Tuyến cao tốc gần 24.000 tỷ đồng có sự góp mặt của Tập đoàn Sơn Hải và Đèo Cả nhận chỉ đạo mới

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn về việc tăng cường giám sát thực hiện các gói thầu xây lắp thuộc Dự án thành phần 1, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Động thái này nhằm tăng cường quản lý đối với công trình giao thông trọng điểm quốc gia có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp; đồng thời kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, bảo đảm chất lượng và mục tiêu thông tuyến trong quý I/2029 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm đầu mối kiểm tra, giám sát quá trình triển khai Dự án thành phần 1. Sở được yêu cầu chủ động thành lập Tổ công tác trực tiếp kiểm tra hiện trường các gói thầu xây lắp, bám sát các kết luận và chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh.

Hoạt động kiểm tra sẽ tập trung vào những gói thầu, hạng mục và vị trí có nguy cơ chậm tiến độ. Qua đó, cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và yêu cầu chủ đầu tư chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, sai sót nếu có.

Trường hợp phát sinh vấn đề quan trọng, cấp bách có thể ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, kỹ thuật thi công, mỹ quan, an toàn lao động hoặc vệ sinh môi trường, Sở Xây dựng phải khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý.

Khi cần thiết, Sở Xây dựng sẽ tham mưu thành lập Tổ kiểm tra liên ngành của tỉnh để kiểm tra toàn diện, xử lý các khó khăn, điểm nghẽn và vi phạm vượt thẩm quyền, qua đó siết chặt kỷ cương và trách nhiệm trong quá trình triển khai dự án.

Định kỳ ngày 15 hằng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện Dự án thành phần 1. Báo cáo phải chỉ rõ kết quả đạt được, những hạng mục chậm so với tiến độ được giao, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục và phương án đẩy nhanh các gói thầu chậm hoặc thi công không bảo đảm chất lượng.

Với Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, UBND tỉnh yêu cầu đơn vị này, với vai trò chủ đầu tư, quản lý chặt chẽ toàn bộ quá trình từ chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công đến nghiệm thu và thanh quyết toán.

Chủ đầu tư phải kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng, kỹ thuật thi công, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, bảo đảm hoàn thành các mốc của từng gói thầu, hướng tới mục tiêu thông tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy trong quý I/2029.

Đặc biệt, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp.

Quá trình lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm công khai, minh bạch. UBND tỉnh yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm, dàn xếp, thông thầu gây thất thoát ngân sách.

Các nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, khả năng huy động nhân sự, thiết bị, tài chính và giải pháp kỹ thuật, bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng công trình.

Ban Quản lý dự án cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, giám sát; kịp thời yêu cầu nhà thầu khắc phục các tồn tại, sai sót trên công trường và thống nhất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trường hợp xuất hiện vấn đề cấp bách có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ hoặc chất lượng dự án, chủ đầu tư phải chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý.