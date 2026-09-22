3 loại bánh Trung thu KHÔNG NÊN mua

Càng gần Tết Trung thu, bánh nướng, bánh dẻo lại xuất hiện dày đặc từ siêu thị, cửa hàng, quầy bán ven đường cho tới các gian hàng trên mạng. Không chỉ những thương hiệu quen thuộc, thị trường hiện nay còn có bánh làm thủ công, bánh nhà làm với đủ loại nhân, kích thước và mức giá. Đứng trước quá nhiều lựa chọn, người mua thường quan tâm bánh nhân gì, có ngon không, giá bao nhiêu hay hộp có đẹp để mang biếu hay không. Tuy nhiên, với một loại thực phẩm có nhiều nguyên liệu và được sử dụng trực tiếp như bánh Trung thu, nguồn gốc, hạn sử dụng và tình trạng thực tế của chiếc bánh mới là những yếu tố không nên bỏ qua.

Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người tiêu dùng chọn bánh có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác đầy đủ, còn hạn sử dụng và không có những biểu hiện bất thường. Bởi vậy, đi mua bánh Trung thu năm nay, gặp 3 kiểu dưới đây thì dù giá hấp dẫn đến đâu cũng nên cân nhắc bỏ qua.

1. Bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, thiếu nhãn mác

Đây là loại đầu tiên không nên mua. Một chiếc bánh có vẻ ngoài đẹp, được đóng túi cẩn thận hay người bán khẳng định là bánh nhà làm chưa đủ để chứng minh sản phẩm bảo đảm an toàn. Với bánh Trung thu đóng gói, người mua nên kiểm tra những thông tin cơ bản như tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng cũng như hướng dẫn sử dụng, bảo quản. Điều này càng đáng chú ý với những loại bánh được rao bán trên mạng với mức giá rất rẻ nhưng gần như không có thông tin để người mua kiểm tra. Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm từng khuyến cáo không mua bánh Trung thu trôi nổi, hàng lậu hoặc bánh giá rẻ trên mạng nhưng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa bánh của cơ sở nhỏ hay bánh làm thủ công đều không nên mua. Một cơ sở quy mô nhỏ vẫn có thể cung cấp đầy đủ thông tin về người sản xuất, thành phần, ngày làm, hạn dùng và cách bảo quản. Điều cần tránh ở đây là sản phẩm mà ngay cả người mua cũng không xác định được chiếc bánh được làm ở đâu, khi nào và cần sử dụng trong thời gian bao lâu. Đặc biệt, nếu mua qua mạng, đừng chỉ nhìn ảnh chụp hộp bánh. Hãy kiểm tra thông tin sản phẩm trước khi đặt và kiểm tra lại bao bì, nhãn khi nhận hàng.

2. Bánh đã hết hạn hoặc không xác định được hạn sử dụng

Bánh Trung thu không phải loại thực phẩm có thể để bao lâu cũng được. Bánh chứa nhiều thành phần khác nhau, từ bột, đường, dầu mỡ đến các loại hạt, trứng, thịt và nhiều nguyên liệu khác tùy loại nhân. Nếu quá hạn hoặc được bảo quản không đúng điều kiện, chất lượng bánh có thể thay đổi và nguy cơ mất an toàn thực phẩm cũng tăng lên. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu sản phẩm phải ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và còn trong hạn khi người tiêu dùng lựa chọn.

Vì thế, khi mua bánh, đừng chỉ hỏi giá mà nên dành vài giây nhìn ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Đặc biệt vào giai đoạn cuối mùa Trung thu, thị trường thường xuất hiện nhiều chương trình giảm giá. Giảm giá không đồng nghĩa chiếc bánh có vấn đề, nhưng người mua vẫn nên kiểm tra hạn dùng thay vì thấy rẻ là lấy ngay. Nếu bánh đã hết hạn, không đọc được hạn sử dụng, phần thông tin bị tẩy xóa hoặc người bán không thể cho biết bánh được sản xuất khi nào, tốt nhất không nên mua. Ngay cả bánh vẫn còn hạn cũng chưa phải yếu tố duy nhất để quyết định. Điều kiện bảo quản trong suốt quá trình bày bán cũng rất quan trọng. Bánh để lâu ở môi trường nóng, ẩm vẫn có thể hư hỏng trước thời hạn ghi trên bao bì.

3. Bánh có bao bì rách, biến dạng hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường

Loại thứ ba đôi khi chỉ cần quan sát bằng mắt cũng có thể nhận ra. Khi chọn bánh Trung thu đóng gói, nên bỏ qua những chiếc có bao bì bị rách, hở hoặc bánh đã dập nát, biến dạng. Sau khi mở bánh, nếu xuất hiện mốc, màu sắc khác thường, mùi lạ hoặc dấu hiệu hư hỏng thì cũng không nên tiếp tục sử dụng. Đây không đơn thuần là chuyện chiếc bánh còn đẹp hay không. Bánh Trung thu có thể gặp nguy cơ nấm mốc hoặc ô nhiễm vi sinh nếu quá trình sản xuất và bảo quản không phù hợp. Chính vì vậy, hướng dẫn an toàn thực phẩm cũng khuyến cáo không lựa chọn sản phẩm bị dập nát, biến dạng, bao bì rách, có màu sắc bất thường, bị thiu, ẩm mốc, hư hỏng hoặc có mùi khác lạ. Một tình huống khác cũng nên chú ý là bánh được bày bán trực tiếp dưới nắng, nơi nhiều bụi bẩn, côn trùng hoặc không đáp ứng điều kiện bảo quản mà nhà sản xuất yêu cầu. Dù chiếc bánh nhìn bên ngoài chưa có gì bất thường, đây vẫn không phải lựa chọn nên ưu tiên.

Vậy mua bánh Trung thu thế nào cho yên tâm?

Thực ra không cần quá phức tạp. Khi đứng trước quầy bánh, hãy ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc và thông tin rõ ràng, còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn và được bày bán trong điều kiện phù hợp. Khi mang bánh về nhà, tiếp tục bảo quản theo đúng hướng dẫn trên nhãn thay vì mặc định bánh Trung thu có thể để ở nhiệt độ phòng trong mọi trường hợp.

Bánh Trung thu vốn là món ăn gắn với dịp sum họp, cũng thường được mua với số lượng nhiều để biếu tặng người thân. Vì thế, thay vì chỉ chọn chiếc bánh có hộp đẹp, nhân lạ hoặc giá hời, dành thêm một chút thời gian kiểm tra nguồn gốc, hạn sử dụng và tình trạng sản phẩm sẽ giúp mọi người tránh được những chiếc bánh đáng lẽ không nên mang về nhà.