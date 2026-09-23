Tập đoàn Malaysia đề xuất xây khu đô thị công nghệ cao tại phía Bắc Hà Nội

Sáng 22/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng tiếp đại diện Tập đoàn JLG (Malaysia) để trao đổi về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Tại buổi làm việc, JLG đề xuất ý tưởng phát triển mô hình “AI City Hanoi”, hướng tới một khu đô thị công nghệ cao lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo (AI) làm động lực phát triển. Theo đề xuất, mô hình này được định hướng tích hợp nhiều chức năng trong cùng một hệ sinh thái đô thị, gồm công nghệ, kinh doanh, giáo dục, công nghiệp và không gian sống.

Điểm đáng chú ý trong đề xuất của JLG là vị trí dự kiến của dự án nằm trên trục Đại lộ Mê Linh - Vành đai 4, được xác định là một trong những hành lang phát triển quan trọng của Hà Nội.

Theo JLG, AI City Hanoi sẽ được quy hoạch theo hướng kết nối giữa các chức năng cửa ngõ quốc tế, hạ tầng số, các cụm tri thức, công nghiệp thông minh và cộng đồng đô thị. Doanh nghiệp kỳ vọng mô hình này có thể tạo môi trường để các tập đoàn công nghệ hội tụ, kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Hà Nội.

JLG cho rằng đề xuất AI City Hanoi phù hợp với định hướng phát triển Hà Nội trở thành một đô thị toàn cầu và kỳ vọng dự án góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2065. Bên cạnh các chức năng công nghệ và kinh doanh, dự án được giới thiệu theo hướng cung cấp các giải pháp đô thị bền vững, khai thác tiềm năng phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đại diện tập đoàn Malaysia cũng bày tỏ ấn tượng với định hướng phát triển dài hạn của Hà Nội, đặc biệt là Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Theo JLG, quy hoạch này tạo cơ sở để Thành phố định hình chiến lược phát triển hạ tầng và đô thị trong dài hạn.

Trao đổi với nhà đầu tư, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Hà Nội đang tập trung thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Hà Nội đang có những định hướng rõ ràng trong phát triển các đô thị hiện đại, xanh, thông minh và ứng dụng công nghệ, trên cơ sở các khung pháp lý mới. Trong đó, Luật Thủ đô sửa đổi và Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đã được thông qua và công bố.

Về đề xuất AI City Hanoi, lãnh đạo UBND Thành phố ghi nhận các nội dung JLG đưa ra và đánh giá cao quyết tâm đầu tư, hợp tác của tập đoàn. Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu các nội dung được hai bên trao đổi, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét và định hướng các bước hợp tác tiếp theo.