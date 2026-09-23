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Công an thông báo: 106 chủ phương tiện có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

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Công an thông báo: 106 chủ phương tiện có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Từ ngày 14/9/2026 đến ngày 20/9/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên ghi nhận 106 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Trong một tuần, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên ghi nhận 106 lượt phương tiện vi phạm giao thông bị xử lý phạt nguội. Qua hệ thống camera giám sát, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phát hiện 09 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm:

Tiếp đó, qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 79 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm: 46 phương tiện xe ô tô; 33 phương tiện xe mô tô. Cụ thể:

Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 12 lượt phương tiện vi phạm lỗi Quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển, gồm:

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện thêm 06 lượt phương tiện vi phạm lỗi Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, gồm:

Theo cơ quan chức năng, các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý phạt nguội nhằm kịp thời xác định, xử lý các trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống giám sát và các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ.

Bên cạnh việc công bố danh sách phương tiện vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông Hưng Yên khuyến cáo người dân theo dõi Zalo OA và Fanpage của đơn vị để cập nhật thông tin về trật tự, an toàn giao thông, tra cứu và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Người dân cũng có thể thông qua các kênh này để cung cấp thông tin, phản ánh những bất cập về giao thông hoặc các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng cho biết thông tin do người dân cung cấp được bảo mật.

(Theo Công an tỉnh Hưng Yên)

Nam Anh

Phụ Nữ Mới

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