Phát hiện địa danh Việt Nam lọt Top 10 đẹp nhất thế giới, có thảo nguyên rộng 90 ha như "Thụy Sĩ thu nhỏ"

Địa danh Việt Nam khiến du khách ấn tượng bởi những con đường giữa núi cao

Năm 2025, tạp chí du lịch Anh Time Out công bố danh sách 44 địa điểm đẹp nhất thế giới. Giữa hàng loạt cái tên nổi tiếng như Vườn quốc gia Komodo ở Indonesia, thung lũng Punakha của Bhutan hay thác Victoria ở châu Phi, một địa danh Việt Nam đã xuất hiện trong Top 10.

Đó là Hà Giang, đứng thứ 10 trong danh sách của Time Out thời điểm công bố và thứ 3 trong danh sách những địa điểm đẹp nhất châu Á của tạp chí này.

Hội An cũng xuất hiện trong bảng xếp hạng 44 địa điểm đẹp nhất thế giới năm 2025 nhưng ở vị trí 44. Như vậy, Hà Giang là địa danh Việt Nam duy nhất nằm trong Top 10 của bảng xếp hạng này.

Theo Time Out, những địa điểm xuất hiện trong danh sách được lựa chọn dựa trên trải nghiệm của mạng lưới cây bút du lịch quốc tế của tạp chí. Danh sách mang tính đánh giá và được cập nhật theo từng thời điểm.

Khi giới thiệu Hà Giang, Time Out đặc biệt nhắc tới những cung đường xuyên qua núi đá. Trong đó có dốc Thẩm Mã với các khúc cua tay áo nối tiếp nhau và đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống dòng Nho Quế nằm sâu phía dưới.

Bên cạnh những cung đường ngoạn mục, vùng đất này còn nổi bật với những dãy núi nối tiếp nhau và các thửa ruộng bậc thang trải dài theo sườn dốc.

Hà Giang cũng nhiều lần xuất hiện trên bản đồ du lịch quốc tế. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết The New York Times từng xếp Hà Giang thứ 25 trong danh sách "52 Places to Go in 2023".

World Travel Awards sau đó vinh danh Hà Giang là "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á" năm 2023 và "Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á" năm 2024.

Nhưng ngoài cao nguyên đá, Mã Pí Lèng hay sông Nho Quế, vùng đất Hà Giang cũ còn có một nơi mang vẻ đẹp hoàn toàn khác.

Đó là thảo nguyên Suôi Thầu.

Thảo nguyên rộng hơn 90 ha được ví như "Thụy Sĩ thu nhỏ"

Theo VnExpress, thảo nguyên Suôi Thầu có diện tích hơn 90 ha, nằm ở độ cao khoảng 1.200 m so với mực nước biển. Không gian rộng lớn, những triền đồi nối tiếp cùng khí hậu vùng cao khiến nơi đây có cảnh quan rất khác với những khu vực núi đá quen thuộc của Hà Giang.

Suôi Thầu trước đây thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực này hiện thuộc tỉnh Tuyên Quang.

TTXVN từng mô tả Suôi Thầu là điểm đến còn giữ được vẻ hoang sơ, từ trên cao có thể phóng tầm mắt xuống dòng sông Chảy, những bản làng nhỏ và các dãy núi trùng điệp phía xa.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang cũng giới thiệu Suôi Thầu với hình ảnh "Thụy Sĩ thu nhỏ" của miền núi phía Bắc.

Một trong những điểm đặc biệt nhất của thảo nguyên là cảnh sắc thay đổi theo mùa.

Mùa xuân, những vạt hoa cải tạo nên các mảng màu nổi bật giữa núi đồi. Mùa hè, thảo nguyên chuyển sang màu xanh của ngô, lúa và đồng cỏ. Khi mùa thu đến, những cánh đồng lúa chín xen với hoa tam giác mạch tạo nên khung cảnh nhiều màu sắc.

Các hàng sa mộc mọc rải rác giữa thảo nguyên cũng là hình ảnh khiến Suôi Thầu được nhiều du khách liên tưởng tới những vùng đồng cỏ ở châu Âu.

Đến đây nên trải nghiệm gì?

Với du khách thích thiên nhiên, Suôi Thầu phù hợp cho những hoạt động như đi bộ trên thảo nguyên, ngắm bình minh, săn mây và chụp ảnh hoa theo mùa.

Do nằm ở vùng núi cao, thời tiết tại đây có thể thay đổi nhanh. Du khách nên kiểm tra dự báo thời tiết trước chuyến đi, đặc biệt tránh di chuyển trên những cung đường đèo khi xảy ra mưa lớn hoặc sương mù dày.

Nếu có nhiều thời gian, hành trình có thể kết hợp Suôi Thầu với Hoàng Su Phì và các điểm đến ở khu vực phía tây vùng Hà Giang cũ.

Với chuyến đi dài ngày, du khách có thể tiếp tục khám phá cao nguyên đá Đồng Văn, đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế, cột cờ Lũng Cú và làng Lô Lô Chải.

Lô Lô Chải cũng là một cái tên đang nhận được nhiều sự chú ý. Năm 2025, UN Tourism đưa ngôi làng này vào danh sách "Làng du lịch tốt nhất thế giới", cùng với làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn của Việt Nam.

UN Tourism đánh giá cao việc Lô Lô Chải gìn giữ kiến trúc nhà trình tường, văn hóa truyền thống, nghề thủ công và phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc.

Từ những con đèo giữa núi đá đến thảo nguyên rộng hơn 90 ha mang dáng vẻ "Thụy Sĩ thu nhỏ", địa danh Việt Nam này sở hữu nhiều kiểu cảnh quan khác biệt trong cùng một vùng đất. Đây cũng là lý do Hà Giang liên tục được nhiều tổ chức và truyền thông quốc tế nhắc tên trong những năm gần đây.

Theo Time Out, VnExpress, TTXVN, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang