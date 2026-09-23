Quảng Ngãi: Gấp rút xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì buổi làm việc. Ảnh: TH.

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có 61 dự án áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và các nghị định liên quan, được phân thành 3 nhóm để xử lý. Trong số 24 dự án đã được giao, cho thuê đất toàn phần, đến nay đã hoàn thành xử lý các vướng mắc.

Đối với 17 dự án đã được giao, cho thuê đất một phần, đã hoàn thành xử lý 13 dự án; 4 dự án còn lại đang trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với 20 dự án chưa được giao, cho thuê đất, đã có 9 dự án hoàn thành xử lý vướng mắc. Một dự án đang trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 10 dự án tiếp tục được thẩm định. Trong số này, 6 dự án cơ bản đáp ứng điều kiện áp dụng Nghị quyết số 29, trong khi 4 dự án không đáp ứng điều kiện.

Bên cạnh đó, đối với 50 dự án tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền tự xử lý của tỉnh, UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Tài chính về tình hình và kết quả tháo gỡ vướng mắc.

Lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Ngãi báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: TH.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung xử lý những dự án còn tồn đọng, không để kéo dài.

Đối với các dự án đủ điều kiện, các đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục về chủ trương đầu tư, đất đai để nhà đầu tư sớm triển khai. Các địa phương chủ động phối hợp, làm việc trực tiếp với nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn về đất đai, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

Trong quá trình xử lý, cần đánh giá kỹ năng lực tài chính, khả năng thực hiện và quyết tâm của nhà đầu tư, qua đó tạo điều kiện cho những nhà đầu tư đủ năng lực tiếp tục triển khai dự án.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TH.

Ông Trần Phước Hiền cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, không để việc xử lý các dự án tồn đọng tiếp tục kéo dài.

Đối với 10 dự án còn lại, Sở Tài chính được giao phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh trình Đảng ủy UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến, phấn đấu xử lý dứt điểm trước ngày 15/10/2026.