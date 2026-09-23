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Nô nức check-in con đường TPHCM phủ sắc vàng như mùa thu Hà Nội

| | Bất động sản

Hàng cây lộc vừng dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, TPHCM đồng loạt thay lá, tạo nên những mảng màu xanh, vàng, đỏ đan xen. Lá rụng phủ kín vỉa hè khiến nhiều người liên tưởng đến mùa thu Hà Nội.

Những ngày gần đây, đoạn đường Trường Sa, dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, trở nên khác lạ khi hàng cây lộc vừng đồng loạt thay lá.

Những tán cây rộng phủ dọc con đường lần lượt chuyển từ xanh sang vàng, cam rồi đỏ trước khi rụng xuống, tạo nên khung cảnh thơ mộng, hiếm gặp giữa lòng TPHCM.

Không ít người ngỡ ngàng khi bắt gặp khung cảnh lá vàng ngay giữa thành phố vốn quanh năm nắng nóng.

Nhiều bạn trẻ mặc áo len mỏng với các tông màu phù hợp để chụp bộ ảnh "mùa thu" ấn tượng.

Thời tiết TPHCM những ngày này nhiệt độ sáng sớm khoảng 25-26 độ C, nắng vàng nhẹ khiến con đường thêm thơ mộng.

Bạn Trà Tăng Gia Hân ở phường Hòa Bình cho biết tình cờ đi ngang qua khu vực này và bất ngờ trước khung cảnh lãng mạn. “Nhìn hàng cây, lá vàng rơi đầy đường, tôi cứ ngỡ đang đứng ở một góc mùa thu nào đó mà trước đây chỉ từng thấy qua phim ảnh”, Hân chia sẻ.

Hiện tượng cây lộc vừng thay lá diễn ra hằng năm và chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian rất ngắn. Vì vậy, những ngày này, đoạn đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trở thành điểm đến được nhiều người tìm tới để ngắm cảnh và chụp ảnh.

Không chỉ có hàng cây thay lá, một số hàng quán gần khu vực này còn bày bán những món ăn gợi nhớ mùa thu Hà Nội như xôi xéo, xôi cốm, khiến nhiều người thích thú khi bắt gặp một chút hương vị Hà Nội giữa lòng TPHCM.

Bạn Trần Yến Nhi ở phường Hạnh Thông - rảo bước trên con đường ngập sắc vàng, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của hàng cây đang mùa thay lá hiếm thấy.

Theo Vietnamnet

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