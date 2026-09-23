INDOCHINE tự hào là tổng đại lý miền Bắc dự án M RIVERSIDE DANANG

‏Đây là cột mốc chiến lược đánh dấu cái bắt tay giữa Chủ đầu tư Kyoritsu Maintenance Vietnam & Đơn vị phát triển dự án Sao Mai Việt và INDOCHINE trong vai trò Tổng đại lý miền Bắc, mở ra hành trình đưa biểu tượng sống thời thượng bên sông Hàn tiếp cận mạnh mẽ cộng đồng nhà đầu tư tinh hoa phía Bắc. ‏

‏Hợp lực phát triển - Đồng hành vươn xa‏

‏Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với nhu cầu tìm kiếm tài sản vừa có giá trị khai thác thương mại, vừa sở hữu vị trí lõi trung tâm. Để hiện thực hóa mục tiêu đưa sản phẩm tới đúng tệp khách hàng tiềm năng tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, Đơn vị phát triển dự án Sao Mai Việt đã quyết định "chọn mặt gửi vàng", trao trọn niềm tin cho INDOCHINE đảm nhận vai trò Tổng đại lý miền Bắc dự án M RIVERSIDE DANANG.‏

‏Quyết định này bắt nguồn từ chính bề dày thực chiến và vị thế vững chắc của INDOCHINE trên bản đồ bất động sản Việt Nam. Là đơn vị phát triển kinh doanh và tổng đại lý phân phối chiến lược của hàng loạt chủ đầu tư danh tiếng, INDOCHINE đã ghi dấu ấn đậm nét qua bảng thành tích "sold out" nhiều dự án quy mô trải dài từ Bắc vào Nam. Doanh nghiệp không chỉ sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước mà còn xây dựng được tệp khách hàng thân thiết khổng lồ, bao gồm cả các nhà đầu tư trong nước lẫn cộng đồng khách hàng quốc tế.‏

‏Sự kiện đánh dấu bước hợp tác chiến lược giữa 2 thương hiệu uy tín, hứa hẹn đưa M RIVERSIDE DANANG bứt phá trong thời gian tới‏

‏Đặc biệt, lợi thế cạnh tranh khác biệt của INDOCHINE nằm ở chuỗi dịch vụ và hệ sinh thái bất động sản toàn diện. Không dừng lại ở khâu bán hàng đơn thuần, mà INDOCHINE đồng hành trọn đời cùng tài sản của khách hàng thông qua mô hình dịch vụ khép kín từ tư vấn pháp lý, giao dịch mua bán, chuyển nhượng thứ cấp cho đến khai thác cho thuê và quản lý vận hành chuyên nghiệp. Chính chuỗi giá trị liền mạch này là bảo chứng vàng giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm về tính thanh khoản lẫn hiệu quả dòng tiền, đồng thời tạo cơ sở vững chắc để Chủ đầu tư Sao Mai Việt tin tưởng vào năng lực của INDOCHINE trong vai trò Tổng đại lý miền Bắc dự án. ‏

‏Phát biểu tại Lễ ra quân Tổng đại lý miền Bắc M RIVERSIDE DANANG, bà Lê Thị Hằng - Tổng Giám đốc INDOCHINE khẳng định: ‏ ‏"M RIVERSIDE DANANG là một công trình mang tính biểu tượng, đáp ứng chuẩn xác nhu cầu tích sản lẫn nghỉ dưỡng của giới tinh hoa. Việc đảm nhận vai trò Tổng đại lý miền Bắc vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn đối với toàn bộ đội ngũ INDOCHINE. Bằng hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, mạng lưới đối tác sâu rộng và đội ngũ tư vấn kinh doanh tinh nhuệ, chúng tôi cam kết dồn toàn lực để đồng hành cùng Đơn vị phát triển dự án Sao Mai Việt, mang đến cho nhà đầu tư những sản phẩm chất lượng cùng chính sách đột phá và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững."‏

‏M RIVERSIDE DANANG - Biểu tượng sống thời thượng bên sông Hàn‏

‏Tọa lạc tại khu vực trung tâm quận Hải Châu, M RIVERSIDE DANANG sở hữu vị thế 3 mặt tiền đắt giá gồm đường 2/9, Bình Hiên và Đào Tấn. Từ vị trí này, dự án kết nối trực tiếp đến các địa danh gắn liền với nhịp đập kinh tế, văn hóa của thành phố như cầu Rồng, công viên APEC, phố đi bộ Bạch Đằng, đồng thời chỉ mất vài phút di chuyển để tiếp cận sân bay quốc tế Đà Nẵng hay bãi biển Mỹ Khê. Đây là quỹ đất hiếm hoi còn sót lại ven sông Hàn vừa kế thừa trọn vẹn hạ tầng dịch vụ đồng bộ, vừa sở hữu cảnh quan thoáng đãng không bị che chắn.‏

‏Điểm nhấn cốt lõi của M RIVERSIDE DANANG nằm ở mô hình Work – Live – Resort tích hợp độc đáo. Dự án giải quyết triệt để bài toán cân bằng giữa không gian làm việc chuyên nghiệp chuẩn quốc tế và chất lượng sống nghỉ dưỡng riêng tư ngay trong lòng đô thị. Cư dân có thể bắt đầu ngày mới bằng việc kết nối công việc tại các không gian chức năng hiện đại, tiếp đón đối tác ngay trong tòa nhà và trở về căn hộ ngập tràn ánh sáng tự nhiên với tầm nhìn bao quát dòng sông Hàn biểu tượng.‏

‏M RIVERSIDE DANANG kỳ vọng kiến tạo biểu tượng sống thời thượng bên sông Hàn ‏

‏Chất nghỉ dưỡng tại gia được hoàn thiện bằng hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao khép kín. Hồ bơi vô cực trên cao mở ra góc nhìn ôm trọn đường chân trời thành phố, khu spa chân mây chăm sóc thể chất chuyên sâu và không gian rooftop lounge riêng biệt phục vụ những khoảnh khắc thưởng lãm lễ hội pháo hoa quốc tế rực rỡ. Với số lượng căn hộ giới hạn sở hữu tầm nhìn trực diện sông Hàn, M RIVERSIDE DANANG không chỉ định hình phong cách sống thượng lưu cho chủ nhân mà còn đại diện cho một kênh tích sản có biên độ thanh khoản và gia tăng giá trị vượt trội theo thời gian.‏

‏Trên cương vị Tổng đại lý miền Bắc, INDOCHINE cam kết kích hoạt tối đa nguồn lực, triển khai chiến lược kinh doanh bài bản cùng hệ thống phân phối thiện chiến nhất nhằm lan tỏa sức hút của M RIVERSIDE DANANG‏ ‏đến đúng tệp khách hàng mục tiêu. Không chỉ là cầu nối thương mại đưa những căn hộ giới hạn bên sông Hàn về đích với tốc độ nhanh nhất, INDOCHINE còn song hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời tài sản thông qua hệ sinh thái dịch vụ khép kín, bảo chứng cho sự ‏ ‏an tâm ‏ ‏và tiềm năng sinh lời thực tế cho mọi quyết định đầu tư.‏

‏Thông tin liên hệ:‏

‏Tổng đại lý miền Bắc INDOCHINE‏

‏Hotline: 0799 618 555‏

‏Website: ‏ ‏https://indochinerealestate.vn/‏ ‏ ‏