Onsen Fuji Group và MSH Group hợp tác phát triển dự án Lynn Times Onsen Sky Garden

Thỏa thuận tiếp tục nối dài mối quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp, đồng thời mở rộng định hướng phát triển các sản phẩm bất động sản gắn với nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Lễ ký kết có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tập đoàn Onsen Fuji, MSH Group cùng các đại lý, đối tác chiến lược.

Nối dài chiến lược hợp tác phát triển

Sau thành công trong chiến lược hợp tác phát triển và phân phối dự án Tokyu Retreat và Lynntimes Thanh Thủy, việc MSH Group tiếp tục hợp tác phát triển Lynn Times Onsen Sky Garden được xem là bước tiến tiếp theo trong mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp, hướng tới một mô hình hợp tác dài hạn hơn.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Tomita Takahisa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Onsen Fuji cho biết:

"Tập đoàn Onsen Fuji kiên định phát triển bất động sản gắn liền với chăm sóc sức khỏe và trị liệu bền vững, nơi giá trị đầu tư luôn song hành cùng giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội. Sự kiện hôm nay là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa Onsen Fuji và Đơn vị phát triển dự án. Chúng tôi tin tưởng đây sẽ là mối quan hệ gắn kết, chia sẻ tầm nhìn và cùng nhau lan tỏa những giá trị bền vững đến thị trường."

Theo ông Tomita Takahisa, Tập đoàn Onsen Fuji sẽ tiếp tục đồng hành cùng đối tác trong quá trình triển khai, hướng tới việc khai thác hiệu quả tiềm năng của dự án cũng như hệ sinh thái nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Thanh Thủy.

Ông Tomita Takahisa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Onsen Fuji phát biểu tại sự kiện

Không chỉ tập trung phát triển sản phẩm mới, Tập đoàn Onsen Fuji đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng tại Thanh Thủy. Đây cũng là cơ sở được doanh nghiệp đặt trọng tâm khi phát triển các dự án tiếp theo trong khu vực.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đặng Vũ Hiệp – Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Onsen Fuji cho biết, năng lực triển khai và vận hành thực tế là một trong những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của một dự án nghỉ dưỡng.

Theo thông tin từ Chủ đầu tư Onsen Fuji, khách sạn Lynntimes Thanh Thủy hiện đang vận hành và đón trung bình khoảng 40.000 lượt khách mỗi tháng. Cùng với đó, phân khu Tokyu Retreat đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và cảnh quan, hướng tới vận hành thử nghiệm vào cuối năm 2026.

Những kết quả này tạo nền tảng để Tập đoàn Onsen Fuji tiếp tục phát triển các sản phẩm mới trong quần thể Lynntimes Thanh Thủy, đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ nghỉ dưỡng, khoáng nóng và chăm sóc sức khỏe tại khu vực.

Đánh giá về sự hợp tác với MSH Group, ông Đặng Vũ Hiệp chia sẻ:

"Sự kiện ngày hôm nay là dấu mốc quan trọng trong hành trình hợp tác giữa Tập đoàn Onsen Fuji và MSH Group. Chúng tôi hiểu rằng thành công của một dự án không chỉ đến từ sản phẩm mà còn đến từ sự đồng hành của những đối tác có chung tầm nhìn. Với sự hợp tác này, chúng tôi tin tưởng Lynn Times Onsen Sky Garden sẽ được lan tỏa mạnh mẽ, tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu và khẳng định vị thế trong phân khúc căn hộ chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam."

Với vai trò là đơn vị phát triển dự án, MSH Group đảm nhận trách nhiệm nghiên cứu, tư vấn chiến lược và triển khai các hoạt động kinh doanh, marketing cho dự án Lynn Times Onsen Sky Garden

Bằng việc tận dụng kinh nghiệm hơn 1 thập kỷ cùng sự am hiểu sâu về thị trường, nhu cầu khách hàng, MSH Group sẽ triển khai các chiến lược kinh doanh & marketing hiệu quả, đưa ra những phương án tiếp cận mới mẻ, giúp tối ưu hóa nguồn lực và tăng khả năng cạnh tranh của dự án.

Lynn Times Onsen Sky Garden - mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy

Lynn Times Onsen Sky Garden là dòng sản phẩm chăm sóc sức khoẻ thuộc quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng tự nhiên Lynntimes Thanh Thủy do Tập đoàn Onsen Fuji phát triển tại Thanh Thủy, Phú Thọ. Nếu quần thể Lynntimes Thanh Thủy được xem là nền tảng hình thành một điểm đến nghỉ dưỡng khoáng nóng quy mô, thì Lynn Times Onsen Sky Garden được định hướng như một sản phẩm tiếp nối, khai thác sâu hơn giá trị của hệ sinh thái đã được đầu tư và đưa vào vận hành.

Phối cảnh dự án Lynn Times Onsen Sky Garden

Thanh Thủy sở hữu nguồn khoáng nóng tự nhiên cùng lợi thế kết nối với Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc. Đây là nền tảng để phát triển mô hình nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, trong đó khoáng nóng, lưu trú và wellness được tích hợp trong cùng một hệ sinh thái. Việc Lynntimes Thanh Thủy đã hình thành và vận hành cũng tạo nền tảng về hạ tầng, dịch vụ và trải nghiệm cho các sản phẩm phát triển tiếp theo.

Trên nền tảng đó, Lynn Times Onsen Sky Garden được định hướng theo mô hình căn hộ gắn với nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, kết nối với hệ thống tiện ích và dịch vụ trong quần thể. Giá trị của sản phẩm vì vậy không chỉ nằm ở bản thân căn hộ, mà còn ở khả năng khai thác những tiện ích và dịch vụ đã được hình thành trong toàn hệ sinh thái.

Trong bối cảnh mặt bằng giá bất động sản liên tục thiết lập những ngưỡng mới, khoảng giá 3x triệu đồng/m² - tương đương hơn 1 tỷ đồng/căn hộ đang ngày càng trở nên hiếm gặp trên thị trường. Lynn Times Onsen Sky Garden dự kiến giới thiệu sản phẩm ở ngưỡng giá này, mở ra cơ hội sở hữu một dòng căn hộ sức khỏe trong quần thể khoáng nóng tự nhiên với tổng giá trị từ hơn 1 tỷ đồng. Giá bán chính thức cùng chính sách bán hàng sẽ được Chủ đầu tư và MSH Group công bố tại sự kiện Kick-off.

Thị trường không thiếu bất động sản. Thứ ngày càng được tìm kiếm lại là những bất động sản tạo ra một chất lượng sống khác. Khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động, nghỉ dưỡng thường xuyên và nâng cấp không gian sống ngày càng rõ nét, dòng căn hộ được phát triển chuyên biệt theo mô hình wellness vẫn là một phân khúc còn khá mới trên thị trường. Lynn Times Onsen Sky Garden được định hướng để đáp ứng nhu cầu đó: một căn hộ sức khỏe nằm trong quần thể khoáng nóng tự nhiên, nơi chủ sở hữu không chỉ có một tài sản để sở hữu, mà còn có một không gian để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

Sự hợp tác giữa Chủ đầu tư Onsen Fuji và đơn vị phát triển dự án MSH Group được kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của sản phẩm, đồng thời góp phần đưa mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng gắn với chăm sóc sức khỏe tại Thanh Thủy đến gần hơn với nhu cầu thực tế của khách hàng.