Việt Nam sắp xây cầu dài hơn 5km, quy mô 10 làn xe tại tỉnh được ví như "Việt Nam thu nhỏ": Thiết kế 2 tầng hiếm có, tầng 1 làm thương mại - du lịch, dự kiến có nhà hàng xoay 360 độ

Mới đây, UBND thành phố Quảng Ninh họp nghe và cho ý kiến về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Cửa Lục và một số dự án kết nối hạ tầng giao thông trọng điểm, theo Cổng thông tin điện tử TP Quảng Ninh.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án có tổng chiều dài 5,2km. Phần cầu chính dài 1,28km còn lại là cầu dẫn và đường dẫn 2 bên kết nối với QL18 và QL279. Công trình được thiết kế 10 làn xe ô tô, trong đó nối với QL18 là nút giao khác mức đa tầng. Phần cầu chính có thiết kế 2 tầng, trong đó tầng 1 là hạ tầng công năng phục vụ thương mại, du lịch, dịch vụ.

Đơn vị tư vấn đã đưa ra một số phương án thiết kế tạo hình kiến trúc cầu Cửa Lục; giải pháp cho phép phát huy khả năng làm chủ thiết kế, công nghệ và thi công trong nước.

Đơn vị tư vấn báo cáo hướng tuyến và các phương án thiết kế dự án cầu Cửa Lục. (Ảnh: CTTĐT TP Quảng Ninh)

Cho ý kiến về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Cửa Lục, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Kỳ vọng của thành phố đối với dự án cầu Cửa Lục phải là một trong những công trình biểu tượng nhận diện thành phố Quảng Ninh. Cây cầu không chỉ là công trình giao thông kết nối đơn thuần mà còn là công trình kiến trúc độc đáo đầy đủ công năng phục vụ phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ và tổ chức các lễ hội. Qua đó, thực sự là động lực phát huy không gian phát triển của vịnh Cửa Lục - trung tâm kết nối đô thị thành phố.

Cầu Cửa Lục 2 dự kiến được xây dựng nối quốc lộ 279 (xã Lê Lợi) với quốc lộ 18 (phường Bãi Cháy), thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Cây cầu nằm ở trung tâm 3 cây cầu lớn là cầu Bãi Cháy (2.140 tỷ), cầu Cửa Lục 1 (2.100 tỷ) và cầu Cửa Lục 3 (1.700 tỷ).﻿﻿

Trước đó, ngày 29/4, ông Bùi Văn Khắng – Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp, nghe và cho ý kiến về ý tưởng đầu tư xây dựng cầu Cửa Lục 2 do Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) đề xuất làm nhà đầu tư.

Tại cuộc họp, đại diện nhà đầu tư đã báo cáo, trình bày ý tưởng 3 phương án thiết kế cầu trên cơ sở định hướng không gian phát triển gắn kết chức năng giao thông với phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh gồm: “Cầu treo nhịp lớn”; “Cầu treo tháp đơn”; “Cầu vòm giàn thép liên tục”.

Trong đó, các yếu tố chú trọng được quan tâm như tiện ích trên cao sẽ bố trí nhà hàng xoay 360°, quầy bar (Sky bar), sàn kính ngắm cảnh và thang máy tham quan tại đỉnh tháp cầu; thiết kế lối đi bộ kính treo lơ lửng giữa độ cao tích hợp hiệu ứng AR thực tế tăng cường.

Dự án cũng hình thành trục tham quan với các phân khu chức năng, như: Trải nghiệm, nghệ thuật cảnh quan, không gian văn hóa, giải trí vịnh biển… Cùng với đó là các công trình tiếp cận (bãi đỗ xe, phương án kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực…) đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác sử dụng.

Các ý tưởng đều lấy văn hóa bản địa, không gian cảnh quan làm chủ đạo, hướng tới sự hiện đại, độc đáo, đồng thời tận dụng tối đa yếu tố cảnh quan vịnh Cửa Lục.

Quảng Ninh được ví như một "Việt Nam thu nhỏ" bởi tỉnh này có sự đa dạng về địa hình, bao gồm các dạng địa hình tiêu biểu của cả nước như đồi núi, đồng bằng, vùng ven biển, hải đảo và biên giới. Tỉnh còn có đầy đủ các ngành kinh tế và các loại hình văn hóa, từ nông nghiệp, công nghiệp đến dịch vụ, cùng với nhiều di tích lịch sử, văn hóa.





