Ngọn núi cao thứ 2 miền Nam sắp có dự án du lịch quy mô 107 ha, đầu tư 18.000 tỷ đồng: Khí hậu mát mẻ quanh năm, được ví như "Đà Lạt thu nhỏ"

Viên ngọc xanh ẩn mình giữa Đông Nam Bộ

Núi Chứa Chan với độ cao khoảng 837 m so với mực nước biển là ngọn núi cao nhất thành phố Đồng Nai và cao thứ hai tại Nam Bộ, sau núi Bà Đen (Tây Ninh). Năm 2012, núi Chứa Chan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Địa hình núi cao, rừng xanh cùng hệ thống khe suối tạo nên cảnh quan đặc trưng giữa vùng Đông Nam Bộ. Nơi đây sở hữu hệ thực vật đa dạng, nhiều hang động, bãi đá tự nhiên và những dòng suối bắt nguồn từ núi.

Núi Chứa Chan (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Từ những khu vực cao, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh đồng bằng Đông Nam Bộ với những cánh đồng trải dài. Khí hậu tương đối mát mẻ, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối, góp phần tạo nên nét khác biệt cho điểm đến này. Đây cũng là lý do núi Chứa Chan được ví như một "Đà Lạt thu nhỏ" của Đông Nam Bộ.

Đáng chú ý, khu vực này từng nhiều lần xuất hiện hiện tượng “đĩa mây”, thu hút sự chú ý bởi vẻ đẹp huyền ảo.﻿

Không chỉ có cảnh quan tự nhiên, núi Chứa Chan còn hội tụ nhiều giá trị văn hóa, với các công trình tâm linh và di tích lịch sử gắn với vùng đất này như di tích Mật khu Hầm Hinh, chùa Bửu Quang, chùa Lâm Sơn, chùa Linh Sơn…. Trong đó, nổi tiếng nhất là chùa Bửu Quang tọa lạc tại lưng chừng núi được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, ẩn mình trong một hang đá tự nhiên có hình dáng uốn lượn.

Sự kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa và lịch sử tạo điều kiện để phát triển đa dạng sản phẩm du lịch trên cùng một điểm đến.

Cáp treo núi Chứa Chan (Ảnh: Báo Đồng Nai, Fanpage Cáp Treo núi Chứa Chan)

Du khách có thể trekking, cắm trại, ngắm cảnh, khám phá hệ sinh thái rừng núi, trải nghiệm đời sống văn hóa bản địa hoặc tham gia các hoạt động du lịch tâm linh. Từ năm 2016, hệ thống cáp treo được đưa vào khai thác, bổ sung thêm phương thức di chuyển lên núi, bên cạnh tuyến đường bộ dành cho du khách yêu thích khám phá và trekking.

Dự án du lịch gần 18.000 tỷ đồng đang được triển khai

Tháng 4/2025, Đồng Nai tổ chức lễ khởi động Dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan tại khu vực Xuân Lộc. Dự án có quy mô khoảng 107 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 18.000 tỷ đồng.

Dự án được định hướng khai thác đồng bộ các lợi thế về cảnh quan, khí hậu và hệ sinh thái của núi Chứa Chan, với hệ thống lưu trú, nghỉ dưỡng, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, dịch vụ giải trí, thương mại cùng các công trình phục vụ vận chuyển du khách (cáp treo, đường sắt leo núi)...

Theo kế hoạch, đến năm 2030, núi Chứa Chan được kỳ vọng đón khoảng 5 triệu lượt khách, trong đó khoảng 100.000 lượt khách lưu trú.

Hình ảnh mây "đĩa bay" trên núi Chứa Chan được người dân chụp lại (Ảnh: Page Người Xuân Lộc, Báo Đồng Nai)

Nằm cách TP.HCM khoảng 100km và thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, núi Chứa Chan có lợi thế kết nối với các trung tâm đô thị, du lịch lớn trong khu vực. Khi mạng lưới cao tốc và sân bay quốc tế Long Thành từng bước hoàn thiện, khả năng tiếp cận điểm đến được kỳ vọng thuận tiện hơn, qua đó mở rộng cơ hội thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Việc đầu tư dự án được kỳ vọng góp phần đánh thức tiềm năng của núi Chứa Chan, biến “viên ngọc xanh” của Đông Nam Bộ thành một điểm đến sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn. Đồng thời, đây được xem là một cú hích cho du lịch Đồng Nai, tạo thêm việc làm, mở rộng cơ hội sinh kế cho người dân địa phương và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của thành phố .