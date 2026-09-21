Hôm nay - 21/9, một chuyến bay đặc biệt vừa hạ cánh ở sân bay nội bài

Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay thứ 20

Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways vừa đón chiếc máy bay thứ 20 gia nhập đội bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Đây là Airbus A321 mang số đăng ký VN-A926, vừa hoàn tất quá trình chuẩn bị tại Bali trước khi thực hiện hành trình về Hà Nội.

Theo thông tin được Sun PhuQuoc Airways đăng tải, chiếc VN-A926 đã hoàn tất các khâu kiểm tra kỹ thuật cuối cùng tại Bali và thực hiện chặng bay kéo dài khoảng 5 giờ 40 phút về Hà Nội.

Sự xuất hiện của VN-A926 đánh dấu cột mốc tàu bay thứ 20 của hãng. Trên fanpage chính thức, Sun PhuQuoc Airways gọi đây là chế độ “Home-coming”, với thông điệp “Hà Nội ơi, chúng mình về nhà đây”.

VN-A926 vừa gia nhập đội bay của Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sau đó cũng xác nhận việc đón chiếc máy bay này. Theo thông tin từ sân bay, tàu bay hiện đại A321 vừa hạ cánh tại Nội Bài, đánh dấu cột mốc “Lễ đón tàu bay thứ 20” của Sun PhuQuoc Airways.

Tăng tốc mở rộng đội bay sau chưa đầy 1 năm cất cánh

Cột mốc mới cho thấy tốc độ mở rộng đội bay khá nhanh của Sun PhuQuoc Airways, hãng hàng không do Sun Group đầu tư và phát triển.

Đầu năm 2026, hãng mới đón chiếc máy bay thứ 6. Ngày 1/1, một chiếc Airbus A321NX hoàn toàn mới hạ cánh xuống Nội Bài, nâng đội bay của hãng lên 6 chiếc. Đây cũng là dòng máy bay được Sun PhuQuoc Airways xác định phù hợp cho cả mạng bay nội địa và kế hoạch mở rộng quốc tế.

Chỉ riêng trong tháng 2/2026, hãng tiếp tục nhận thêm 4 tàu bay mới, gồm Airbus A320neo và A321neo, nâng tổng đội bay lên 10 chiếc sau hơn 3 tháng khai thác thương mại.

Đến tháng 6, Sun PhuQuoc Airways cho biết đã đón chiếc thứ 11 và đặt mục tiêu mở rộng đội bay lên 26 chiếc vào cuối tháng 8.

VN-A926 hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Theo thông tin cập nhật trên website chính thức của hãng, kế hoạch hiện nay là tiếp tục nâng đội bay lên khoảng 32 chiếc trong năm 2026, trong đó có 4 tàu bay thân rộng Airbus A330. Xa hơn, hãng đặt mục tiêu phát triển đội bay lên 100 chiếc vào năm 2030.

Việc nâng đội bay diễn ra song song với quá trình mở rộng mạng đường bay quốc tế của Sun PhuQuoc Airways.

Hãng bắt đầu khai thác chuyến bay thương mại từ tháng 11/2025. Từ ngày 29/3/2026, hãng mở đường bay quốc tế đầu tiên kết nối Đài Bắc với Phú Quốc. Sau đó, hãng công bố kế hoạch mở rộng kết nối Phú Quốc với Seoul, Busan, Bangkok, Singapore, Hong Kong, Mumbai và New Delhi.

Đáng chú ý, chiến lược quốc tế của hãng không dừng ở các đường bay khu vực. Tháng 2/2026, Sun PhuQuoc Airways ký thỏa thuận với Boeing về việc mua 40 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner, với tổng giá trị ước tính khoảng 22,5 tỷ USD. Reuters cũng đưa tin thương vụ này nhằm tạo nền tảng để hãng mở rộng sang các đường bay xuyên lục địa trong tương lai.

Bên cạnh đó, tháng 8/2026, Sun PhuQuoc Airways công bố kế hoạch tiếp nhận tổng cộng 8 máy bay Airbus A330, trong đó 4 chiếc dự kiến được nhận trong năm 2026 và 4 chiếc còn lại đến cuối tháng 4/2027.

Như vậy, từ một hãng mới bắt đầu khai thác thương mại vào cuối năm 2025, Sun PhuQuoc Airways đang đồng thời mở rộng đội tàu bay, mạng đường bay quốc tế và chuẩn bị cho nhóm máy bay thân rộng phục vụ các hành trình dài hơn.

Việc chiếc VN-A926 hạ cánh xuống Nội Bài vì thế không chỉ là một lần bổ sung máy bay. Đây còn là cột mốc đáng nhớ trong quá trình mở rộng đội bay của hãng, diễn ra chưa đầy một năm kể từ chuyến bay thương mại đầu tiên.