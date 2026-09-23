Lật tẩy thủ đoạn của 'nữ quái' lừa góp vốn đầu tư bất động sản

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Phương Thảo (SN 1993, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Thị Phương Thảo bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Theo điều tra, từ tháng 4 đến tháng 5/2018, Thảo giới thiệu có khả năng đầu tư, mua bán đất kiếm lời và rủ anh T.V. góp vốn. Tin tưởng, anh V. nhiều lần giao tiền cùng một xe Honda SH 150i, tổng giá trị 167,91 triệu đồng. Để tạo lòng tin, Thảo đưa thông tin gian dối về việc đầu tư đất đã thu lợi hơn 3 tỷ đồng, nhưng thực tế không có tài liệu chứng minh. Sau đó, Thảo nói số tiền bị công an tạm giữ, yêu cầu anh V. giao xe để cầm cố lấy tiền giải quyết.

Thảo cầm cố xe được 50 triệu đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân. Anh V. phải bỏ 51 triệu đồng để chuộc lại xe.

Đáng chú ý, Thảo đang chấp hành bản án 14 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhưng được hoãn chấp hành án do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị người bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Lê Thị Phương Thảo thì liên hệ Điều tra viên Thái Phạm Đình Truyền, số điện thoại 0935.874.247, để được hướng dẫn trình báo, giải quyết.

Hồi tháng 7 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Hoa (SN 1968, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra bước đầu xác định Nguyễn Thị Lệ Hoa đã sử dụng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc có quan hệ với những người làm công tác giải tỏa, đền bù và có khả năng mua các lô đất giải tỏa, tái định cư với giá thấp nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2025, thông qua mối quan hệ quen biết với bà L.T.M.D., ông T.D.H. và anh L.T.Đ. (cùng trú TP Đà Nẵng), Hoa nhiều lần giới thiệu có nguồn đất giải tỏa, tái định cư giá rẻ trên địa bàn thành phố, cần tìm nhà đầu tư “xuống tiền”.

Để tạo lòng tin, Hoa quay video các khu đất, gửi hình ảnh những người được giới thiệu là cán bộ làm công tác giải tỏa, đền bù và chuyển các nội dung tin nhắn Zalo mang tên “Sở tài chính” thể hiện việc trao đổi về giá đất. Tin tưởng các thông tin trên, 3 bị hại đã nhiều lần giao tiền mặt và chuyển khoản cho Hoa để nhờ mua đất.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định trong năm 2025, Nguyễn Thị Lệ Hoa đã nhận của 3 bị hại tổng số tiền 7,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hoa không thực hiện việc mua đất như cam kết mà liên tục đưa ra nhiều lý do để trì hoãn, né tránh, không hoàn trả số tiền đã nhận, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.