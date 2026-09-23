Chuyển động mới tại dự án của Hưng Thái Property tại Hưng Yên

Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên đã có quyết định số 2933/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất cho Công ty CP đầu tư Hưng Thái Property để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu xã Bắc Đông Quan (lần 1).

Cụ thể, với 24.775,8 m2 đất ở do Nhà nước giao để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án, giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất thời điểm tháng 1/2026 là 7.514.306 đồng/m2.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Thuế tỉnh Hưng Yên xác định số tiền sử dụng đất mà Hưng Thái Property phải nộp theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xác định lại giá đất cụ thể, qua đó xác định nghĩa vụ tài chính của Hưng Thái Property để nộp thêm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước (nếu có) khi thực hiện kiến nghị, kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra về giá đất cụ thể và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về đất đai..

Trước đó, đầu tháng 1/2026, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND, giao cho Hưng Thái Property hơn 5ha đất (24.775,8m2 đất ở, 16.467,7m2 đất giao thông, 7.253,3m2 đất cây xanh, 1.143m2 đất khu xử lý nước thải và 672,9m2 đất quy hoạch nhà văn hóa) thuộc địa giới hành chính xã Bắc Đông Quan để thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư nông thôn mới kiều mẫu xã Bắc Đông Quan.

Doanh nghiệp được giao đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Về Hưng Thái Property, doanh nghiệp được thành lập vào tháng 2/2021 với tên gọi ban đầu là Công ty CP Đầu tư Trần Phát; ngành nghề kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Thời điểm thành lập, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 69 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập: Trần Thanh Tùng 10%, Trần Mạnh Linh 10% và Trần Văn Bình 80%. Ông Trần Thanh Tùng (SN 1990) là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đến tháng 9/2025, Trần Phát đổi tên thành Công ty CP Hưng Thái Property như hiện tại. Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gần đây nhất (tháng 1/2026), doanh nghiệp tăng vốn lên gần 120 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được thể hiện, 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước.

Sau nhiều lần điều chỉnh, vị trí Tổng Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của Hưng Thái Property do ông Nguyễn Ngọc Anh (SN 1980) đảm nhiệm.

Phối cảnh dự án The Star City. Ảnh: CĐT

Hưng Thái Property còn được biết đến là chủ đầu tư dự án The Star City tọa lạc tại trung tâm xã Bắc Đông Quan, tỉnh Hưng Yên (trước là huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cũ). Dự án có tổng diện tích 6,89ha, được quy hoạch là Khu đô thị biệt thự shophouse gồm 250 căn shophouse liền kề VIP.

Ngày 28/7/2025, doanh nghiệp ký kết Hợp đồng Tổng thầu Thi công Xây dựng với Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI (tiền thân là VINACONEX 7 – Tổng thầu) và Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC (nhà thầu chiến lược).

Hưng Thái Property còn liên danh với Công ty CP Hạ tầng Đông Hải Số 1 để thực hiện đầu tư dự án Star Avenue (782 Đường Lý Bôn, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên).

Star Avenue có diện tich 8,73ha; quy mô gồm 251 căn nhà phố thương mại 5 tầng, công viên cảnh quan và trung tâm thương mại AVENUE 5 tầng diện tích 3.000m².

Nói thêm về Hạ tầng Đông Hải Số 1, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 11/2021, trụ sở chính tại tầng 2, tòa nhà CT3, Khu ĐTM Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, TP.Hà Nội. Theo công bố nội dung đăng ký thành lập mới, Hạ tầng Đông Hải Số 1 hoạt động chính trong lĩnh vực kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, vốn điều lệ 60 tỷ đồng, do Công ty CP Hạ tầng Đông Hải (Hạ tầng Đông Hải) sở hữu cổ phần chi phối (99,8%).

Hạ tầng Đông Hải thành lập vào ngày 29/4/2021, có cùng địa chỉ trụ sở chính với Hạ tầng Đông Hải 1, do ông Dương Thành Long (SN 1984) giữ vị trí Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.

Đáng chú ý, ông Dương Thành Long cũng từng đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật tại cả Hưng Thái Property và Hạ tầng Đông Hải Số 1. Hiện, vị trí này do ông Bùi Mạnh Hùng đảm nhiệm.

Ông Bùi Mạnh Hùng còn đang đứng tên tại Công ty CP Đông Hải Invest- cổ đông sáng lập góp 99,98% vốn tại Hạ tầng Đông Hải.