'Ông lớn' CII được chấp thuận nghiên cứu dự án đường cảnh quan ven biển 20.000 tỷ đồng

Liên danh được chấp thuận nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng IMIC.

Theo chia sẻ từ CII, tuyến đề xuất có tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư có thời hạn 4 tháng kể từ thời điểm được chấp thuận để hoàn thiện và nộp hồ sơ đề xuất dự án cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, nhà đầu tư tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro liên quan trong quá trình nghiên cứu, lập hồ sơ. Ngân sách Nhà nước không hoàn trả các khoản chi phí này trong trường hợp dự án không được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Nếu quá thời hạn 4 tháng mà nhà đầu tư không nộp hồ sơ, chủ trương cho lập hồ sơ đề xuất dự án sẽ không còn hiệu lực.

Trước đó, vào ngày 21/8, liên danh CII – CII PPP – IMIC đã báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng về đề xuất nghiên cứu và lập hồ sơ dự án.

Theo nghiên cứu sơ bộ của liên danh, khu vực ven biển từ TP.HCM đến Phan Thiết đang hình thành các tuyến kết nối theo từng đoạn. Từ phía Hồ Tràm, tuyến đường ven biển đã và đang được đầu tư đến khu vực giáp ranh Lâm Đồng. Trong khi đó, từ phía Phan Thiết, tuyến ven biển đã kết nối đến khu vực Mũi Kê Gà; đoạn từ Mũi Kê Gà đến nút giao Ngô Đức Tốn - Lý Thái Tổ cũng đang được đầu tư.

Liên danh cho rằng việc nghiên cứu hoàn thiện phần kết nối qua khu vực phía Nam Lâm Đồng có thể góp phần hình thành hành lang giao thông ven biển liên tục, kết nối TP.HCM - Hồ Tràm - phía Nam Lâm Đồng – Phan Thiết.

Bên cạnh mục tiêu hoàn thiện kết nối giao thông, liên danh đề xuất nghiên cứu tổ chức không gian phát triển dọc tuyến, gắn hạ tầng giao thông với đô thị, thương mại – dịch vụ, du lịch và các tiện ích công cộng.