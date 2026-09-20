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Á hậu Trúc Ny và chồng doanh nhân đầu tư “khủng” cho công chúa 3 tuổi: Chuyển sang biệt thự lớn gần trường, tậu thêm xế hộp 7 chỗ để đưa đón con đi học

| | Lifestyle

Á hậu Trúc Ny và chồng doanh nhân đầu tư “khủng” cho công chúa 3 tuổi: Chuyển sang biệt thự lớn gần trường, tậu thêm xế hộp 7 chỗ để đưa đón con đi học

Á hậu Trúc Ny tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập xế hộp của gia đình chiếc xe màu đỏ rượu vang – màu đang trend những ngày gần đây.

Cuối tuần qua, Á hậu Trúc Ny đến showroom nhận chiếc xế hộp cô đặt hàng trước đó. Cô đi cùng ba mẹ và em gái, cả nhà đồng loạt diện trang phục màu đỏ biểu tượng của sự khởi đầu may mắn.

Mỹ nhân gốc Khánh Hòa cho biết sau một thời gian tìm hiểu, vợ chồng cô quyết định sắm xe sang như một món quà Trung thu dành tặng cô con gái 3 tuổi Moniz.

“Đối với mình, xe không chỉ là một phương tiện di chuyển mà đó là một người bạn đồng hành bảo vệ sự an toàn, tiện dụng, thoải mái cho người bạn sử dụng. Mình vẫn giữ những chiếc xe đầu tiên đi cùng mình 10 năm mọi chặng đường”, cô chia sẻ về việc tậu thêm xe mới.

“Việc di chuyển nhiều đưa đón con đi học, đi công việc cần một hàng ghế rộng rãi và thoải mái hơn khi ngồi cùng với khoang hành lí rộng rãi hơn cho gia đình. Cảm ơn chồng, bố mẹ, em gái luôn đồng hành bên cạnh mình trong những cột mốc ý nghĩa”, Trúc Ny nói thêm.

Cô từ chối chia sẻ về giá trị của chiếc xe mà chỉ tiết lộ xe mới có thiết kế bề thế, trang bị cửa trượt điện hiện đại, không gian bên trong rộng rãi với cấu hình 7 chỗ ngồi bố trí dạng 2-2-3 phục vụ cho gia đình.

Có thể thấy Á hậu Trúc Ny và chồng doanh nhân rất chịu đầu tư cho con gái đầu lòng chỉ mới 3 tuổi. Vào năm ngoái, hai vợ chồng cũng chuyển sang biệt thự lớn hơn để con gái Moniz có thêm không gian sinh hoạt cũng như gần trường nhóc tỳ. Trước đó, cả hai cũng mua tặng cho ông bà một chiếc xế hộp để ông bà thuận tiện đưa cháu đi học.

Trúc Ny kết hôn với chồng doanh nhân hồi tháng 3/2022. Tháng 7/2023, vợ chồng cô đón con gái đầu lòng. Sau khi lập gia đình, người đẹp về Bắc làm dâu và làm hậu phương vững chắc cho ông xã trong công việc kinh doanh. Thỉnh thoảng cô xuất hiện ở một vài sự kiện của người quen cũng như đưa con gái đi trình diễn thời trang từ Bắc – Nam.

Lê Anh

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