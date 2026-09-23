Đà Nẵng giao đất, cho thuê đất làm Khu đô thị Yến Hà My

Theo Quyết định số 4274/QĐ-UBND ngày 21/9/2026, UBND TP Đà Nẵng cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Yến Hà My tại phường Điện Bàn Đông.

Qua rà soát, dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 147/2026/NĐ-CP ngày 7/5/2026 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội.

Theo quyết định, Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Yến Hà My do Công ty TNHH Yến Hà My làm nhà đầu tư, thực hiện tại phường Điện Bàn Đông, với tổng diện tích khoảng 45.999,1m², tương ứng diện tích đất tiếp tục giao đất, cho thuê đất khoảng 45.999,1m².

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty TNHH Yến Hà My hoàn thành các kiến nghị tại kết luận kiểm tra, thanh tra đối với dự án; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục liên quan; triển khai dự án đúng chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu đã cung cấp.

Lãnh đạo TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục của dự án phải rà soát, kiểm tra, xác định nhà đầu tư và dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Công ty TNHH Yến Hà My không thực hiện đúng các nội dung đã cam kết hoặc vi phạm quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định liên quan, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Về nhà đầu tư dự án, Công ty TNHH Yến Hà My được thành lập tháng 11/2018 với vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Yến Cần Giờ góp 52% và bà Nguyễn Thị Ánh Trâm-Giám đốc, góp 48%.

Cập nhật đến tháng 7/2026, Công ty TNHH Yến Hà My có trụ sở tại số 20 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, Đà Nẵng. Doanh nghiệp hiện có 20 lao động.

Được biết, bà Nguyễn Thị Ánh Trâm còn là người đại diện tại Công ty TNHH Quang Cử, Công ty TNHH DT Hà Gia.

Về Công ty TNHH Yến Cần Giờ, pháp nhân này được thành lập năm 2019 có trụ sở tại xã An Thới Đông, TP HCM.

Tại thời điểm tháng 6/2021, công ty đăng ký ngành nghề chính là bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Ông Lã Quang Đức làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Vốn điều lệ của công ty lúc này là 24 tỷ đồng do 2 cổ đông góp vốn gồm: Phan Quốc Huy 93,88% và Giang Vĩnh Kiệt 6,12%.

Đến tháng 7/2026, nữ doanh nhân sinh năm 1994 là Nguyễn Thị Quế Anh giữ chức Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp. Cơ cấu cổ đông có sự thay đổi khi bà Nguyễn Thị Quế Anh nắm 93,88% vốn và bà Nguyễn Thị Hiệp nắm 6,12%.