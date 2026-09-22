Phát hiện đồng hồ Rolex 1,6 tỷ đồng bỏ quên ở sân bay quốc tế Đà Nẵng, công an rà soát xác minh trong 30 phút

Hành khách để quên đồng hồ Rolex tại sân bay Đà Nẵng

Theo Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh Việt Nam, ngày 17/9/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng, Thượng sĩ Nguyễn Đức Hoàng phát hiện một chiếc đồng hồ Rolex do hành khách bỏ quên tại khu vực soi chiếu.

Ngay sau khi phát hiện tài sản, Thượng sĩ Nguyễn Đức Hoàng đã báo cáo chỉ huy, đồng thời phối hợp với các lực lượng liên quan trích xuất camera và xác minh thông tin hành khách. Chưa đầy 30 phút sau, lực lượng Công an cửa khẩu xác định được chủ nhân của chiếc đồng hồ là ông Long Jianming, quốc tịch Trung Quốc, hành khách trên chuyến bay AK641 từ Đà Nẵng đi Kuala Lumpur (Malaysia).

CBCS Đội Kiểm soát an ninh quốc tế 2, CACK CHKQT Đà Nẵng trao trả tài sản bị thất lạc cho ông Long Jianming trước khi chuyến bay khởi hành. Ảnh: Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh Việt Nam

Theo thông tin từ hành khách, chiếc đồng hồ có giá trị hơn 1,6 tỷ đồng. Tài sản sau đó được trao trả cho chủ nhân trước thời điểm chuyến bay khởi hành.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Công an cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng đang triển khai phong trào thi đua “Ba nhất: Trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất”, trong đó các hoạt động được cụ thể hóa thông qua quá trình thực hiện nhiệm vụ hằng ngày.

Liên tiếp xử lý hỗ trợ trao trả tài sản thất lạc cho hành khách

Trước đó một ngày, ngày 16/9/2026, cán bộ, chiến sĩ Đội Kiểm soát an ninh quốc nội cũng liên tiếp phát hiện và trao trả tài sản thất lạc cho hành khách, với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Cụ thể, Thượng úy Phan Minh Khoa phát hiện một ba lô bị bỏ quên, bên trong có một máy tính MacBook, 3,8 triệu đồng tiền mặt, 6,5 chỉ vàng cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Sau khi xác minh, lực lượng chức năng đã trao trả đầy đủ số tài sản trên cho chị Nguyễn Thị Thêu.

Thượng úy Phan Minh Khoa trả tài sản bị thất lạc cho chị Nguyễn Thị Thêu

Cùng ngày, Thượng úy Nguyễn Ngọc Đức phát hiện một chiếc ví chứa 40 triệu đồng tiền mặt và các giấy tờ quan trọng. Tài sản sau đó được xác minh và trao trả cho anh Võ Cường.

Thượng úy Nguyễn Ngọc Đức bàn giao 40 triệu và giấy tờ cho anh Võ cường

Các trường hợp trên cho thấy việc tiếp nhận, xác minh và trao trả tài sản thất lạc được lực lượng Công an cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng thực hiện ngay trong quá trình kiểm soát, bảo đảm an ninh tại khu vực sân bay.

Không chỉ liên quan đến tài sản có giá trị lớn, việc nhanh chóng xác định chủ nhân và hoàn trả tài sản còn giúp hành khách, đặc biệt là những người đang chuẩn bị thực hiện chuyến bay, hạn chế phát sinh các vấn đề ngoài kế hoạch.

Theo thông tin được công bố, những cán bộ, chiến sĩ phát hiện tài sản đều chủ động báo cáo, phối hợp xác minh và thực hiện trao trả cho người bị mất. Đây cũng là những hoạt động được đơn vị gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất”.

Thông qua những trường hợp cụ thể, phong trào được triển khai gắn với công việc thường ngày tại cửa khẩu, từ bảo đảm an ninh, kiểm soát hành khách đến hỗ trợ giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình đi lại.

Việc kịp thời trao trả tài sản thất lạc góp phần bảo đảm quyền lợi của hành khách, đồng thời xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu tận tụy, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Cảng HKQT Đà Nẵng.