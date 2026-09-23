Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra quyết định khởi tố Lê Thị Phương Thảo SN 1993

| | Bất động sản

Đang được hoãn chấp hành án do nuôi con nhỏ, người phụ nữ mang án 14 năm tù tiếp tục bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng).

Sáng 22/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Phương Thảo (sinh năm 1993, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, trong khoảng tháng 4-5/2018, Thảo giới thiệu bản thân có khả năng đầu tư, mua bán đất để kiếm lời và rủ anh T.V. góp vốn. Tin tưởng, anh V. nhiều lần giao tiền cùng một xe Honda SH 150i cho Thảo, với tổng giá trị 167,91 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, Thảo đưa ra thông tin về việc đầu tư đất đã thu lợi hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định không có tài liệu chứng minh khoản lợi nhuận này.

Sau đó, Thảo thông báo số tiền trên đang bị cơ quan công an tạm giữ và yêu cầu anh V. giao xe để cầm cố, lấy tiền giải quyết vụ việc. Thảo mang chiếc Honda SH 150i đi cầm cố được 50 triệu đồng rồi sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân. Anh V. sau đó phải bỏ 51 triệu đồng để chuộc lại xe.

Theo cơ quan công an, Thảo hiện đang chấp hành bản án 14 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, song được hoãn chấp hành án do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Lê Thị Phương Thảo liên hệ Điều tra viên Thái Phạm Đình Truyền, số điện thoại 0935.874.247, để được hướng dẫn trình báo, giải quyết theo quy định.

Khuê Minh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ái nữ 9X: 24 tuổi theo đuổi dự án khách sạn 5 sao, 26 tuổi lọt Top 10 doanh nhân nữ kế cận, nay cùng bố và anh trai điều hành cơ nghiệp 31 năm tuổi

Ái nữ 9X: 24 tuổi theo đuổi dự án khách sạn 5 sao, 26 tuổi lọt Top 10 doanh nhân nữ kế cận, nay cùng bố và anh trai điều hành cơ nghiệp 31 năm tuổi Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây công trình 7,4ha tại siêu đô thị biển 2.870ha, có “ông lớn” y tế Mỹ hàng đầu thế giới tham gia từ đầu

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây công trình 7,4ha tại siêu đô thị biển 2.870ha, có “ông lớn” y tế Mỹ hàng đầu thế giới tham gia từ đầu Nổi bật

ON 39 VILLAS - Khoảng trời riêng trọn vẹn giữa thung lũng Mường Hoa

ON 39 VILLAS - Khoảng trời riêng trọn vẹn giữa thung lũng Mường Hoa

14:00 , 23/09/2026
Onsen Fuji Group và MSH Group hợp tác phát triển dự án Lynn Times Onsen Sky Garden

Onsen Fuji Group và MSH Group hợp tác phát triển dự án Lynn Times Onsen Sky Garden

13:30 , 23/09/2026
INDOCHINE tự hào là tổng đại lý miền Bắc dự án M RIVERSIDE DANANG

INDOCHINE tự hào là tổng đại lý miền Bắc dự án M RIVERSIDE DANANG

13:30 , 23/09/2026
Lộ diện gần 86ha đất dự kiến thanh toán cho tuyến đường Bắc - Nam hơn 53.300 tỷ đồng ở Hà Nội

Lộ diện gần 86ha đất dự kiến thanh toán cho tuyến đường Bắc - Nam hơn 53.300 tỷ đồng ở Hà Nội

13:10 , 23/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên