càng phổ biến trên mâm cơm, bàn nhậu, chốn sum họp của người Việt.

Cá tầm được mệnh danh là loại cá "không xương", đại bổ (Ảnh minh họa)

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), cá tầm được đánh giá là một trong những loại "siêu thực phẩm" từ đại dương. Bởi không chỉ chứa hàm lượng dưỡng chất cao kỷ lục cùng cấu trúc đạm dễ hấp thu, cá tầm còn đem lại hàng loạt lợi ích to lớn cho sức khỏe:

1. Tốt cho sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Theo phân tích từ USDA, thịt cá tầm chứa hàm lượng axit béo Omega 3 dồi dào. Nhóm chất béo hòa tan này có khả năng làm giảm triglyceride trong máu, hạ cholesterol xấu và ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch. Việc bổ sung cá tầm đều đặn giúp mạch máu duy trì độ đàn hồi, từ đó bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh và phòng ngừa đột quỵ.

2. Hỗ trợ tái tạo, bảo vệ xương khớp

Phần sụn cá tầm chứa lượng lớn collagen tự nhiên và canxi dạng sinh học dễ hấp thu. Kết hợp cùng lượng vitamin D phong phú từ thịt cá, việc tiêu thụ sụn cá tầm hỗ trợ rất tốt cho quá trình tái tạo mô sụn, tăng mật độ xương, giảm tình trạng đau nhức xương khớp ở người lớn tuổi và thúc đẩy phát triển chiều cao ở trẻ em.

Cá tầm sở hữu hệ thống sụn mềm thay vì xương cứng, giàu collagen và omega-3 (Ảnh minh họa)

3. Tăng cường trí nhớ và phát triển não bộ

Hàm lượng Omega-3, đặc biệt là DHA và EPA có trong cá tầm đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì chức năng não bộ. Dưỡng chất này giúp tăng cường trí nhớ, nâng cao độ tập trung cho người làm việc trí óc và giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi.

4. Củng cố hệ miễn dịch toàn diện

Cá tầm rất giàu selen và vitamin B12, hai thành phần then chốt giúp củng cố hàng rào miễn dịch của cơ thể. Selen đóng vai trò như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, trong khi vitamin B12 duy trì sự khỏe mạnh của các tế bào thần kinh và hồng cầu.

5. Nuôi dưỡng làn da và chống lão hóa

Nhiều người thích cá tầm vì thịt dày, không xương, kết cấu sụn lạ miệng (Ảnh minh họa)

Lượng collagen dồi dào tập trung ở phần da và sụn cá tầm chính là bí quyết giúp duy trì độ đàn hồi cho làn da. Kết hợp với các vitamin A và E có trong cá, nguồn dinh dưỡng này giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm, giảm nếp nhăn và giữ cho làn da luôn căng mịn, săn chắc.

6. Phục hồi thể lực và phát triển cơ bắp

Với hàm lượng protein chất lượng cao nhưng lại cực kỳ dễ tiêu hóa, thịt cá tầm là thực phẩm vàng cho những người mới ốm dậy, người cần phục hồi thể lực sau phẫu thuật hoặc những người tập luyện thể thao cần phát triển khối cơ bắp rắn chắc mà không lo tích tụ mỡ thừa.

7. Nguồn dinh dưỡng đặc biệt từ trứng cá tầm

Trứng cá tầm vừa ngon miệng vừa giàu dinh dưỡng (Ảnh minh họa)

Không chỉ thịt cá, trứng cá tầm cũng được USDA ghi nhận là "siêu thực phẩm" đắt giá. Trứng cá tầm chứa nguồn đạm cô đặc, vitamin A, B12, D cùng chuỗi axit amin thiết yếu, giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu, nuôi dưỡng hệ thần kinh và cung cấp năng lượng tức thì cho cơ thể.

Cá tầm nấu gì ngon và bổ?

Thịt cá tầm chắc ngọt, không bị bở nát khi chế biến ở nhiệt độ cao nên rất linh hoạt trong ẩm thực. Nếu muốn đổi vị cho bữa ăn gia đình, bạn có thể tham khảo các món ngon đậm đà lại tốt cho sức khỏe dưới đây:

- Lẩu cá tầm chua ngọt: Món ăn lý tưởng cho những ngày thời tiết se lạnh. Thịt cá tầm béo ngậy quyện cùng nước dùng chua thanh từ măng chua, giấm mẻ và các loại rau ăn kèm tạo nên hương vị đặc sắc, không hề bị tanh.

Lẩu cá tầm được nhiều người yêu thích (Ảnh minh họa)

- Cá tầm nướng riềng mẻ hoặc nướng muối ớt: Khi nướng trên bếp than hồng, phần da cá săn lại béo ngậy, thịt bên trong giữ nguyên độ ngọt tự nhiên, kết hợp cùng phần sụn giòn sần sật mang lại cảm giác rất kích thích vị giác.

- Cá tầm hấp Hongkong hoặc hấp nhút: Phương pháp hấp giúp giữ lại trọn vẹn 100% lượng omega 3 và dưỡng chất quý giá trong cá. Thịt cá mềm thơm kết hợp với xì dầu, gừng chỉ và hành lá tạo nên món ăn thanh nhẹ, bổ dưỡng.

- Canh chua cá tầm: Sự kết hợp truyền thống giữa cá tầm, cà chua, thơm (dứa) và các loại rau nêm giúp món canh có vị ngọt đậm đà, rất đưa cơm và dễ tiêu hóa.

Nếu ăn cá tầm sống, phải đảm bảo nguồn cung và quá trình chế biến chuẩn (Ảnh minh họa)

Nguồn dinh dưỡng từ cá tầm vô cùng phong phú, tuy nhiên khi chế biến và thưởng thức loài cá này, bạn cần lưu ý lựa chọn những con cá còn sống, bơi khỏe, phần mắt trong suốt và mang cá còn đỏ tươi để đảm bảo độ tươi ngon nhất. Vì cá tầm chứa lượng mỡ tự nhiên tương đối cao, những người đang gặp tình trạng viêm túi mật cấp tính hoặc rối loạn tiêu hóa nặng nên ăn với liều lượng vừa phải. Khi sơ chế, chỉ cần dùng nước nóng dội sơ qua bề mặt da rồi dùng dao cạo sạch lớp nhớt trắng là cá sẽ hoàn toàn sạch sẽ, mất hẳn mùi tanh tự nhiên và sẵn sàng cho các món ăn đại bổ.