Hodeco dự kiến chuyển nhượng dự án Hodeco Seavillage với giá 1.050 tỷ đồng

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết việc thông qua nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở phía Đông đường 3/2 (tên thương mại Hodeco Seavillage).

Theo đó, Hodeco dự kiến chuyển nhượng dự án Hodeco Seavillage với tổng giá trị 1.050 tỷ đồng. Được biết, dự án có diện tích 2,58ha gồm 132 căn hộ thương mại, 795 căn hộ khách sạn và 39 nhà phố, nằm trên tuyến được 3/2, phường Rạch Dừa, TP.HCM.

Hodeco ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc liên quan để thực hiện chuyển nhượng toàn bộ dự án nêu trên theo đúng quy định.

Phối cảnh dự án Hodeco Seavillage. Ảnh: HDC

Trong một diễn biến khác, ngày 4/9/2026, Hodeco đã thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã HDC12502 với giá mua lại thực tế gần 105,3 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị mua lại hơn 6,3 tỷ đồng.

Sau giao dịch, giá trị còn lại lưu hành của lô trái phiếu mã HDC12502 được đưa về mức 294 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 4/9/2025, tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào 4/9/2028.

Trước đó, ngày 27/8/2026, Hodeco cũng đã mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã HDC12501, giá mua lại thực tế gần 105,5 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị mua lại hơn 31 tỷ đồng.

Qua đó, đưa khối lượng còn lại lưu hành của lô trái phiếu trái phiếu nêu trên về mức 170,6 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu mã HDC12501 có tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, phát hành ngày 27/8/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 27/8/2028.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu, ông Lê Viết Liên- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Hodeco đã mua thành công 300.000 cổ phiếu HDC như đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 30/7/2026 đến ngày 27/8/2026.

Sau giao dịch, Tổng Giám đốc của Hodeco đã tăng sở hữu từ hơn 8,4 triệu cổ phiếu lên hơn 8,7 triệu cổ phiếu HDC, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,67% lên 3,8% vốn.