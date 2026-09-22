Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn lợp mái tôn? 2 kiểu mái đẹp, mát, ít ồn đang thành xu hướng mới

Mái tôn từ lâu đã là hình ảnh quen thuộc trong nhà ở Việt Nam. Từ nhà cấp 4, nhà phố đến những công trình xây thêm tầng, làm mái che, loại mái này được lựa chọn nhiều nhờ trọng lượng nhẹ, thi công nhanh, chi phí tương đối dễ tiếp cận và khi cần sửa chữa, thay thế cũng khá thuận tiện. Đặc biệt với những công trình cần hoàn thiện nhanh hoặc ngân sách có giới hạn, mái tôn đến nay vẫn là một phương án đáng cân nhắc. Tuy nhiên, nếu để ý những căn nhà xây mới vài năm gần đây, đặc biệt là nhà của các gia đình trẻ, phần mái đang được đầu tư theo một cách khác. Thay vì coi mái nhà chủ yếu là bộ phận che nắng che mưa, nhiều gia chủ muốn nó đồng thời đáp ứng cả yêu cầu về thẩm mỹ, khả năng chống nóng, hạn chế tiếng ồn và phù hợp với kiến trúc tổng thể. Chính sự thay đổi về nhu cầu này khiến mái tôn không còn là lựa chọn đầu tiên trong một số công trình nhà ở xây mới. Không hẳn vì mái tôn không tốt, mà đơn giản là khi có điều kiện lựa chọn ngay từ đầu, gia chủ hiện nay có thêm nhiều phương án để cân nhắc.

Vì sao mái tôn đôi khi không còn là lựa chọn đầu tiên?

1. Khả năng hấp thụ nhiệt là điều nhiều gia đình quan tâm

Dưới nắng nóng kéo dài, đặc biệt vào mùa hè, mái kim loại có thể nóng lên nhanh và truyền nhiệt xuống không gian phía dưới. Tất nhiên, nhà mái tôn vẫn có thể cải thiện đáng kể vấn đề này bằng lớp cách nhiệt, trần, khoảng thông gió hoặc sử dụng các loại tôn có cấu tạo phù hợp. Tuy nhiên, với nhà xây mới, một số gia đình muốn giải quyết bài toán nhiệt ngay từ phương án mái.

2. Tiếng mưa có thể rõ hơn

Mưa lớn đập trực tiếp lên những tấm tôn mỏng thường tạo tiếng khá rõ. Mức độ ồn thực tế còn phụ thuộc vào loại tôn, kết cấu mái, lớp cách âm và trần bên dưới, nhưng đây vẫn là yếu tố khiến một số gia đình cân nhắc phương án khác nếu ưu tiên không gian yên tĩnh.

3. Yêu cầu thẩm mỹ của nhà ở đã thay đổi

Những căn nhà mới hiện nay thường được thiết kế đồng bộ từ mặt tiền, màu sơn, cửa cho tới hình dáng mái. Với một bộ phận gia chủ trẻ, phần mái không chỉ cần làm tốt chức năng che chắn mà còn phải trở thành một phần của kiến trúc. Vì thế, những kiểu mái tạo cảm giác chắc chắn, có chiều sâu và dễ kết hợp với phong cách hiện đại đang được chú ý hơn.

Giải pháp 1: Mái ngói - quen thuộc nhưng ngày càng có nhiều cách làm hiện đại

Nhắc đến mái ngói, nhiều người vẫn liên tưởng đến những căn nhà truyền thống. Thực tế, ngói ngày nay được sử dụng trong khá nhiều phong cách kiến trúc mới, từ nhà một tầng, nhà vườn đến biệt thự và nhà phố có phần mái tạo hình. Điểm đáng chú ý là mái ngói không nhất thiết phải mang dáng vẻ cổ điển. Màu sắc, hình dáng và cách thi công hiện nay khá đa dạng, nhờ đó gia chủ có thể lựa chọn theo thiết kế tổng thể của căn nhà.

1. Tạo hình thức hoàn thiện cho ngôi nhà

Phần mái có độ dốc và các lớp ngói tạo chiều sâu rõ rệt cho công trình. Với những căn nhà xây mới được thiết kế ngay từ đầu, kiến trúc sư cũng dễ tính toán tỷ lệ mái để đồng bộ với mặt tiền.

2. Có lợi thế khi xử lý bài toán chống nóng

Một hệ mái ngói được thiết kế đúng, có khoảng không bên dưới và kết hợp lớp trần hoặc giải pháp cách nhiệt phù hợp có thể hạn chế lượng nhiệt truyền trực tiếp xuống không gian sống. Đây cũng là lý do kiểu mái này thường được cân nhắc ở những căn nhà ưu tiên sự dễ chịu vào mùa nóng.

3. Tiếng mưa thường không tạo cảm giác “vang” trực tiếp như mái kim loại mỏng

Với kết cấu phù hợp, âm thanh khi trời mưa có thể dễ chịu hơn. Đây là một điểm đáng cân nhắc với phòng ngủ hoặc tầng áp mái, nơi tiếng động từ phần mái dễ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt. Dù vậy, mái ngói không phải cứ lợp lên là mặc nhiên mát và yên tĩnh. Hiệu quả còn phụ thuộc vào kết cấu đỡ, khoảng thông khí, trần, vật liệu cách nhiệt cũng như kỹ thuật thi công. Trọng lượng và chi phí cũng cần được tính toán ngay từ khâu thiết kế thay vì quyết định khi công trình đã gần hoàn thiện.

Giải pháp 2: Mái bê tông - phù hợp với những gia đình muốn tận dụng phần mái

Một phương án khác xuất hiện rất nhiều trong nhà ở hiện đại là mái bê tông cốt thép, đặc biệt với nhà phố và những căn nhà được xác định sử dụng lâu dài. Khác với một lớp mái chỉ có nhiệm vụ che chắn, phần mái bê tông có thể trở thành một không gian có công năng thực tế.

1. Không gian bên dưới ít chịu tiếng mưa trực tiếp

Kết cấu bê tông đặc và nặng khiến tiếng mưa truyền xuống không gian sinh hoạt theo cách khác so với những tấm mái kim loại mỏng. Với gia đình đề cao sự yên tĩnh, đây là một ưu điểm dễ cảm nhận.

2. Có thể tận dụng phần mái

Tùy thiết kế, sân thượng có thể trở thành nơi phơi đồ, đặt thiết bị, bố trí một khoảng cây xanh hoặc làm không gian sử dụng bổ sung. Với nhà phố có diện tích đất hạn chế, việc tận dụng thêm phần mái cũng là lý do khiến nhiều gia đình cân nhắc phương án này ngay từ lúc xây nhà.

3. Dễ kết hợp với kiến trúc nhà hiện đại

Mái bê tông đặc biệt phù hợp với những căn nhà có đường nét vuông vức, tối giản. Gia chủ cũng có thể kết hợp thêm mái che, giàn cây hoặc các giải pháp chống nóng phía trên tùy nhu cầu. Tuy nhiên, mái bê tông cũng có bài toán riêng. Khả năng chống thấm, thoát nước và chống nóng phải được xử lý cẩn thận ngay từ đầu. Một sân thượng bê tông phơi trực tiếp dưới nắng mà không có giải pháp chống nóng phù hợp vẫn có thể khiến tầng trên nóng đáng kể. Đồng thời, tải trọng và chi phí thi công thường cũng cần được tính toán kỹ hơn.

Vậy có nên bỏ hẳn mái tôn khi xây nhà?

Không nhất thiết. Việc ngày càng có nhiều lựa chọn cho phần mái không đồng nghĩa mái tôn trở thành vật liệu lỗi thời. Mái tôn vẫn có những lợi thế rất thực tế như nhẹ, thi công nhanh, linh hoạt và phù hợp với nhiều mức ngân sách. Với hệ mái được thiết kế tốt, sử dụng loại tôn phù hợp và kết hợp cách nhiệt, trần cùng khoảng thông gió, những hạn chế về nóng hay tiếng ồn cũng có thể được cải thiện đáng kể. Điểm khác biệt nằm ở chỗ người xây nhà mới hiện nay có nhiều yêu cầu hơn đối với phần mái. Đặc biệt với các gia đình trẻ, quyết định lựa chọn vật liệu thường không chỉ dựa trên chi phí ban đầu mà còn cân nhắc thẩm mỹ, cảm giác sử dụng, khả năng chống nóng, tiếng ồn và công năng lâu dài.

Vì vậy, mái tôn, mái ngói hay mái bê tông đều có trường hợp phù hợp riêng. Nếu đang xây một căn nhà mới, thay vì chọn theo thói quen, gia đình nên xác định trước nhu cầu sử dụng, đặc điểm khí hậu, kết cấu công trình và ngân sách. Một kiểu mái phù hợp với chính căn nhà vẫn quan trọng hơn việc chạy theo bất kỳ xu hướng nào.