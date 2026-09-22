Lời khuyên cho người săn sale hàng tháng

"Săn sale đi cho tiết kiệm" là suy nghĩ chung của không ít người. Đương nhiên việc này chẳng có gì là sai, tuy nhiên, săn sale cũng dễ khiến việc mua sắm chuyển từ "mua thứ mình cần với giá tốt" thành "thấy rẻ thì mua dù chưa cần". Khi đó, số tiền tiết kiệm được trên từng món hàng chưa chắc bù lại khoản chi cho những món vốn không nằm trong kế hoạch.

Với những người thường xuyên săn sale, điều quan trọng không phải là bỏ hoàn toàn thói quen này, mà là xây dựng nguyên tắc để kiểm soát việc mua sắm.

1. Đừng hỏi "món này giảm bao nhiêu?", hãy hỏi "mình có thực sự cần không?"

Một chiếc áo từ 500.000 đồng giảm còn 250.000 đồng có vẻ là món hời. Nhưng nếu ban đầu, bạn không có định mua áo, 250.000 đồng đó vẫn là một khoản chi thêm, không cần thiết. Sai lầm phổ biến khi săn sale là nhìn vào số tiền được giảm thay vì nhu cầu của chính mình.

Trước khi đặt hàng, hãy tự hỏi: Nếu sản phẩm không giảm giá, mình có mua không? Nếu câu trả lời là không, khả năng cao lý do mua hàng hiện tại đến từ mức giá hấp dẫn chứ không phải nhu cầu thực tế. Cách đơn giản này giúp chúng ta phân biệt giữa "mua vì cần" và "mua vì giảm giá".

2. Lập danh sách những món cần mua trước mỗi đợt sale

Nếu mở sàn thương mại điện tử rồi mới bắt đầu tìm xem hôm nay có gì sale, chúng ta rất dễ phát sinh nhu cầu mới. Một chiếc túi đang giảm giá, một bộ mỹ phẩm được tặng kèm đủ thứ, hay một món đồ gia dụng đang giảm tới 30%,... tất cả đều có thể khiến danh sách mua sắm dài thêm.

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Để hạn chế tình trạng này, bạn nên ghi sẵn những thứ thực sự cần mua trong tuần hoặc trong tháng. Khi có chương trình giảm giá, chỉ tìm ưu đãi cho những sản phẩm nằm trong danh sách này. Nếu bắt gặp một món khác rất hấp dẫn, có thể thêm vào danh sách chờ thay vì mua ngay. Sau 24-48 giờ, nếu vẫn thấy cần, lúc đó mới cân nhắc xuống tiền.

3. Đừng cố mua thêm chỉ để được freeship hoặc đạt mức giảm cao hơn

Đây là một trong những cái bẫy khá quen thuộc khi mua hàng online. Đơn hàng còn thiếu 70.000 đồng để được miễn phí vận chuyển, người mua có thể tiện tay thêm một món 100.000 đồng. Kết quả là thay vì trả tiền vận chuyển vài chục nghìn đồng, tổng hóa đơn lại tăng thêm cả trăm nghìn.

Tương tự, việc cố nâng giá trị đơn hàng để nhận thêm mã giảm giá chưa chắc đã có lợi nếu những sản phẩm mua thêm không thực sự cần thiết.

4. Đặt ngân sách riêng cho việc săn sale

Tháng nào cũng có vài đợt sale, việc mua sắm rất dễ trở thành khoản chi khó kiểm soát. Một cách thực tế là đặt trước một ngân sách dành cho việc này.

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Chẳng hạn, sau khi hoàn thành các khoản cố định và tiết kiệm, bạn có thể xác định một khoản nhất định cho quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng hoặc những món muốn mua.

Khi ngân sách đã hết, việc có thêm mã giảm giá cũng không phải lý do để chi tiếp. Cách này biến việc săn sale thành một hoạt động nằm trong kế hoạch tài chính thay vì để các chương trình khuyến mãi quyết định mình sẽ tiêu bao nhiêu tiền trong tháng.

5. Hãy tính "giá trên mỗi lần sử dụng"

Một chiếc váy 300.000 đồng nghe có vẻ rẻ, nhưng nếu chỉ mặc một lần rồi bỏ quên trong tủ, chi phí thực tế cho mỗi lần sử dụng là 300.000 đồng. Ngược lại, một chiếc váy 1 triệu đồng nghe có vẻ đắt hơn, nhưng nếu được dùng hàng chục hoặc hàng trăm lần, chi phí trên mỗi lần sử dụng lại là con số nhỏ.

Cách tính này đặc biệt hữu ích với quần áo, giày dép, túi xách, đồ thể thao và các sản phẩm phục vụ sở thích cá nhân. Thay vì chỉ hỏi "món này có rẻ không?", bạn có thể hỏi thêm "mình sẽ dùng nó bao nhiêu lần?". Khi đó, quyết định mua sẽ dựa nhiều hơn vào giá trị thực tế.

Săn sale cuối cùng vẫn có thể là một cách mua sắm tiết kiệm nếu bạn làm chủ được quyết định của mình. Mục tiêu không phải tháng nào cũng mua được thật nhiều món với giá rẻ, mà là mua đúng thứ cần thiết với mức giá hợp lý.