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Công an khẩn trương xác minh giao dịch chuyển khoản 1,62 tỷ đồng vào tài khoản của cô giáo Nguyễn Thị Quý SN 1984

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Công an khẩn trương xác minh giao dịch chuyển khoản 1,62 tỷ đồng vào tài khoản của cô giáo Nguyễn Thị Quý SN 1984

Một giáo viên ở phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh, bất ngờ nhận được 1,62 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng nhưng không biết người chuyển là ai. Sau khi trình báo, Công an phường Chũ nhanh chóng xác minh và hỗ trợ hoàn trả toàn bộ số tiền cho chủ tài khoản.

Ngày 20/9/2026, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, Công an phường Chũ vừa kịp thời xác minh, làm rõ vụ chuyển khoản nhầm 1,62 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ người chuyển nhầm nhận lại đầy đủ số tiền.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 16/9, Công an phường Chũ tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Quý (SN 1984, trú tại phường Chũ), giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo, về việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 1,62 tỷ đồng nhưng chị không xác định được người chuyển.

Ngay sau đó, Công an phường Chũ phân công cán bộ khẩn trương xác minh nguồn tiền và người thực hiện giao dịch. Qua kiểm tra, cơ quan Công an xác định người chuyển khoản là chị N.T.L., cùng trú tại phường Chũ.

Làm việc với Công an, chị L. cho biết sáng cùng ngày, trong quá trình chuyển tiền cho người thân, do sơ suất đã nhập nhầm thông tin tài khoản và chuyển 1,62 tỷ đồng vào tài khoản của chị Quý.

Sau khi được Công an phường thông tin và xác minh rõ nguồn tiền, chị Quý đã chủ động phối hợp, chuyển trả toàn bộ 1,62 tỷ đồng cho chị L.

Chị Nguyễn Thị Quý (thứ 2 từ trái sang) cùng cán bộ Công an phường Chũ tại buổi làm việc xác minh giao dịch chuyển khoản nhầm. (Ảnh: Bộ Công an)

Vụ việc được giải quyết sau khi người nhận tiền chủ động phối hợp với cơ quan Công an và hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm. Công an phường Chũ cho biết việc xác minh kịp thời giúp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, đồng thời hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp hoặc những vấn đề pháp lý liên quan.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận giao dịch, đặc biệt với những khoản chuyển có giá trị lớn.

Nếu phát hiện chuyển khoản nhầm, người chuyển cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ xác minh và xử lý. Với người nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, cần chủ động phối hợp xác minh và hoàn trả cho đúng người chuyển, tránh phát sinh những hệ quả pháp lý không đáng có.

(Theo Bộ Công an)

Lê Anh

Đời sống & Pháp luật

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