Hue Legacy Residence: Bộ sưu tập tài sản giới hạn giữa lòng thành phố di sản

Thành phố Huế đã và đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm nhằm hoàn thiện hạ tầng đô thị và tăng cường khả năng kết nối vùng. Nổi bật phải kể đến tuyến đường bộ ven biển – cầu qua cửa Thuận An, đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài và Vành đai 3, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối đô thị và các cực phát triển mới.

Du lịch tại Huế cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026 Huế đã đón khoảng 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ. Dòng khách gia tăng đang kéo theo nhu cầu về lưu trú, ẩm thực, chi tiêu, mua sắm và các dịch vụ phục vụ cả cư dân lẫn du khách.

Từ đó, các sản phẩm bất động sản tại vị trí trung tâm, có thể kết hợp ở, kinh doanh và dịch vụ, được bổ sung cơ sở khai thác từ nhu cầu thực. Khi quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, shophouse sở hữu lâu dài và công năng linh hoạt tạo nên lợi thế khác biệt.

Đà tăng trưởng của du lịch và dịch vụ mở rộng nhu cầu về không gian ở kết hợp kinh doanh tại khu vực trung tâm Huế.

Bộ sưu tập 42 shophouse giới hạn tại lõi đô thị Huế

Tại sự kiện, Chủ đầu tư đã giới thiệu bộ sưu tập 42 căn shophouse, tạo nên nguồn cung giới hạn trong phân khúc nhà phố thương mại tại trung tâm Huế. Mỗi sản phẩm sở hữu lâu dài, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm mặt bằng kinh doanh gắn với giá trị gia tăng tài sản sở hữu.

Chủ đề "Đại lộ di sản hoàng gia" phác họa một trục phố thương mại mang cảm hứng châu Âu, nơi các hoạt động sống, gặp gỡ, ẩm thực, mua sắm và dịch vụ cùng hiện diện; qua đó gợi mở khả năng hình thành tuyến kinh doanh đồng bộ giữa lòng thành phố di sản.

Tọa lạc trên mặt đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu – khu vực được xem là "lõi đô thị" của thành phố Huế, nơi tập trung đông dân cư cùng các hoạt động thương mại – dịch vụ hiện hữu. Hue Legacy Residence thuận lợi kết nối với trung tâm hành chính, các điểm đến văn hóa, du lịch và hệ thống tiện ích; tạo điều kiện để các căn shophouse tiếp cận nhu cầu sử dụng từ cư dân và dòng khách đến Huế.

Mỗi căn shophouse được thiết kế theo hướng tối ưu công năng, cho phép chủ sở hữu tổ chức không gian ở, kinh doanh, văn phòng, dịch vụ hoặc lưu trú ngắn ngày theo phương án vận hành và quy định hiện hành. Khả năng chuyển đổi linh hoạt giúp tài sản thích ứng với nhu cầu ở từng giai đoạn và mở rộng nguồn thu từ hoạt động thương mại, dịch vụ.

Hue Legacy Residence gồm 42 căn shophouse sở hữu lâu dài tại khu vực trung tâm thành phố Huế.

Tham dự sự kiện, anh Hoàng M.Q. (Huế) cho biết đang cân nhắc phương án đầu tư một số căn liền kề để phát triển chuỗi dịch vụ phục vụ cư dân và du khách. "Tôi dự kiến kết hợp lưu trú quy mô nhỏ với quán cà phê và cửa hàng đặc sản, quà tặng Huế. Các shophouse trên cùng một trục phố cho phép tổ chức hai hoặc ba căn thành cụm kinh doanh liên hoàn, kết hợp mô hình hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả khai thác sẽ tốt hơn so với vận hành riêng lẻ. Đây là điểm khiến tôi quan tâm đến dự án", anh chia sẻ.

Khách hàng được giới thiệu về bộ sưu tập giới hạn Hue Legacy Residence.

Chính sách tài chính mở rộng cơ hội sở hữu

Tại sự kiện, chủ đầu tư đưa ra rất nhiều chính sách hấp dẫn như: khách hàng sẽ được nhận quà tặng "Gói hoàn thiện" trị giá 1 tỷ đồng, "Quà tặng vàng" trị giá 150 triệu đồng cho mỗi căn shophouse thuộc 10 giao dịch hoàn tất thủ tục sớm nhất, theo thể lệ chương trình.

Hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng cho khoản vay tối đa 70% giá trị sản phẩm, miễn phí trả nợ trước hạn. Khách hàng thanh toán sớm 100% và không sử dụng chính sách hỗ trợ lãi suất được hưởng chiết khấu lên tới 4,5%. Tùy kế hoạch tài chính, khách hàng có thể lựa chọn phương án vay hoặc thanh toán sớm để tối ưu dòng vốn và gia tăng quyền lợi tại thời điểm sở hữu.

Khách hàng may mắn nhận được phần quà đặc biệt từ chương trình.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm Huế ngày càng hạn chế, Hue Legacy Residence tạo lợi thế từ vị trí lõi đô thị, bộ sưu tập giới hạn 42 căn, sở hữu lâu dài và công năng linh hoạt. Khả năng khai thác từng căn độc lập hoặc nhiều căn liền kề thành cụm dịch vụ trực tiếp kinh doanh, phát triển chuỗi hoặc cho thuê hiệu quả cao.