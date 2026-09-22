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Giải ngân 250 triệu đồng tại ngân hàng thành công, K'Sam SN 1995 liền trình báo công an gấp

| | Sống

Giải ngân 250 triệu đồng tại ngân hàng thành công, K'Sam SN 1995 liền trình báo công an gấp

Công an địa phương đã kịp thời hỗ trợ công dân gặp vấn đề do nhầm lẫn khi giải ngân tiền tại ngân hàng.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Công an xã Tuy Đức, một người dân đã nhận lại đầy đủ 250 triệu đồng do cung cấp nhầm số tài khoản trong quá trình giải ngân tại ngân hàng. Cụ thể, khoảng 16h45 ngày 16/9/2026, trong quá trình thực hiện thủ tục giải ngân tại ngân hàng, do sơ suất, anh K'Sam (SN 1995), trú tại xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng đã cung cấp nhầm số tài khoản, dẫn đến số tiền 250 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của anh Vũ Văn Trường, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Tuy Đức.

Phát hiện sự việc, anh K'Sam rất lo lắng vì đây là số tiền lớn của gia đình. Sau khi tìm cách liên hệ với người nhận tiền, anh đã trình báo và đề nghị Công an xã Tuy Đức hỗ trợ.

Công an xã Tuy Đức hỗ trợ các bên hoàn tất việc trao trả 250 triệu đồng chuyển khoản nhầm, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tuy Đức đã khẩn trương xác minh, liên hệ với anh Vũ Văn Trường để trao đổi, làm rõ sự việc; đồng thời tuyên truyền, giải thích các quy định có liên quan và vận động anh Trường phối hợp hoàn trả số tiền chuyển nhầm.

Trong quá trình giải quyết, đồng chí Y Minh Hải Nơm, cán bộ Công an xã Tuy Đức, đã tích cực liên hệ, giải thích để người nhận tiền hiểu rõ nguồn gốc số tiền cũng như quyền, nghĩa vụ của các bên. Qua trao đổi, anh Vũ Văn Trường đã thiện chí phối hợp và chuyển trả đầy đủ 250 triệu đồng cho anh K'Sam vào ngày 18/9/2026.

Thư cảm ơn của người dân gửi Công an xã Tuy Đức sau khi được cán bộ Công an xã hỗ trợ nhận lại 250 triệu đồng do chuyển khoản nhầm

Nhận lại toàn bộ số tiền, anh K'Sam đã viết thư gửi Công an xã Tuy Đức, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; đặc biệt gửi lời cảm ơn đến đồng chí Y Minh Hải Nơm vì đã tận tình hỗ trợ gia đình. Bức thư cảm ơn mộc mạc là sự ghi nhận của người dân đối với những việc làm thiết thực của lực lượng Công an cơ sở, góp phần lan tỏa hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an gần dân, trách nhiệm, tận tụy, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

Theo Công an Tỉnh Lâm Đồng

Theo Minh Ánh

Phụ Nữ Mới

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