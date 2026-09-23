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Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây công trình 7,4ha tại siêu đô thị biển 2.870ha, có “ông lớn” y tế Mỹ hàng đầu thế giới tham gia từ đầu

| | Bất động sản

Một góc khu đô thị biển Vinhomes Green Paradise.

Một góc khu đô thị biển Vinhomes Green Paradise.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Giờ vừa được Vingroup khởi công tại siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise. Công trình có diện tích 7,4 ha, quy mô 500 giường bệnh và dự kiến khai trương vào tháng 12/2027.

Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Giờ tại khu đô thị biển Vinhomes Green Paradise, TP.HCM vào ngày 20/9.

Theo thông tin từ Vingroup, bệnh viện được xây dựng trên diện tích 7,4 ha, quy mô 500 giường bệnh, dự kiến phục vụ khoảng 500.000 lượt khám mỗi năm và khai trương vào tháng 12/2027.

Đây là một trong các công trình thuộc hệ sinh thái dịch vụ được phát triển tại Vinhomes Green Paradise, siêu đô thị biển có quy mô 2.870 ha tại Cần Giờ.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây công trình 7,4ha tại siêu đô thị biển 2.870ha, có “ông lớn” y tế Mỹ tham gia từ đầu - Ảnh 1.

Vinmec Cần Giờ được định hướng phát triển thành bệnh viện đa khoa, đồng thời cung cấp chuỗi dịch vụ từ y tế dự phòng, tầm soát, điều trị chuyên sâu đến phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe dài hạn.

Điểm đáng chú ý của dự án nằm ở việc Cleveland Clinic, hệ thống y tế hàn lâm của Mỹ, tham gia cùng Vinmec ngay từ giai đoạn đầu.

Theo Vingroup, 2 bên đã phối hợp trong quy hoạch không gian khám chữa bệnh, tổ chức luồng di chuyển, xây dựng các chuyên khoa, đào tạo nhân lực và định hình mô hình quản trị vận hành. Các tiêu chuẩn và kinh nghiệm được chắt lọc từ mạng lưới 23 bệnh viện cùng hơn 300 cơ sở của Cleveland Clinic trên toàn cầu để điều chỉnh cho Vinmec Cần Giờ.

Bệnh viện dự kiến tập trung vào nhiều nhóm chuyên khoa như Sản - Nhi, Chấn thương chỉnh hình - Y học thể thao - Phục hồi chức năng, Hồi sức cấp cứu, Lão khoa, Y học dự phòng và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Trong đó, Tim mạch và Ung bướu được xác định là 2 chuyên khoa mũi nhọn, hướng tới phát triển thành các Trung tâm Xuất sắc, vận hành theo mô hình phối hợp đa chuyên khoa.

Vinmec Cần Giờ cũng đặt mục tiêu đạt chứng nhận JCI, bộ tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn trong lĩnh vực y tế. Hệ thống trang thiết bị được định hướng tập trung cho các lĩnh vực như tim mạch, ung bướu, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật và hồi sức.

Vinmec Cần Giờ là một trong những công trình được Vingroup phát triển cùng hệ sinh thái của Vinhomes Green Paradise.

Siêu đô thị này có quy mô 2.870 ha, nằm tại Cần Giờ, hướng tới phát triển các nhóm chức năng gồm đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe.

Trước Vinmec Cần Giờ, Vingroup đã phát triển hệ thống Vinmec tại nhiều khu đô thị của tập đoàn. Riêng về hợp tác với Cleveland Clinic, Vinmec Times City và Vinmec Central Park đã gia nhập mạng lưới Cleveland Clinic Connected lần lượt vào năm 2023 và 2025.

Với Vinmec Cần Giờ, Vingroup cho biết bệnh viện không chỉ phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cư dân mà còn hướng tới phát triển mô hình du lịch y tế, kết hợp điều trị chuyên sâu, phục hồi sức khỏe, chăm sóc chủ động và nghỉ dưỡng. 

Ngọc Lan

Việt Nam hàng ngày

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