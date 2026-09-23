Doanh nghiệp chủ động tung chính sách “khủng” thời khó, cơ hội “khó lặp lại” cho người mua

Lộ diện giải pháp tài chính gây “sốt”

Trong bối cảnh bất động sản đối mặt với nhiều áp lực, một quy luật thực tế đang diễn ra: Thị trường càng thử thách, người mua càng được hưởng lợi lớn từ các chính sách kích cầu. Để chia sẻ áp lực tài chính với khách hàng, doanh nghiệp địa ốc tung những giải pháp hỗ trợ đột phá và thiết thực nhất.

Giới chuyên gia nhận định, đây đều là những “đặc quyền” giới hạn mang tính thời điểm, rất khó lặp lại một khi thị trường phục hồi và quay về quỹ đạo bình thường. Do đó, việc nhạy bén tận dụng các gói ưu đãi này là cơ hội giúp người mua tối ưu hóa dòng vốn, dễ dàng sở hữu nhà ở thực lẫn sản phẩm đầu tư với mức chi phí thấp.

Mới đây, triển lãm “Nam Long Experience 2026 - Bất động sản giá trị thực” diễn ra từ ngày 18/9 – 20/9 tại TP. Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 10.000 lượt khách, gồm người mua nhà ở thực, các gia đình đa thế hệ, giới đầu tư dài hạn cùng cộng đồng quan tâm đến thị trường bất động sản. Trong đó, Izumi City – khu đô thị tọa lạc ngay trái tim hạ tầng khu Đông TP. Hồ Chí Minh tạo sức hút mạnh mẽ tại triển lãm nhờ giải pháp tài chính tối ưu.

Cụ thể, người mua chỉ cần thanh toán 15% cho đến khi nhận nhà vào cuối năm 2027, đồng thời được hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc lên đến 25 tháng (kéo dài đến tháng 11/2028). Đặc biệt, khách hàng còn được cộng dồn tối đa quyền lợi kinh tế với voucher mua nhà 100 triệu đồng từ sự kiện triển lãm cùng ưu đãi 2% dành riêng cho thành viên Nam Long Club.

Các chủ đầu tư đã chủ động chia sẻ áp lực tài chính với khách hàng bằng hàng loạt giải pháp thiết thực.

Giải pháp tài chính này là giúp người mua tối ưu hóa dòng tiền và nắm chắc phần thắng về biên độ tăng giá. Việc chỉ đối ứng 15% giúp khách hàng “đóng băng” khoản vốn nhỏ mà không bị áp lực trả gốc lãi bủa vây trong suốt 2 năm. Đặc biệt, thời điểm nhận nhà và hết ân hạn gốc (2027 - 2028) lại trùng khớp với “điểm rơi” hoàn thành của các hạ tầng giao thông trọng điểm tại khu Đông. Nhờ đó, người mua được hưởng trọn giá trị gia tăng của bất động sản khi hạ tầng kết nối đồng bộ. Đồng thời, đây cũng là lúc phân khu Izumi Canaria đưa vào vận hành 2 clubhouse và trường quốc tế Uppingham đón học sinh (2028 - 2029), đảm bảo một môi trường sống cao cấp, sẵn sàng để an cư hoặc khai thác cho thuê sinh lời.

Cũng “lộ diện” chính sách bán hàng hấp dẫn nhằm đón sức cầu dịp cuối năm, Tập đoàn Bcons chào thị trường hơn 1.200 căn hộ và áp dụng chính sách cam kết lãi suất ổn định 6,9%/năm trong vòng 4 năm. Chính sách này giải toả áp lực tài chính cho người mua nhà trong bối cảnh thị trường biến động.

Tương tự, tại dự án Solaria Rise thuộc đô thị Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh), chủ đầu tư ra chính sách gây chú ý. Với mức giá từ 1,5 tỷ đồng/căn, người mua chỉ cần thanh toán 30% đến khi nhận nhà. Ngân hàng hỗ trợ vay vốn lên đến 65% giá trị căn hộ. Đặc biệt, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất cố định cho người mua trong 15 tháng đầu. Giải pháp này giúp giảm tối đa áp lực thanh toán ban đầu giúp khách hàng có thêm thời gian chuẩn bị dòng tiền tích lũy.

Có thể thấy, sự đồng hành của chủ đầu tư thông qua các chính sách bán hàng linh hoạt, đột phá không chỉ là giải pháp kích cầu mà còn là bảo chứng cho trách nhiệm doanh nghiệp. Thay vì chỉ tập trung vào bài toán lợi nhuận, các chủ đầu tư nhạy bén đã chủ động chia sẻ áp lực tài chính với khách hàng bằng hàng loạt giải pháp thiết thực.

Những chính sách bán hàng tốt nhất lộ diện dịp cuối năm chính là cơ hội “hiếm có” để người mua giảm thiểu rủi ro tài chính, tạo tâm lý an tâm và củng cố niềm tin vững chắc vào thị trường. Đồng thời, điều này cũng tạo động lực cho các giao dịch mới và thúc đẩy thị trường bất động sản sớm phục hồi, phát triển lành mạnh trở lại.

Những động lực thị trường cuối năm

Theo Viện Nghiên cứu & Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) có 4 yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của thị trường bất động sản cuối năm 2026.

Thứ nhất, hành lang pháp lý đang từng bước được hoàn thiện cùng nhiều chính sách mới được ban hành, góp phần nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin thị trường và tạo nền tảng cho phát triển không gian đô thị hiện đại, đồng bộ, hiệu quả và bền vững.

Thứ hai, việc đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và kết nối liên vùng đang mở rộng không gian phát triển, hình thành các cực tăng trưởng mới, gia tăng tiềm năng khai thác, nâng cao giá trị các dự án bất động sản.

Người mua nhà ngày càng coi trọng chất lượng quy hoạch, thiết kế, không gian sống, tiện ích, khả năng vận hành và giá trị sử dụng lâu dài. (Ảnh minh họa).

Thứ ba, quá trình đô thị hóa vẫn đang diễn ra mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu phát triển các khu đô thị mới, khu công nghiệp, bất động sản thương mại, logistics, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các mô hình đô thị tích hợp.

Thứ tư, yêu cầu của thị trường đã thay đổi. Người mua không còn chỉ quan tâm đến giá bán hay vị trí, mà ngày càng coi trọng chất lượng quy hoạch, thiết kế, không gian sống, tiện ích, khả năng vận hành và giá trị sử dụng lâu dài. Đặc biệt, nhiều chủ đầu tư Việt Nam cũng đang chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách hợp tác với các thương hiệu tư vấn và thiết kế uy tín trên thế giới nhằm gia tăng giá trị dự án và khẳng định vị thế trên thị trường.