Tín Nghĩa (TID) rao bán 51% vốn chủ đầu tư dự án Đảo Kim Quy, giá khởi điểm hơn 1.000 tỷ đồng

Hội đồng quản trị CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa vừa thông qua giá khởi điểm 36.350 đồng/cổ phần để chuyển nhượng 27,54 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu (Tín Nghĩa Á Châu), tương đương 51% vốn điều lệ doanh nghiệp này.

Với mức giá trên, toàn bộ lô cổ phần được Tín Nghĩa đưa ra đấu giá có giá trị khởi điểm hơn 1.001 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết sẽ thuê đơn vị tổ chức đấu giá công khai theo quy định.

Đáng chú ý, 27,54 triệu cổ phần được đưa ra đấu giá chính là số cổ phần Tín Nghĩa vừa nhận lại từ CTCP May Tiến Phát sau khi hai bên chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng vào tháng 4/2026.

Theo thỏa thuận thanh lý được ký từ đầu năm 2025, May Tiến Phát hoàn trả cho Tín Nghĩa 27,54 triệu cổ phần Tín Nghĩa Á Châu, tương ứng 51% vốn điều lệ. Đổi lại, Tín Nghĩa đã hoàn tất việc hoàn trả 689 tỷ đồng cho đối tác.

Sau khi nhận lại cổ phần, Tín Nghĩa xác định mục đích nắm giữ là để bán lại trong thời hạn không quá 12 tháng. Vì vậy, quyền kiểm soát tại Tín Nghĩa Á Châu được doanh nghiệp xác định mang tính tạm thời.

Trên báo cáo tài chính, số cổ phần này được ghi nhận vào khoản đầu tư khác với giá trị sổ sách 275,4 tỷ đồng, thay vì khoản đầu tư dài hạn.

Điều đáng chú ý là mức giá khởi điểm 36.350 đồng/cổ phần cao hơn đáng kể so với giá trị sổ sách mà Tín Nghĩa đang ghi nhận. Nếu bán được toàn bộ lô cổ phần đúng bằng giá khởi điểm, doanh nghiệp sẽ thu về hơn 1.001 tỷ đồng.

Không chỉ sở hữu cổ phần tại Tín Nghĩa Á Châu, Tín Nghĩa còn có quan hệ tài chính trực tiếp với doanh nghiệp này.

Tính đến cuối tháng 6/2026, Tín Nghĩa đang cho Tín Nghĩa Á Châu vay tín chấp gần 600 tỷ đồng, với lãi suất khoảng 10-12%/năm. Khoản vay được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và dự kiến đáo hạn vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, Tín Nghĩa vẫn duy trì khoản vốn góp đầu tư gần 40 tỷ đồng tại May Tiến Phát.

Như vậy, việc bán 51% vốn tại Tín Nghĩa Á Châu không chỉ liên quan đến quyền sở hữu tại doanh nghiệp dự án mà còn gắn với các khoản công nợ, khoản cho vay và những giao dịch vốn đã phát sinh giữa các bên.

Được biết, Tín Nghĩa Á Châu được thành lập năm 2009, là chủ đầu tư dự án Khu dân cư – dịch vụ – du lịch cù lao Tân Vạn, quy mô hơn 48 ha tại khu vực phường Biên Hòa, TP.Đồng Nai (giáp ranh với TP.HCM).

Dự án này sau đó được phát triển với tên thương mại Đảo Kim Quy. Sau khi TTC Land (HoSE: SCR) tham gia nhận chuyển nhượng cổ phần và phát triển dự án, tổng mức đầu tư được nâng lên khoảng 10.333 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, TTC Land đang hạch toán Tín Nghĩa Á Châu là công ty liên kết với tỷ lệ sở hữu 36,63%, giá gốc đầu tư hơn 593 tỷ đồng.

Đáng chú ý, TTC Land còn ghi nhận các khoản phải thu liên quan đến việc thanh lý những hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Tín Nghĩa Á Châu.

Cụ thể, khoản phải thu từ May Tiến Phát còn gần 547 tỷ đồng sau khi TTC Land đã thu hồi hơn 376 tỷ đồng. Ngoài ra, TTC Land còn có khoản phải thu gần 165 tỷ đồng từ Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh An Việt liên quan đến việc thanh lý hợp đồng hứa chuyển nhượng gần 19,8 triệu cổ phần Tín Nghĩa Á Châu.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, các khoản công nợ này được bảo đảm bằng cổ phần của bên liên quan. TTC Land cũng đang sử dụng gần 19,8 triệu cổ phần Tín Nghĩa Á Châu để thế chấp cho khoản vay hơn 593 tỷ đồng tại ngân hàng.

Những giao dịch trên cho thấy cấu trúc sở hữu và dòng tiền xoay quanh Tín Nghĩa Á Châu khá phức tạp, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần qua nhiều thời điểm.

Cùng với những thay đổi về sở hữu, nhân sự cấp cao tại Tín Nghĩa Á Châu cũng có biến động.

Tháng 7/2026, vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Tín Nghĩa Á Châu được chuyển giao từ ông Nguyễn Thành Chương sang ông Trần Trung Tuấn.

Ông Nguyễn Thành Chương hiện cũng là Chủ tịch HĐQT TTC Land, trong khi ông Trần Trung Tuấn đang giữ chức Tổng Giám đốc Tín Nghĩa.

Một yếu tố khác khiến thương vụ chuyển nhượng vốn tại Tín Nghĩa Á Châu được chú ý là dự án Khu dân cư – dịch vụ – du lịch cù lao Tân Vạn từng nằm trong danh sách các dự án được Thanh tra Chính phủ thanh tra tại Đồng Nai.

Thực hiện Kết luận thanh tra số 399/KL-TTCP ngày 15/10/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch 180/KH-UBND để xử lý các tồn tại tại dự án.

Theo kế hoạch, các cơ quan chức năng được giao rà soát nhiều nội dung liên quan đến quy hoạch, đầu tư, xây dựng, điều kiện kinh doanh bất động sản và nghĩa vụ tài chính của dự án. Trong đó có yêu cầu xác định lại giá đất cụ thể để làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đồng thời kiểm tra các nghĩa vụ thuế liên quan.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm trong quá trình xử lý, hồ sơ sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra theo quy định.