Hưng Yên tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa trên diện tích 1.700 ha

Tái hiện lại không gian thương cảng sầm uất

Ngày 23/9, phường Hồng Châu (Hưng Yên) tổ chức công bố công khai Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa. Đồ án được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 1679 ngày 28/5/2026.

Phạm vi quy hoạch có tổng diện tích tự nhiên khoảng 1.708,9 ha, thuộc địa bàn các phường, xã: Phố Hiến, Sơn Nam, Hồng Châu và Tân Hưng.

Ông Nguyễn Hùng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, tặng hoa chúc mừng các phường, xã trong vùng quy hoạch. (Ảnh: B.H.Y)

Theo đồ án, không gian kiến trúc, cảnh quan được tổ chức trên cơ sở khai thác các giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của Phố Hiến xưa, đồng thời kết hợp không gian đô thị với cảnh quan ven sông và hệ sinh thái tự nhiên. Các công trình, không gian chức năng được định hướng tạo những điểm nhấn gắn với hình ảnh thương cảng Phố Hiến từng là nơi giao thương, hội tụ và giao lưu giữa người Việt với thương nhân đến từ nhiều quốc gia.

Các đại biểu tại buổi công bố Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa.

Theo đồ án, toàn bộ khu vực được chia thành 4 phân khu chính. Trong đó, khu I - Phân khu phục Hiến, rộng khoảng 411,13 ha, được định hướng là không gian đón tiếp, bến thuyền và khu phố cổ tái hiện Phố Hiến xưa của người Việt cùng thương nhân 12 quốc gia.

Khu II - Phân khu lễ hội, trung tâm tổ chức sự kiện và trung tâm hội nghị quốc tế, rộng khoảng 434,8 ha, gồm không gian văn hóa, trung tâm hội nghị quốc tế, quảng trường và các khu vực tổ chức sự kiện.

Khu III - Phân khu dịch vụ du lịch và biểu diễn thực cảnh, rộng khoảng 474,34 ha, phát triển không gian thương mại, dịch vụ, cảng, không gian mở ven sông, khu vui chơi giải trí và đảo Hải Đăng.

Khu IV - Phân khu cây xanh sinh thái ven sông Hồng, rộng khoảng 388,65 ha, được định hướng phát triển không gian mở, cảnh quan sinh thái, vườn cây và khu vực cắm trại.

Không bê tông hóa, ưu tiên không gian sinh thái

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động phối hợp triển khai, quản lý quy hoạch theo đúng nội dung được phê duyệt; đồng thời tăng cường quản lý đất đai, bảo đảm các hoạt động đầu tư, xây dựng tuân thủ định hướng quy hoạch.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, các bước tiếp theo cần tập trung hoàn thiện quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và chuẩn bị các dự án đầu tư. Đối với những công trình điểm nhấn, cần nghiên cứu kỹ về kiến trúc, cảnh quan và cách thức thể hiện để phù hợp với dấu ấn lịch sử của thương cảng Phố Hiến xưa.

Theo định hướng được công bố, việc huy động các nguồn lực xã hội sẽ được đẩy mạnh để cụ thể hóa đồ án thành những dự án có chất lượng, tạo giá trị thực tế cho khu vực. Tuy nhiên, cùng với việc triển khai các dự án, tỉnh yêu cầu thực hiện đầy đủ các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với những trường hợp bị ảnh hưởng, bảo đảm ổn định cuộc sống và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.