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Nhận hàng tỷ để bỏ qua công trình trái phép, 8 cán bộ trật tự đô thị bị khởi tố

| | Bất động sản

8 cán bộ Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh nhiều lần nhận hối lộ để bỏ qua hoặc không xử phạt các công trình xây dựng, sửa chữa trái phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án về các hành vi “Đưa, nhận, môi giới hối lộ”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Các cán bộ Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 8 cán bộ Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng để bỏ qua hoặc không xử phạt các công trình xây dựng, sửa chữa trái phép.

Cùng với đó, 5 đối tượng bị khởi tố do có hành vi làm giả hồ sơ, đưa và môi giới hối lộ nhằm hợp thức hóa việc xây dựng nhà trái phép, đồng thời được cấp điện, cấp nước không đúng quy định.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Điện lực L.C. và Xí nghiệp cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

Các vụ án cho thấy một số thủ tục liên quan trực tiếp đến dân sinh đã bị lợi dụng để vòi vĩnh, nhận tiền, làm giả hồ sơ, môi giới và đưa hối lộ. Dù số tiền trong từng trường hợp có thể không lớn, nhưng việc vi phạm diễn ra nhiều lần, kéo dài đã gây phiền hà, bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đồng thời tác động đến kỷ cương đô thị, trật tự an toàn xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi, vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý.

Theo Thanh Ba/VTC News

VTC News

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