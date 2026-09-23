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Tỷ phú Trần Đình Long đang cho xây siêu dự án 10.000 tỷ: Đã xong 70%, dùng công nghệ Đức, chuẩn bị tung "vũ khí hạng nặng" dài 100m cho đường sắt cao tốc

| | Bất động sản

Tỷ phú Trần Đình Long đang cho xây siêu dự án 10.000 tỷ: Đã xong 70%, dùng công nghệ Đức, chuẩn bị tung "vũ khí hạng nặng" dài 100m cho đường sắt cao tốc

Hiện dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất đang được đẩy nhanh tiến độ, tập trung hoàn thiện kết cấu nhà xưởng và lắp đặt thiết bị công nghệ.

Tỷ phú Trần Đình Long đang cho xây dựng dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, với công suất thiết kế dự kiến đạt 700.000 tấn/năm.

Hoàn thành gần 70% tiến độ xây dựng

Tính đến tháng 9/2026, dự án đã hoàn thành gần 70% khối lượng công việc. Hiện tại, nhà thầu đang tập trung hoàn thiện kết cấu nhà xưởng và tiến hành lắp đặt thiết bị.

Việc thi công được thực hiện đồng thời ở nhiều hạng mục, bao gồm mặt bằng, kết cấu nhà xưởng, đường vận chuyển, cầu trục và các hệ thống điện, nước, hạ tầng phụ trợ. Ban quản lý dự án áp dụng phương thức thi công cuốn chiếu, khu vực nào đủ điều kiện sẽ được bàn giao để lắp đặt thiết bị ngay nhằm bám sát tiến độ.

Theo kế hoạch, từ tháng 10/2026, nhà máy sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp nhận, lắp đặt, điều chỉnh và chạy thử thiết bị. Quá trình này sẽ có sự giám sát và phối hợp kỹ thuật trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia của Tập đoàn SMS (Đức) - đơn vị cung cấp thiết bị.

Chi tiết về công nghệ và sản phẩm

Nhà máy sử dụng dây chuyền công nghệ của Tập đoàn SMS Group, được trang bị hệ thống giá cán bốn trục linh hoạt. Theo công bố từ phía công ty, với nguồn quặng sắt đầu vào ít tạp chất, nhà máy có khả năng sản xuất các thanh ray thép có chiều dài lên đến 100m. Các thông số về hình học của thanh ray sẽ được kiểm soát bằng thiết bị đo laser, đồng thời sử dụng phương pháp siêu âm để kiểm tra khuyết tật bên trong thành phẩm.

Danh mục sản phẩm chính của nhà máy bao gồm: ray đường sắt tốc độ cao, các loại ray đường sắt đô thị, ray cầu trục, cùng các dòng thép hình U, I, H, V và một số loại thép đặc biệt khác. Các sản phẩm này được sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành giao thông như EN 3674 (Châu Âu), JIS E1101 (Nhật Bản), GB/T 2585 và TB/T 2344 (Trung Quốc).

Chuẩn bị nhân sự và kế hoạch vận hành

Để chuẩn bị cho giai đoạn vận hành chính thức, Hòa Phát đang phối hợp với Tập đoàn SMS và Trường Vật liệu - Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức các chương trình đào tạo cho đội ngũ kỹ sư, nhân sự kỹ thuật để nhận chuyển giao công nghệ. Bộ máy nhân sự quản lý của Công ty Cổ phần Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất cũng đang được kiện toàn.

Dự kiến vào quý 1/2027, nhà máy sẽ chính thức cho ra lò sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên, hướng tới việc cung cấp vật liệu cho các dự án đường sắt trọng điểm trong nước.

Ngọc Lan

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