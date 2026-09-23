Lời khuyên cho những người không hay ngủ trưa

Không phải ai cũng có thói quen ngủ trưa. Có người dù nghỉ giữa ngày vẫn khó chợp mắt, trong khi một số khác chủ động bỏ qua giấc ngủ trưa vì công việc hoặc lo ngại sẽ khó ngủ vào buổi tối. Tuy nhiên, không ngủ trưa không đồng nghĩa với việc sức khỏe chắc chắn bị ảnh hưởng, miễn là cơ thể vẫn được đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngủ và duy trì trạng thái tỉnh táo trong ngày.

Điều đáng quan tâm hơn là tổng thời gian ngủ, chất lượng giấc ngủ ban đêm và tình trạng buồn ngủ vào ban ngày.

Không ngủ trưa có đáng lo?

Giấc ngủ trưa có thể đem lại một số lợi ích nhưng không phải yêu cầu bắt buộc đối với tất cả mọi người. Mayo Clinic cho biết có những người đơn giản là khó ngủ vào ban ngày. Với người trưởng thành khỏe mạnh, một giấc ngủ ngắn có thể giúp giảm mệt mỏi, tăng sự tỉnh táo, cải thiện tâm trạng, trí nhớ và tốc độ phản ứng.

Điều đó không có nghĩa người không ngủ trưa nhất thiết phải thay đổi thói quen.

Yếu tố quan trọng hơn là tổng lượng giấc ngủ trong 24 giờ. Theo CDC, Học viện Y học Giấc ngủ Mỹ khuyến nghị người trưởng thành nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi ngày. Dữ liệu khảo sát tại Mỹ năm 2024 cho thấy 30,5% người trưởng thành ngủ trung bình dưới 7 giờ trong một ngày.

Do đó, nếu một người không ngủ trưa nhưng ngủ đủ vào ban đêm, thức dậy tỉnh táo và không thường xuyên buồn ngủ vào ban ngày, việc không có giấc ngủ giữa trưa không nhất thiết là vấn đề.

Không cần ép bản thân phải ngủ

Một sai lầm dễ gặp là cho rằng ngủ trưa luôn tốt nên dù không buồn ngủ vẫn cố ép mình phải chợp mắt.

Thực tế, Mayo Clinic lưu ý ngủ trưa không phù hợp với tất cả mọi người. Hơn nữa, giấc ngủ ban ngày nếu quá dài hoặc diễn ra quá muộn còn có thể khiến một số người khó ngủ vào ban đêm. Điều này đặc biệt đáng lưu ý với người vốn đã gặp tình trạng khó vào giấc hoặc ngủ không sâu.

Vì vậy, người không có thói quen ngủ trưa có thể dành khoảng nghỉ giữa ngày để cơ thể thư giãn thay vì cố ngủ bằng mọi cách.

Nếu cảm thấy uể oải, Harvard Health gợi ý một số biện pháp đơn giản như uống nước hoặc vận động. Đi bộ nhanh cũng có thể giúp tăng mức năng lượng và sự tỉnh táo.

Nếu buồn ngủ, 20-30 phút là đủ

Với người bình thường không ngủ trưa nhưng thỉnh thoảng mất ngủ vào đêm hôm trước, phải làm việc kéo dài hoặc cảm thấy mệt vào đầu giờ chiều, một giấc ngủ ngắn có thể hữu ích.

Mayo Clinic khuyến nghị thời lượng khoảng 20-30 phút. Ngủ lâu hơn làm tăng khả năng xuất hiện "sleep inertia" - trạng thái ngái ngủ, mất phương hướng hoặc chưa thể tỉnh táo hoàn toàn ngay sau khi thức dậy.

Các chuyên gia khuyến nghị rằng giấc ngủ trưa khoảng 20-30 phút có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện khả năng tập trung và hiệu suất làm việc vào buổi chiều. Nếu khó kiểm soát thời gian, có thể đặt báo thức để tránh ngủ quá lâu.

Nói cách khác, với người vốn không thường xuyên ngủ trưa, không nhất thiết phải cố ngủ một tiếng hoặc lâu hơn để "bù". Một giấc ngủ ngắn có thể phù hợp hơn.

Đừng nên ngủ trưa sau 15h

Thời điểm chợp mắt cũng quan trọng không kém thời lượng. Theo Mayo Clinic, đầu giờ chiều là thời điểm thích hợp hơn và nên tránh ngủ sau 15h nếu việc này khiến giấc ngủ ban đêm bị ảnh hưởng.

Harvard Health cũng cho rằng đầu giờ chiều là khoảng thời gian thuận lợi do cơ thể trải qua một nhịp giảm tỉnh táo tự nhiên. Các chuyên gia thường khuyến nghị giới hạn giấc ngủ khoảng 20-30 phút và cách giờ đi ngủ dự kiến ít nhất khoảng 6 tiếng.

Điều này đặc biệt quan trọng với những người không ngủ trưa thường xuyên. Một ngày quá mệt, ngủ liền vài tiếng vào cuối buổi chiều có thể khiến lịch ngủ tối hôm đó bị đảo lộn.

Đừng dùng giấc ngủ trưa để liên tục bù cho thiếu ngủ ban đêm

Một giấc ngủ ngắn có thể giúp tỉnh táo, nhưng không nên trở thành cách thường xuyên đối phó với tình trạng thiếu ngủ kéo dài. Nếu đêm nào cũng ngủ quá ít rồi phụ thuộc vào giấc ngủ ban ngày để tiếp tục làm việc, vấn đề cần xem xét trước tiên là lịch ngủ ban đêm.

Harvard Health khuyến nghị duy trì giờ ngủ và thức dậy ổn định, tạo không gian ngủ tối, yên tĩnh và mát mẻ; đồng thời chú ý đến những yếu tố có thể cản trở giấc ngủ như thiết bị điện tử, caffeine hoặc rượu. Ngủ đủ 7 giờ trở lên mỗi tối là chìa khóa quan trọng, cần được ưu tiên hơn để cơ thể hồi phục.

Với những người không thể hoặc không muốn ngủ trưa, khoảng nghỉ giữa ngày vẫn có giá trị. Thay vì tiếp tục ngồi trước màn hình xuyên suốt giờ nghỉ, có thể đứng dậy vận động, đi bộ nhẹ, uống nước và để cơ thể tạm rời khỏi công việc.

(Tổng hợp)