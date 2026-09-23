Tất cả người dân chưa có lương hưu, trợ cấp trên cả nước chú ý thông báo mới nhất

Bộ Y tế thời gian qua đã có công văn trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị về sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI mức chuẩn trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội dành cho người không có lương hưu hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

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Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa

Bộ Y tế nhận được Công văn số 498/UBDNGS16 ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI trong đó có một kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hoá với nội dung:

"Đề nghị xem xét nâng mức tiền trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội để đảm bảo hơn nhu cầu cuộc sống của các đối tượng yếu thế (Mức trợ cấp hiện nay đang hưởng: Đối tượng khuyết tật nặng: trẻ em và người trên 60 tuổi: 1.300.000, đối tượng khác từ 16 đến 60 tuổi: 1.000.000 đề nghị tăng thêm đối với các đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng: Trẻ em và người trên 60 tuổi: tăng lên 1.500.000; đối tượng khuyết tật khác tử 16 đến 60 tuổi đề nghị tăng lên 1.300.000đ). Đồng thời, đề nghị hỗ trợ chi phí chăm sóc hoặc trợ cấp cho người trực tiếp nuôi dưỡng người yếu thế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại gia đình".

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Về nâng mức trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

Từ năm 2007 đến nay, Chính phủ đã 05 lần điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có người cao tuổi và người khuyết tật. Nghị định số 67/2007/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội là 120.000 đồng/tháng; Nghị định số 13/2010/NĐ-CP nâng lên 180.000 đồng/tháng; Nghị định số 136/2013/NĐ-CP nâng lên 270.000 đồng/tháng; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP nâng lên 360.000 đồng/tháng; Nghị định số 76/2024/NĐ-CP nâng lên 500.000 đồng/tháng. Tùy theo từng nhóm đối tượng, mức trợ cấp được xác định bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng.

Bộ Y tế đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 176/2025/NĐ-CP, trong đó đề xuất xem xét điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng, tăng 8%.

Việc điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội phải được xem xét trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng và yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội trong từng thời kỳ.

Về hỗ trợ người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người yếu thế tại gia đình

Theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2024/NĐ-CP), hộ gia đình, cá nhân trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, hoặc người yếu thế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... được hưởng hệ số trợ cấp kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với các hệ số tương ứng từ 1,0 đến 2,5 tùy thuộc vào từng nhóm đối tượng và điều kiện cụ thể).

Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị

Bộ Y tế ban hành Công văn số 5981/BYT-VPB ngày 10/8/2026 trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị liên quan đến việc xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT năm 2024 về trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo Bộ Y tế, trong thời gian qua, Chính phủ đã từng bước mở rộng đối tượng, giảm độ tuổi và nâng mức hưởng chính sách trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi. Từ ngày 01/7/2025, thực hiện Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội, chính sách trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

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Như vậy, chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội đối với người cao tuổi trong thời gian qua đã từng bước được mở rộng cả về đối tượng, độ tuổi thụ hưởng và mức trợ cấp. Theo Bộ Y tế, quá trình giảm độ tuổi từ 90 xuống 85 tuổi, 80 tuổi, mở rộng đối tượng từ 75 tuổi và hiện nay đến nhóm từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi và mục tiêu từng bước mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội.

Đề xuất nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 540.000 đồng/tháng

Về mức trợ cấp, Bộ Y tế cho biết đang trình Chính phủ Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội, thay thế Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024; đồng thời sửa đổi, bổ sung Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 về trợ cấp hưu trí xã hội.

Trong đó, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên dự kiến 540.000 đồng/người/tháng, tương ứng mức tăng 8%. Bộ Y tế cho biết chính sách an sinh xã hội nói chung, trợ giúp xã hội nói riêng sẽ tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng huy động ngân sách cho an sinh xã hội.

Về độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, Bộ Y tế cho biết đang phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng phương án sửa đổi, bổ sung Luật BHXH năm 2024, trong đó đề xuất phương án điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Như vậy, việc điều chỉnh mức trợ cấp và nghiên cứu giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đang được Bộ Y tế đặt trong quá trình tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, trên cơ sở cân đối giữa yêu cầu mở rộng diện bao phủ với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng bảo đảm nguồn lực của Nhà nước.

Tiếp tục nghiên cứu mở rộng đối tượng hưởng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội

Liên quan đến kiến nghị của cử tri về việc áp dụng độ tuổi từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, Bộ Y tế cho biết đây là đề xuất mở rộng hơn so với phương án đang nghiên cứu.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị và sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá về số lượng đối tượng, tác động chính sách và khả năng cân đối nguồn lực để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét khi đủ điều kiện.

Theo Bộ Y tế, trong thời gian tới, chính sách trợ giúp xã hội nói chung và trợ cấp hưu trí xã hội nói riêng sẽ tiếp tục được rà soát, hoàn thiện theo hướng mở rộng diện bao phủ, nâng mức hưởng, ưu tiên các nhóm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Việc tiếp tục hoàn thiện chính sách trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện gắn với quá trình triển khai Luật BHXH năm 2024, qua đó từng bước mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, tăng cường hỗ trợ đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và bảo đảm chính sách phù hợp với khả năng nguồn lực của đất nước.



