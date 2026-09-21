Lời khuyên cho những gia đình đang kê tủ lạnh gần bếp

Ở nhiều căn hộ, đặc biệt là những gian bếp có diện tích nhỏ, từng khoảng trống đều được tận dụng. Tủ lạnh vì thế thường được kê cạnh hệ tủ bếp, thậm chí chỉ cách bếp gas, bếp điện hoặc lò nướng một khoảng rất nhỏ.

Không phải cứ đặt tủ lạnh trong bếp là không an toàn. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở việc thiết bị có nằm quá gần nguồn nhiệt hay không và tủ có đủ khoảng trống để tản nhiệt hay không.

Trong hướng dẫn lắp đặt tủ lạnh side-by-side, Samsung Việt Nam liệt kê "gần nguồn nhiệt" cùng vị trí ẩm ướt và nơi chịu ánh nắng trực tiếp vào nhóm vị trí lắp đặt không phù hợp. Panasonic cũng khuyến cáo tủ lạnh nên được đặt ở nơi thoáng mát, khô ráo, tránh nguồn nhiệt cao và ánh nắng trực tiếp để không ảnh hưởng đến hiệu quả làm lạnh.

Ảnh minh họa





Đặt cạnh bếp, tủ lạnh có thể phải làm việc nhiều hơn

Về cơ bản, tủ lạnh cần duy trì nhiệt độ thấp bên trong đồng thời thải nhiệt ra môi trường bên ngoài. Chính vì vậy, môi trường xung quanh thiết bị có ảnh hưởng tới quá trình vận hành.

Panasonic lưu ý không nên đặt tủ lạnh quá sát tường hoặc quá gần các nguồn nhiệt, bởi hệ thống phía sau cần không gian thoáng để giải phóng nhiệt. Hãng cũng khuyến nghị khi lắp đặt nên chọn nơi thoáng mát và tránh nguồn nhiệt cao.

Điều này đáng chú ý với những gia đình thường xuyên nấu ăn. Bếp gas, bếp điện và đặc biệt là lò nướng có thể làm nhiệt độ khu vực xung quanh tăng đáng kể trong quá trình hoạt động. Nếu tủ lạnh nằm ngay sát nguồn nhiệt này, thiết bị phải duy trì mức nhiệt thấp bên trong trong điều kiện môi trường kém thuận lợi hơn.

Với tủ lạnh Inverter, máy nén có khả năng điều chỉnh tốc độ theo nhu cầu làm lạnh. Panasonic giải thích khi nhiệt độ trong tủ tăng, máy nén sẽ tăng tốc để đưa nhiệt độ trở lại mức cần thiết; khi nhiệt độ ổn định, máy hoạt động ở công suất thấp hơn để duy trì độ lạnh. Vì thế, giữ môi trường xung quanh tủ thông thoáng và hạn chế nguồn nhiệt tác động là một trong những yếu tố giúp thiết bị vận hành hiệu quả.

Tủ lạnh tốt nhất không nên đặt quá gần khu vực bếp nấu (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, nNsự cố. Nhiều dòng tủ có bộ phận tản nhiệt bố trí ở thành bên nên bề mặt nóng lên trong quá trình hoạt động có thể là hiện tượng bình thường. Điều cần quan tâm là tủ được lắp đặt đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và có đủ không gian thông gió.

Vậy tủ lạnh phải cách bếp bao xa?

Đây cũng là điểm dễ gây nhầm lẫn nhất. Trên thực tế, không nên lấy một con số trên mạng rồi áp dụng cho tất cả các loại tủ lạnh, bởi yêu cầu lắp đặt có thể khác nhau tùy thiết kế, kích thước và model.

Ngay với khoảng hở thông gió, hướng dẫn giữa các sản phẩm cũng không hoàn toàn giống nhau.

Samsung Việt Nam, trong một hướng dẫn lắp đặt chung được cập nhật tháng 1/2026, đề nghị chừa khoảng 50 mm ở bên phải, bên trái và phía sau, cùng 100 mm phía trên; đồng thời hãng nhấn mạnh những thông số này có thể thay đổi tùy loại tủ lạnh và phương pháp đo. Với hướng dẫn dành cho một số tủ side-by-side, Samsung lại nêu khoảng trống tối thiểu 10 cm ở hai bên, ít nhất 5 cm phía trên và 5 cm từ mặt sau tủ tới tường.

LG Việt Nam cũng hướng dẫn nên để trống ít nhất 5 cm giữa mặt sau tủ lạnh và tường nhằm bảo đảm luồng không khí lưu thông.

Ảnh minh họa

Những khác biệt này cho thấy cách an toàn nhất là xác định chính xác model tủ lạnh đang sử dụng và kiểm tra sách hướng dẫn hoặc tài liệu lắp đặt chính thức của nhà sản xuất. Khoảng cách với bếp và khoảng hở thông gió không nên được xác định bằng một "công thức chung".

Một lỗi khác cũng nên tránh là đóng tủ lạnh quá kín vào hệ tủ bếp vì muốn không gian đẹp và liền mạch. Một số tủ hiện nay được thiết kế chuyên biệt để lắp âm hoặc có khoảng hở rất nhỏ, nhưng điều đó không có nghĩa mọi chiếc tủ lạnh đều có thể bố trí theo cách tương tự.

Nhà chật, không thể chuyển tủ lạnh thì cần làm gì?

Nếu gian bếp không cho phép thay đổi hoàn toàn vị trí, điều đầu tiên gia đình nên làm là xem lại hướng dẫn của tủ và cố gắng tạo khoảng cách tối đa có thể với bếp, đặc biệt không để nguồn nhiệt tác động trực tiếp vào thành tủ.

Đồng thời, không nên vì muốn ngăn nhiệt mà tự bịt kín mặt sau hoặc các khe thông gió của tủ bằng gỗ, nhựa hay vật liệu trang trí. Khoảng thoáng để lưu thông không khí vẫn phải được duy trì theo yêu cầu của nhà sản xuất.

Ngoài nhiệt, người dùng cũng cần để ý đến hệ thống điện trong khu vực này. EVN cho biết nhà bếp tập trung nhiều thiết bị điện như bếp từ, tủ lạnh, lò nướng, lò vi sóng... nên hệ thống điện phải được thiết kế phù hợp với công suất sử dụng. EVN cũng khuyến cáo không bố trí thiết bị điện gần nguồn nước, lửa hoặc nơi bị ánh nắng chiếu trực tiếp. Với các thiết bị công suất lớn như tủ lạnh, bếp và lò nướng, có thể sử dụng aptomat phù hợp để tăng mức độ an toàn.