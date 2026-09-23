Vingroup vừa bắt tay với "ông lớn" Đức: Tàu chạy 350km/h, thân rộng, biết leo dốc sẽ sớm cập bến Việt Nam?

Ngày 23/9, Báo VnExpress đưa tin, Công ty Cổ phần Đường sắt Tốc độ cao VinSpeed (thành viên Tập đoàn Vingroup) vừa chính thức ký kết hợp đồng trọn gói trị giá lên tới 1 tỷ euro (tương đương khoảng 1,15 tỷ USD) với Siemens Mobility — Chi nhánh công nghệ giao thông và đường sắt thuộc Tập đoàn Siemens (Đức).

Thỏa thuận quy mô lớn này là bước ngoặt quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai hai dự án đường sắt tốc độ cao hàng đầu tại Việt Nam hiện nay của Vingroup là: tuyến Hà Nội – Quảng Ninh và tuyến Bến Thành – Cần Giờ.

Cung cấp 10 đoàn tàu cao tốc Velaro Novo và chuyển giao công nghệ lõi

Theo đó, Siemens Mobility chịu trách nhiệm chế tạo, cung ứng đoàn tàu, giải pháp tự động hóa, hệ thống điện khí hóa và mạng lưới thông tin liên lạc; trong khi VinSpeed đảm nhiệm khâu xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thi công nền đường ray.

Trước đó vào cuối năm 2025, hai bên đã thiết lập thỏa thuận khung đặt nền móng cho thương vụ. Điểm nhấn trọng tâm của hợp đồng là việc Siemens Mobility sẽ cung cấp 10 đoàn tàu cao tốc thế hệ mới Velaro Novo. Dòng tàu này được đánh giá là một trong những sản phẩm đường sắt thương mại tiên tiến nhất thế giới hiện nay với các đặc điểm:

Bên cạnh việc cung ứng phương tiện và thiết bị đồng bộ, phía tập đoàn Đức còn cam kết chuyển giao công nghệ vận hành và phối hợp thiết lập quy trình bảo trì, bảo dưỡng chuyên sâu, bảo đảm hệ thống vận hành liên tục và ổn định lâu dài.

Ông Nguyễn Việt Quang, (thứ 5 từ trái qua), ông Phạm Thiếu Hoa, Tổng Giám đốc VinSpeed (thứ 6 từ trái qua) và Ông Michael Peter, Tổng Giám đốc Siemens Mobility (thứ 5 từ phải qua), cùng đại diện hai bên tại lễ ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ đường sắt tốc độ cao hồi tháng 12/2025. Ảnh: Vingroup

Hồi tháng 12/2025, ông Phạm Thiếu Hoa, Tổng Giám đốc VinSpeed từng chia sẻ: "Việc hợp tác chiến lược với Siemens Mobility là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển các dự án hạ tầng giao thông hiện đại của VinSpeed tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa năng lực triển khai dự án, độ am hiểu thị trường trong nước của VinSpeed và kinh nghiệm, công nghệ toàn cầu của Siemens Mobility sẽ tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa các tuyến đường sắt tốc độ cao đạt chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam".

Còn ông Michael Peter, Tổng Giám đốc toàn cầu của Siemens Mobility GmbH thì cho biết: "Chúng tôi tự hào được hỗ trợ VinSpeed trong kế hoạch hiện thực hóa tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Việt Nam. Dự án trọn gói này, bao gồm công nghệ hạ tầng đường sắt hiện đại và đoàn tàu tiên tiến, có thể thay đổi cách thức di chuyển bằng đường sắt cho hàng triệu người, cải thiện đáng kể trải nghiệm và chất lượng cuộc sống, đồng thời tạo ra cơ hội cho toàn ngành, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và tăng trưởng công nghiệp dài hạn trong khu vực. Cùng với VinSpeed, chúng tôi mong muốn đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong lĩnh vực đường sắt cao tốc."

Mục tiêu khai thác thương mại hai tuyến chiến lược vào năm 2028

VinSpeed được thành lập vào tháng 5/2025 với sứ mệnh tiên phong đầu tư và phát triển hạ tầng đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam. Doanh nghiệp đang tăng tốc các bước chuẩn bị để đưa cả hai tuyến trọng điểm vào vận hành thương mại ngay trong năm 2028 gồm:

Tuyến Hà Nội – Quảng Ninh

Tuyến Bến Thành – Cần Giờ

Việc lựa chọn Siemens Mobility mang lại sự bảo chứng lớn về mặt kỹ thuật cho tham vọng phát triển đường sắt tốc độ cao của VinSpeed. Là đơn vị chuyên trách lĩnh vực giao thông vận tải của Siemens với bề dày hơn 175 năm kinh nghiệm, Siemens Mobility từng cung cấp công nghệ lõi và giải pháp đường ray cao tốc tại các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe nhất như Mỹ, Nga, Trung Quốc và khắp châu Âu.

Cú bắt tay xuyên biên giới trị giá 1 tỷ euro này không chỉ khẳng định tiềm lực tài chính và quyết tâm của 2 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Đức, mà còn tạo động lực đột phá để mạng lưới giao thông tốc độ cao nước ta sớm tiệm cận các chuẩn mực hiện đại hàng đầu thế giới.