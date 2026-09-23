Ra quyết định khởi tố Lê Thị Phương Thảo SN 1993

Đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng).

Sáng 22/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Phương Thảo (sinh năm 1993, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, trong khoảng tháng 4-5/2018, Thảo giới thiệu bản thân có khả năng đầu tư, mua bán đất để kiếm lời và rủ anh T.V. góp vốn. Tin tưởng, anh V. nhiều lần giao tiền cùng một xe Honda SH 150i cho Thảo, với tổng giá trị 167,91 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, Thảo đưa ra thông tin về việc đầu tư đất đã thu lợi hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định không có tài liệu chứng minh khoản lợi nhuận này.

Sau đó, Thảo thông báo số tiền trên đang bị cơ quan công an tạm giữ và yêu cầu anh V. giao xe để cầm cố, lấy tiền giải quyết vụ việc. Thảo mang chiếc Honda SH 150i đi cầm cố được 50 triệu đồng rồi sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân. Anh V. sau đó phải bỏ 51 triệu đồng để chuộc lại xe.

Theo cơ quan công an, Thảo hiện đang chấp hành bản án 14 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, song được hoãn chấp hành án do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Lê Thị Phương Thảo liên hệ Điều tra viên Thái Phạm Đình Truyền, số điện thoại 0935.874.247, để được hướng dẫn trình báo, giải quyết theo quy định.