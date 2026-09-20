20 hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2026: TOP 1 đang có đường bay thẳng tới Việt Nam

Skytrax, tổ chức chuyên đánh giá chất lượng hàng không, ngày 18/9 công bố kết quả Giải thưởng Hàng không Thế giới 2026 (World Airline Awards), được ví như “Oscar của ngành hàng không”.

Kết quả được xác định dựa trên cuộc khảo sát mức độ hài lòng của hành khách lớn nhất thế giới trong lĩnh vực hàng không do Skytrax thực hiện.

Singapore Airlines được hành khách bình chọn là hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2026

Từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2026, hành khách thuộc hơn 100 quốc tịch đã tham gia khảo sát bằng 8 ngôn ngữ, đánh giá các hãng hàng không trên nhiều tiêu chí như độ sạch sẽ, Wi-Fi trên máy bay, dịch vụ tại sân bay và phòng chờ, cùng chất lượng phục vụ ở hạng phổ thông, thương gia và hạng nhất.

Trong số hơn 325 hãng hàng không được đưa vào kết quả khảo sát, Singapore Airlines được hành khách bình chọn là hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2026. Đây là lần thứ 6 hãng hàng không Singapore đứng đầu bảng xếp hạng kể từ khi giải thưởng được tổ chức lần đầu vào năm 1999.

“Chúng tôi xin chúc mừng Singapore Airlines với thành tích đáng kể khi được vinh danh là Hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2026. Giải thưởng này cho thấy chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà hãng đang cung cấp cho khách hàng”, ông Edward Plaisted, CEO Skytrax, cho biết trong thông cáo báo chí.

Dưới đây là 20 hãng hàng không được hành khách đánh giá cao nhất thế giới.

20. Thai Airways

Thai Airways đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng các hãng hàng không tốt nhất thế giới của Skytrax. Hãng cũng đứng thứ 10 trong hạng mục Đội ngũ tiếp viên hàng không tốt nhất thế giới.

19. Swiss International Air Lines

Swiss International Air Lines, hãng hàng không quốc gia của Thụy Sĩ, từng đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng năm 2025 và thứ 10 năm 2024.

18. Virgin Atlantic

Virgin Atlantic của Anh đứng thứ 5 trong hai hạng mục của Skytrax là Giải trí trên chuyến bay tốt nhất thế giới và Hạng phổ thông đặc biệt tốt nhất thế giới.

17. Air Canada

Air Canada được Skytrax vinh danh là Hãng hàng không tốt nhất Bắc Mỹ. Phòng chờ Signature Suite của hãng tại sân bay quốc tế Toronto Pearson cũng giành giải Phòng chờ hạng thương gia có dịch vụ ẩm thực tốt nhất.

16. Iberia

Iberia, hãng hàng không quốc gia Tây Ban Nha, giành giải Hãng hàng không có dịch vụ nhân viên tốt nhất châu Âu của Skytrax.

15. Saudi Arabian Airlines

Saudi Arabian Airlines giành giải Hãng hàng không có dịch vụ nhân viên tốt nhất Trung Đông năm thứ hai liên tiếp.

14. Lufthansa

Lufthansa của Đức đứng thứ 3 trong các hạng mục Hãng hàng không thân thiện với gia đình nhất thế giới và Hãng hàng không hạng nhất tốt nhất thế giới.

13. STARLUX Airlines

STARLUX Airlines của Đài Loan giành danh hiệu Hãng hàng không sạch sẽ nhất thế giới và đứng thứ 7 ở hạng mục Đội ngũ tiếp viên hàng không tốt nhất thế giới.

12. Qantas Airways

Qantas Airways, hãng hàng không quốc gia Australia, giành hai giải Hãng hàng không tốt nhất Australia/Thái Bình Dương và Hãng hàng không có dịch vụ nhân viên tốt nhất Australia/Thái Bình Dương.

11. EVA Air

EVA Air của Đài Loan đứng đầu 3 hạng mục: Hãng hàng không thân thiện với gia đình nhất thế giới, Hạng phổ thông đặc biệt tốt nhất thế giới và Tiện nghi hạng phổ thông đặc biệt tốt nhất thế giới.

Hãng cũng đứng thứ 6 về Đội ngũ tiếp viên hàng không tốt nhất thế giới và thứ 4 về Hạng phổ thông tốt nhất thế giới.

10. Korean Air

Korean Air lọt vào TOP 10 hãng hàng không tốt nhất thế giới của Skytrax năm 2026. Hãng đứng thứ 7 năm 2025 và thứ 11 năm 2024.

9. Japan Airlines

Bên cạnh vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng các hãng hàng không tốt nhất thế giới, Japan Airlines cũng đứng thứ 9 ở hạng mục Đội ngũ tiếp viên hàng không tốt nhất thế giới và thứ 3 về Dịch vụ sân bay tốt nhất thế giới.

8. Hainan Airlines

Hainan Airlines, có trụ sở tại Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, được vinh danh là Hãng hàng không tốt nhất Trung Quốc và giành giải Hãng hàng không có dịch vụ nhân viên tốt nhất Trung Quốc.

Hãng cũng giành giải Hãng hàng không có tiện nghi hạng thương gia tốt nhất thế giới, đồng thời lọt TOP 5 ở các hạng mục về độ sạch sẽ, dịch vụ sân bay, hạng thương gia và đội ngũ tiếp viên.

7. Air France

Air France giành nhiều giải thưởng của Skytrax, trong đó có Hạng nhất tốt nhất thế giới, Dịch vụ ẩm thực tại phòng chờ hạng nhất tốt nhất thế giới và Tiện nghi hạng nhất tốt nhất thế giới.

6. Emirates

Emirates, hãng hàng không có trụ sở tại Dubai, giành giải Giải trí trên chuyến bay tốt nhất thế giới. Hãng cũng lọt TOP 5 ở các hạng mục về mức độ thân thiện với gia đình, hạng nhất và hạng phổ thông đặc biệt.

5. Turkish Airlines

Bên cạnh vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng toàn cầu, Turkish Airlines còn giành hai giải Hãng hàng không tốt nhất châu Âu và Dịch vụ suất ăn hạng thương gia tốt nhất.

4. All Nippon Airways (ANA)

All Nippon Airways (ANA) của Nhật Bản đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng tổng thể và giành giải Dịch vụ sân bay tốt nhất thế giới.

ANA cũng nằm trong nhóm những hãng hàng không hàng đầu về độ sạch sẽ, đội ngũ tiếp viên, hạng thương gia và hạng phổ thông.

3. Cathay Pacific Airways

Cathay Pacific Airways của Hong Kong lọt TOP 3 và giành giải Đội ngũ tiếp viên hàng không tốt nhất thế giới. Phòng chờ The Wing của hãng cũng được vinh danh là Phòng chờ hạng nhất tốt nhất thế giới.

Cathay Pacific đứng thứ 2 về Hạng phổ thông tốt nhất thế giới, thứ 3 về Hạng thương gia tốt nhất thế giới và thứ 4 về Hạng phổ thông đặc biệt tốt nhất thế giới.

2. Qatar Airways

Qatar Airways từng 9 lần được Skytrax vinh danh là hãng hàng không tốt nhất thế giới. Năm nay, dù đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng tổng thể, hãng giành giải Wi-Fi trên máy bay tốt nhất thế giới, hạng mục mới được trao lần đầu.

Qatar Airways cũng lần thứ 13 giành danh hiệu Hạng thương gia tốt nhất thế giới.

1. Singapore Airlines

Singapore Airlines được Skytrax vinh danh là Hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2026. Đây là lần thứ 6 hãng giành vị trí số 1 kể từ khi giải thưởng được tổ chức vào năm 1999.

Singapore Airlines cũng giành hai giải Hạng phổ thông tốt nhất thế giới và Dịch vụ suất ăn trên chuyến bay hạng phổ thông tốt nhất.

Ông Goh Choon Phong, CEO Singapore Airlines, cho biết hãng biết ơn khách hàng vì sự tin tưởng và ủng hộ, đồng thời cam kết tiếp tục mang đến trải nghiệm bay đẳng cấp thế giới. Theo ông, giải thưởng là sự ghi nhận dành cho đội ngũ nhân viên của hãng, những người luôn nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn về dịch vụ và vận hành của Singapore Airlines.

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