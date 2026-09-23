Lộ diện gần 86ha đất dự kiến thanh toán cho tuyến đường Bắc - Nam hơn 53.300 tỷ đồng ở Hà Nội

Đại lộ Thăng Long

Sở Tài chính Hà Nội mới đây có văn bản gửi các Sở và UBND các xã, phường lấy ý kiến thẩm định đối với hồ sơ đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục phát triển kinh tế Bắc - Nam, đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường đê Hữu Hồng theo hình thức hợp đồng BT (lần 2).

Đơn vị đề xuất nghiên cứu dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đông Thịnh Phát.

Tuyến đường dài hơn 52 km, 8 làn xe chính

Theo hồ sơ, tuyến đường có điểm đầu tại Km18+500, kết nối với Đại lộ Thăng Long tại nút giao thuộc địa bàn xã Hạ Bằng, TP Hà Nội khớp nối với tuyến đường trục phát triển kinh tế Bắc - Nam qua khu vực Thạch Thất, Tây Phương, Hạ Bằng (huyện Thạch Thất cũ).

Điểm cuối tuyến khoảng Km70+012,43, kết nối với đê Hữu Hồng thuộc địa phận xã Phú Xuyên.

Tổng chiều dài tuyến nghiên cứu khoảng 52,19 km, đi qua nhiều xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

Dự án được đề xuất với quy mô mặt cắt ngang 80 m, gồm 8 làn xe trên tuyến chính. Hai bên tuyến bố trí đường song hành, mỗi bên gồm 2 làn xe cơ giới và 1 làn hỗn hợp.

Các hạng mục dự kiến gồm giải phóng mặt bằng; xây dựng nền, mặt đường và xử lý nền đất yếu; cầu, hầm và các công trình dọc tuyến; cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, thoát nước, an toàn giao thông, điện chiếu sáng cùng các hạng mục phụ trợ.

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, nhóm dự án thành phần 1 tập trung vào công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các địa bàn tuyến đi qua. Dự án thành phần 2 là đầu tư xây dựng tuyến đường.

Đê ở Phú Xuyên. Ảnh: TPO

Vốn hơn 53.300 tỷ đồng, thanh toán bằng quỹ đất gần 86ha

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được đề xuất ở mức 53.311 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư chiếm 15%, trong khi vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác chiếm 85%.

Đây là dự án thực hiện theo loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), với phương thức thanh toán bằng quỹ đất.

Theo hồ sơ đề xuất, quỹ đất dự kiến dùng để thanh toán có tổng quy mô khoảng 85,8ha, nằm trong tổng số khoảng 249ha theo quy hoạch tại 9 vị trí.

Đáng chú ý, các khu đất này nằm tại nhiều khu vực khác nhau của Hà Nội, trong đó có những vị trí ở các khu vực đã đô thị hóa.

Cụ thể, vị trí 1 tại phường Phú Thượng có diện tích dự kiến sử dụng khoảng 8,26ha, trong tổng số 11,8ha theo quy hoạch.

Vị trí 2 tại phường Yên Sở có diện tích khoảng 46,55ha, trong tổng số 133ha theo quy hoạch. Đây là khu đất có diện tích dự kiến thanh toán lớn nhất trong 9 vị trí.

Vị trí 3 tại xã Phúc Thịnh có diện tích khoảng 31,2ha trong tổng số 78ha theo quy hoạch.

6 vị trí còn lại có quy mô nhỏ hơn, gồm 0,44ha tại phường Tây Hồ; 5,76ha tại phường Đại Mỗ; 2,36ha tại phường Xuân Phương; 2ha tại phường Từ Liêm; 0,14ha tại phường Cửa Nam và 0,38ha tại phường Cầu Giấy.

Như vậy, phần lớn diện tích quỹ đất dự kiến thanh toán tập trung tại ba vị trí Phú Thượng, Yên Sở và Phúc Thịnh.

Theo hồ sơ, giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư được xác định trên cơ sở tổng doanh thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, giá trị này được tính khoảng 54.269 tỷ đồng, trên cơ sở tổng doanh thu từ giá trị tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khoảng 57.929,516 tỷ đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 3.659 tỷ đồng.

Nhóm dự án thành phần 1 tập trung vào công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các địa bàn tuyến đi qua. Nguồn: Sở Tài chính Hà Nội

Các khu đất sẽ được rà soát về quy hoạch, chồng lấn

Việc đề xuất sử dụng quỹ đất để thanh toán cũng là một trong những nội dung được Sở Tài chính đề nghị các cơ quan liên quan thẩm định.

Sở Xây dựng được đề nghị đánh giá sự phù hợp của quỹ đất dự kiến thanh toán với các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, quy hoạch tổng thể 100 năm, quy hoạch chung và các quy hoạch có liên quan.

Đáng chú ý, cơ quan này được đề nghị xem xét khả năng chồng lấn các khu đất dự kiến thanh toán với những dự án đầu tư khác hoặc các quỹ đất đã được dự kiến làm đối ứng cho dự án khác, đồng thời xử lý phần diện tích chồng lấn nếu có.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được đề nghị rà soát sự phù hợp của phạm vi dự án và các khu đất dự kiến thanh toán với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất; đồng thời kiểm tra việc chồng lấn với các dự án đã được phê duyệt, chấp thuận hoặc các quỹ đất đã dự kiến đối ứng cho dự án khác.

Cơ quan này cũng được yêu cầu cho ý kiến về căn cứ pháp lý, phương pháp xác định giá trị tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và chi phí giải phóng mặt bằng được khấu trừ khi xác định giá trị quỹ đất thanh toán.

Đây là nội dung đáng chú ý trong quá trình thẩm định, bởi giá trị quỹ đất thanh toán có liên quan trực tiếp đến phương án tài chính của dự án BT.

Ngoài các sở, ngành, UBND các xã, phường Hạ Bằng, Tây Phương, Kiều Phú, Quốc Oai, Hưng Đạo, Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Hòa Phú, Ứng Thiên, Vân Đình, Ứng Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Phú Thượng, Yên Sở, Phúc Thịnh, Tây Hồ, Đại Mỗ, Xuân Phương, Từ Liêm, Cửa Nam, Cầu Giấy cũng được đề nghị tham gia ý kiến.

Đối với các địa bàn tuyến đường đi qua, các địa phương được yêu cầu đánh giá hiện trạng khu vực, khả năng giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích mở rộng mặt cắt theo định hướng quy hoạch tổng thể 100 năm, cũng như căn cứ và giá trị chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được đề xuất.

Trong khi đó, các địa phương nơi có quỹ đất dự kiến dùng để thanh toán được yêu cầu rà soát hiện trạng, phương án giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư; đồng thời kiểm tra khả năng chồng lấn với các dự án và quỹ đất đối ứng khác.

Các địa phương này cũng phải đánh giá sự phù hợp của quỹ đất với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch có liên quan.