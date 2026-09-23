Chỉ ít giờ tới, các khu vực này mưa to đến rất to, có thể kéo dài

Hà Nội cảnh báo dông, lốc, sét; nhiều khu vực có thể mưa trên 200mm

Tại Hà Nội, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết, mây đối lưu gây mưa đang hoạt động tại các phường, xã Đại Xuyên, Phú Xuyên, Thường Tín, Tam Hưng, Ngọc Hồi, Đại Thanh, Bình Minh, An Khánh, Liên Minh, Hát Môn, Phúc Thọ, Vật Lại...

Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng. Trong khoảng 3 giờ tới, vùng mây dông này tiếp tục gây mưa rào và dông tại các khu vực trên, sau đó có khả năng ảnh hưởng đến Chuyên Mỹ, Ứng Hoà, Phượng Dực, Thượng Phúc, Chương Dương, Hồng Vân, Nam Phù, Thanh Trì, Tam Hưng, Quảng Bị, Chương Mỹ, Phúc Lộc, Thạch Thất, Lĩnh Nam, Yên Sở, Hoàng Mai, Tương Mai, Hoàng Liệt, Định Công, Thanh Liệt, Kiến Hưng, Phương Liệt... và những khu vực khác của thành phố.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiều nơi ở Trung Bộ và Nam Bộ cũng mưa lớn

Đêm 22 và sáng 23/9, TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 22/9 đến 7h ngày 23/9 tại một số nơi vượt 90mm, trong đó Hồ Ông Tới (Quảng Ngãi) ghi nhận 99,6mm, Quy Nhơn (Gia Lai) 111mm, Hòa Thịnh (Đắk Lắk) 124mm và Phan Thiết (Lâm Đồng) 108mm.

Trong ngày và đêm 23/9, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk được dự báo có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ trên 200mm.

Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngày và đêm 24/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Cũng trong ngày 24/9, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, phổ biến 20-40mm, cục bộ trên 80mm. Đến đêm 24/9, mưa tại những khu vực này giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Mưa lớn còn kéo dài đến ngày 25/9

Trong ngày và đêm 23/9, phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ, Bắc Trung Bộ và phía Bắc Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15-30mm, cục bộ trên 60mm. Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ trên 80mm.

Sang ngày và đêm 25/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông với lượng phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 70mm.

Trong các đợt mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được xác định ở cấp 1. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia / Ảnh minh họa: Internet)