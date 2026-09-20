Loại cá được Mỹ đánh giá đánh giá "tốt nhất thế giới", Việt Nam sẵn nhưng nhiều người chê không ăn

Đó là cá trích!

Cá trích là loài cá biển nhỏ thuộc họ Cá trích, sống thành đàn lớn ở các vùng biển nông trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, cá trích xuất hiện nhiều ở các vùng biển miền Trung và miền Nam như Phú Quốc (Kiên Giang, Việt Nam). Vào mỗi mùa đánh bắt cá trích, ngư dân của nhiều vùng biển Việt Nam lại rộn rã dong thuyền ra khơi. Nhiều tàu may mắn trúng đậm hàng tấn cá trích, thu về cả chục triệu đồng mỗi ngày.

Cá trích giá rẻ, cực dễ mua tại chợ hay siêu thị Việt (Ảnh minh họa)

Không chỉ mang giá trị kinh tế cao, cá trích còn được đánh giá cao về hàm lượng dinh dưỡng và những lợi ích với sức khỏe. Thế nhưng do có nhiều xương nhỏ nên cá trích bị nhiều người bỏ qua, không thích ăn.

Vì sao cá trích được đánh giá là "tốt nhất thế giới"?

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), cá trích nằm trong danh sách những loại hải sản có lợi nhất cho sức khỏe. Theo tờ The Guardian, một nghiên cứu lớn của các nhà khoa học Nhật Bản và Australia cho thấy: nếu con người giảm bớt thịt đỏ và thay bằng các loại cá nhỏ như cá trích có thể ngăn ngừa tới 750.000 ca tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan đến chế độ ăn uống.

Cá trích là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp hàm lượng lớn axit béo Omega-3 (bao gồm EPA và DHA), vitamin D, vitamin B12, vitamin A, vitamin E, cùng các khoáng chất thiết yếu như canxi, sắt, kali, natri, phốt pho, magie, kẽm, đồng, mangan và selen. Nhờ vậy, loại cá này mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như:

1. Hàm lượng Omega-3 kỷ lục, bảo vệ tim mạch và não bộ

Theo dữ liệu dinh dưỡng, chỉ với 85g cá trích tươi đã cung cấp hơn 1.400mg Omega-3 (bao gồm cả EPA và DHA). Lượng axit béo thiết yếu này cao vượt trội hơn hẳn so với nhiều loại cá đắt tiền khác, có khả năng làm giảm triglyceride trong máu, hạ huyết áp, ngăn ngừa mảng bám động mạch và giảm nguy cơ đột quỵ. Đồng thời, Omega-3 còn giúp tăng cường trí nhớ, nuôi dưỡng tế bào não và giảm tình trạng suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi.

Cá trích nổi tiếng với hàm lượng Omega-3 cao (Ảnh minh họa)

2. An toàn nhờ nguy cơ nhiễm thủy ngân cực thấp

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), cá trích thuộc nhóm hải sản an toàn nhất. Khác với các loài cá săn mồi kích thước lớn như cá thu, cá ngừ hay cá kiếm có nguy cơ tích tụ độc tố thủy ngân cao do sống lâu năm, cá trích là loài cá nhỏ, nằm ở vị trí thấp trong chuỗi thức ăn và có vòng đời ngắn. Do đó, chúng hầu như không bị nhiễm kim loại nặng, rất an toàn để bổ sung vào thực đơn của phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

3. Tăng cường hệ miễn dịch và duy trì hệ thần kinh nhờ Vitamin D, B12

Cá trích là một trong số ít nguồn thực phẩm tự nhiên cực kỳ giàu Vitamin D. Chỉ một khẩu phần nhỏ đã đáp ứng đủ nhu cầu Vitamin D hàng ngày, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tâm trạng và phòng ngừa mệt mỏi mạn tính. Ngoài ra, hàm lượng Vitamin B12 dồi dào trong cá trích đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì hoạt động ổn định của hệ thần kinh, hỗ trợ sản xuất tế bào hồng cầu và ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

4. Bổ sung canxi dồi dào, củng cố xương khớp chắc khỏe

Khi được chế biến theo cách kho rục ăn được cả phần xương mềm, cá trích trở thành nguồn cung cấp canxi tự nhiên vô cùng tuyệt vời. Sự kết hợp hoàn hảo giữa canxi, phospho và Vitamin D sẵn có trong cá trích giúp tối ưu hóa quá trình hấp thụ khoáng chất của cơ thể, củng cố mật độ xương, ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở người lớn tuổi và hỗ trợ phát triển chiều cao ở trẻ em.

Tuy giàu dinh dưỡng, nhưng nhiều người không thích cá trích vì nhiều xương nhỏ (Ảnh minh họa)

5. Cá trích giúp chống oxy hóa và bảo vệ tuyến giáp

Cá trích rất giàu Selen, là một khoáng chất vi lượng đóng vai trò là chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cơ thể. Selen giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, hỗ trợ tuyến giáp hoạt động bình thường và củng cố hệ thống miễn dịch tự nhiên, từ đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính hay suy giảm chức năng cơ thể.

6. Nguồn đạm chất lượng cao, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cơ bắp

Cá trích cung cấp nguồn protein hoàn chỉnh chứa đầy đủ các axit béo thiết yếu giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp hiệu quả. Khác với các loại thịt đỏ chứa nhiều chất béo bão hòa gây hại cho tim mạch, protein từ cá trích rất dễ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cholesterol xấu và rất thích hợp cho những người đang trong chế độ ăn kiêng, giữ dáng.

Lưu ý khi chọn và chế biến cá trích tốt cho sức khỏe

Tuy giàu dinh dưỡng nhưng thịt cá trích khá nhạy cảm và dễ thất thoát dưỡng chất nếu không được xử lý đúng cách. Dưới đây là 5 lưu ý quan trọng giúp bạn thưởng thức trọn vẹn vị ngon và giá trị bổ dưỡng của loại cá này:

- Không ăn sống hoặc tái: Cá chưa chín dễ nhiễm ký sinh trùng như sán Anisakis. Chanh hay mù tạt không diệt được vi khuẩn, cần ăn chín hoàn toàn để đảm bảo an toàn.

- Hạn chế đồ ngâm muối, đóng hộp: Loại chế biến sẵn có hàm lượng natri cao, người bệnh huyết áp, tim mạch, thận nên hạn chế hoặc ngâm rửa qua nước ấm trước khi chế biến.

- Tránh chiên ngập dầu: Nhiệt độ cao làm oxy hóa Omega-3 và tăng chất béo có hại. Ưu tiên chế biến bằng cách hấp, nướng áp chảo hoặc kho rục.

- Lăn bột yến mạch khi áp chảo: Lớp bột yến mạch mỏng giúp giữ trọn lượng mỡ cá chứa Omega-3 không bị thất thoát khi gặp nhiệt độ.

- Chế biến ngay sau khi mua: Cá trích rất nhanh hỏng ở nhiệt độ thường. Cần làm sạch ruột, bỏ máu tanh và nấu ngay hoặc cấp đông bảo quản.

Ngon mấy cũng hạn chế và hết sức cẩn trọng khi ăn cá trích sống (Ảnh minh họa)

Mỗi người nên ăn cá trích khoảng 2 - 3 lần/tuần (tương đương 200 - 300g) để bổ sung đầy đủ Omega-3 mà không lo thừa dưỡng chất. Tuy nhiên, nhóm người mắc bệnh gút, người có hệ tiêu hóa yếu, người dị ứng hải sản và bệnh nhân đang điều trị cao huyết áp, thận (khi dùng cá trích đóng hộp hoặc ngâm muối) không nên ăn quá nhiều.

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