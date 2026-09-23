Bắc Ninh chấm dứt 2 dự án cụm công nghiệp

Theo Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 19/9/2026, Bắc Ninh quyết định chấm dứt hoạt động dự án và bãi bỏ các quyết định liên quan đến Cụm công nghiệp Thanh Sơn.

Theo đó, Bắc Ninh chính thức bãi bỏ Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang cũ về việc thành lập Cụm công nghiệp Thanh Sơn và Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang cũ về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp này.

Nguyên nhân chấm dứt do nhà đầu tư chủ động có đơn đề nghị dừng hoạt động dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư.

Chủ đầu tư dự án gồm Liên danh Công ty Cổ phần DP INVEST và Công ty Cổ phần DNĐT Lam Sơn có trách nhiệm nộp lại bản chính các quyết định nêu trên cho Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Nhằm tiếp tục khai thác hiệu quả quỹ đất, Bắc Ninh giao Sở Công Thương phối hợp cùng UBND xã Tây Yên Tử và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá hiện trạng quy hoạch. Trên cơ sở đó, các đơn vị sẽ tham mưu cho UBND TP chủ trương thu hút đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư mới có đủ năng lực để tiếp tục thành lập và triển khai Cụm công nghiệp Thanh Sơn theo quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh

Trước đó, một dự án khác cũng do Công ty Cổ phần DP INVEST tham gia liên danh nhà đầu tư bị chấm dứt hoạt động.

Cụ thể, theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 15/9/2026, Bắc Ninh chấm dứt hoạt động của dự án, đồng thời bãi bỏ các quyết định liên quan đến dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phượng Sơn.

Theo đó, Bắc Ninh quyết định bãi bỏ Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang cũ về việc thành lập cụm công nghiệp Phượng Sơn (huyện Lục Ngạn) và Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp này.

Lý do chấm dứt dự án được xác định là do chủ đầu tư gồm Liên danh Công ty Cổ phần DP INVEST và Công ty TNHH đầu tư CN Đông Bắc đã chủ động đề nghị chấm dứt hoạt động của dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư.

Bắc Ninh yêu cầu Liên danh nhà đầu tư có trách nhiệm nộp lại bản chính các quyết định nêu trên cho Sở Công Thương Bắc Ninh trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ban hành quyết định. Quá thời hạn này, nếu chủ đầu tư không nộp lại bản chính sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các vấn đề phát sinh liên quan.

Các sở, ngành liên quan và UBND phường Phượng Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện bãi bỏ, điều chỉnh và cập nhật lại thông tin đối với cụm công nghiệp Phượng Sơn; rà soát, đánh giá lại hiện trạng quy hoạch cũng như các điều kiện cần thiết để tham mưu cho UBND TP chủ trương thu hút đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư mới có đủ năng lực nhằm thành lập và triển khai lại CCN Phượng Sơn theo đúng quy định hiện hành.