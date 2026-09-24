Ông Phạm Nhật Vượng xây một công trình 30ha duy nhất tại Việt Nam dành cho môn thể thao từng gắn với giới quý tộc châu Âu tại “đảo tỷ phú” 877ha vốn đầu tư 2,4 tỷ USD

Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy Vũ Yên nằm trong khu đô thị Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên, Hải Phòng. Học viện được Vingroup ra mắt vào tháng 6/2024. Đây là học viện cưỡi ngựa duy nhất tại Việt Nam theo phong cách hoàng gia, cung cấp dịch vụ đào tạo cưỡi ngựa chuyên nghiệp và trải nghiệm cưỡi ngựa đúng chuẩn quốc tế.

Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy Vũ Yên được ra mắt vào hồi tháng 6/2024.

Công trình có diện tích khoảng 30ha, gồm nhà đón tiếp, 300 chuồng chăm sóc ngựa, các khu tập luyện dành cho nhiều cấp độ, sân đa năng biểu diễn ngựa rộng gần 1ha cùng khán đài trên cao. Khu vực này còn có đường đua ngựa giải trí, khu cưỡi ngựa địa hình băng đồng, bệnh viện thú y và các hạng mục chăm sóc sức khỏe cho ngựa như khu máy tập và khu đóng móng. Nhà đón tiếp trung tâm được thiết kế theo phong cách Hoàng gia Anh. Bên trong có khu locker, khu bán lẻ dụng cụ cưỡi ngựa và khu vực nhà hàng.

Đây là học viện cưỡi ngựa duy nhất tại Việt Nam theo phong cách hoàng gia.

Theo thông tin Vingroup công bố khi ra mắt, Học viện sở hữu hơn 100 cá thể ngựa, trong đó có những giống ngựa thuần chủng, quý hiếm top đầu thế giới như Quarter “vua tốc độ”, Lipizzan “Hoàng tử bạch mã” hay Akhal Teke “thiên mã”, “loài ngựa đẹp nhất thế giới”. Bên cạnh trọng mã khổng lồ với trọng lượng lên đến hơn 1 tấn như Friesian hay Shire, Học viện cũng sở hữu những thiên thần ngựa Pony đáng yêu với chiều cao dưới 1m4 phù hợp cho các khách hàng nhí.

Ngoài bộ sưu tập ngựa quý hiếm, lần đầu tiên tại Việt Nam, giới mộ điệu được “mục sở thị” các phong cách cưỡi ngựa đặc trưng trên thế giới, từ phong cách quý tộc Hoàng gia Anh đến tự do phong khoáng kiểu cao bồi viễn Tây Mỹ, thông qua các hoạt động diễu hành của dàn ngựa quý tại Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy Vũ Yên.

Theo Vingroup, các hoạt động tại học viện gồm đào tạo cưỡi ngựa, thi đấu, biểu diễn mã thuật, tìm hiểu về ngựa và các chương trình trải nghiệm liên quan đến bộ môn này. Mô hình học viện được tham khảo từ một số trường cưỡi ngựa tại châu Âu, trong đó có The Royal Andalusian School of Equestrian Art của Tây Ban Nha, The Spanish Riding School của Áo và The Portuguese School of Equestrian Art của Bồ Đào Nha.

Vinpearl Horse Academy Vũ Yên là học viện cưỡi ngựa chuyên nghiệp, được đầu tư bài bản nhất Việt Nam, quy mô 30ha với 300 chuồng ngựa, bệnh viện thú y cao cấp, cơ sở vật chất và tiện ích hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Học viện Cưỡi ngựa Hoàng gia là một trong các tiện ích được phát triển tại Vinhomes Royal Island, dự án nằm trọn trên đảo Vũ Yên. Dự án có tổng diện tích 877ha, gồm 7.095 căn biệt thự và 3.553 căn liền kề, shophouse. Dự án có tổng mức đầu tư 2,4 tỷ USD, được khởi công từ quý IV/2022 và hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Bên cạnh Học viện Cưỡi ngựa Hoàng gia, khu đô thị còn có sân golf 36 hố rộng 160ha, bến du thuyền gần 10ha với hơn 100 vị trí đỗ, Vincom Mega Mall, VinWonders Royal Park, Quảng trường châu Âu và các công viên, phố đi bộ.



